Для Красноярского края 2015 год был весьма насыщенным в политическом плане. Как отмечают эксперты, самым главным событием уходящего года является отмена посредством краевого закона прямых выборов мэров городов и глав районов края.

admkrsk.ru Красноярск

Устав соответствует

В декабре прошлого года на сессии депутаты краевого парламента во втором чтении приняли закон «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае». При этом уточнялось, что порядок избрания главы отдельно взятого муниципального образования может быть изменен законом края по инициативе представительного органа данного муниципального образования.

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Мнения политологов на этот счет разделились. В частности, политолог Сергей Комарицынзаявил ИА REGNUM, что соответствующий закон края принимают по ряду причин, и одна из них связана с контролем над городом Красноярском: «Потому что Красноярск потенциально опасен для краевой власти». Иную позицию по этому вопросу озвучил политолог Юрий Москвич. По его словам, «соответствующую задачу поставил для всей страны президент России».

В феврале текущего года в закон были внесены изменения, предусматривающие переход на конкурсный отбор мэров городов и глав районов. От красноярских политологов зазвучали опасения, что конкурсная схема выборов муниципальных глав — необдуманное решение.

При этом городские депутаты неоднократно заявляли, что будут добиваться возвращения прямых выборов мэра.

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Весной 2015 года в краевом центре прошли общественные слушания по вопросу возвращения прямых выборов мэра. В горсовете рассказали, что в слушаниях приняли участие 111 человек. 25 человек поддержали проект решения, меняющий устав и отменяющий прямые выборы. 73 человека проголосовали против предлагаемого проекта решения. То есть, по сути, красноярцы поддержали всенародные выборы.

Однако 9 июня на сессии горсовета депутаты так и не смогли прийти к общему решению. После долгих дебатов было решено, что все вопросы, связанные с прямыми выборами мэра, будет перенесены на сессию в сентябре.

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В конце июня стало известно, что, в связи с тем, что ряд муниципалитетов края, в том числе Красноярск, выступили против регионального закона, отменившего прямые выборы мэров, и не внесли соответствующие изменения в уставы (подлежали приведению в соответствие с законом до 17 июня 2015 года — прим. ИА REGNUM ), прокуроры городов Красноярска, Назарово, Ачинска и Манского района обратились в суд. На внеочередной сессии 14 октября депутаты горсовета вновь не смогли принять изменения в устав города — не хватило одного голоса.

Осенью текущего года Центральный районный суд Красноярска удовлетворил требования прокурора, обязав горсовет привести устав города в соответствие с действующим законодательством. 13 ноября на внеочередной сессии горсовета депутаты проголосовали за проект решения «О внесении изменений в Устав города Красноярска». Устав привели в соответствие краевому закону 33 голосами «за».

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Дмитрий Золотухин, решение об отмене прямых выборов повлекло за собой ряд событий, заявлений, скандалов и конфликтов, как в Красноярске, так и в других территориях края: «Достаточно вспомнить острые дискуссии внутри городского совета по вопросу принятия поправок в Устав города и отправления в ЗС законодательной инициативы по вопросу возвращения прямых выборов мэра, реакцию общественности, заявление о попытке проведения референдума, угроза роспуска городского совета и так далее».

«Данная тема не исчерпана по сей день, и в следующем году дискуссия вокруг нее наберет новые обороты. Оппозиционные силы, в преддверии и во время избирательной кампании 2016 года эту тему будут активно использовать в своей агитации и работе с электоратом. К чему это приведет, покажут результаты единого дня голосования 18 сентября», — отметил Дмитрий Золотухин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2015 года депутат краевого парламента Михаил Козлов (ЛДПР) внес в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Он объяснил свое решение тем, что «городские депутаты могли бы «продавить» вопрос с обращением в Заксобрание по поводу возвращения прямых выборов мэра Красноярска, но «струсили». В настоящее время документ рассматривает экспертно-правовое управление.

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Отставка спикера горсовета

Резонансным событием в уходящем году стала отставка спикера горсовета Красноярска Валерия Ревкуца. Думается, что эта отставка напрямую связана с отменой прямых выборов мэра города.

«Данное событие также стало ярким отражением той конфронтации и политической борьбы, которая имеет место быть не только в стенах городского парламента, но, убежден, и в краевой администрации», — прокомментировал политолог Дмитрий Золотухин.

Напомним, в июне красноярцы начали активно обсуждать возможную скорую отставку председателя городского совета депутатов Валерия Ревкуца, а также зампредседателя Александра Глискова. По словам красноярского политолога Сергея Комарицына, сложившаяся ситуация в горсовете была «связана со всей последней деятельностью городского совета».

Однако на заседании внеочередной сессии 30 июня Ревкуца и Глискова в отставку отправить не удалось, для этого не хватило голосов депутатов. Большинство красноярских политологов сошлись во мнении, что в горсовете наступил серьезный политический раскол и управленческий кризис.

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Вскоре местные СМИ сообщили, что вопрос об отставке спикера горсовета Красноярска Валерия Ревкуца предложил рассмотреть глава города Эдхам Акбулатов. Возможный уход с поста спикера горсовета прокомментировал глава региона Виктор Толоконский. Он заявил, что рекомендация уйти в отставку, адресованная Ревкуцу, связана, скорее всего, с утратой доверия к действующему председателю в стенах горсовета. Однако Толоконский добавил, что лично он «ничего не имеет против Ревкуца».

Сам Ревкуц в августе заявил, что «коллеги-партийцы» решили признать его работу неудовлетворительной и при этом даже не дали ему официально отчитаться. «Я продолжаю работу в качестве председателя городского совета депутатов», — отметил Валерий Ревкуц.

В итоге в сентябре текущего года спикера все-таки отправили в отставку. За это решение проголосовали 19 депутатов, против — 11, двое воздержались.

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Добавим, отставка спикера спровоцировала критические выступления в адрес главы города Эдхама Акбулатова. Депутат краевого Заксобрания, лидер красноярского отделения «Патриотов России» Анатолий Быков и вовсе посоветовал мэру «написать заявление и уехать из Красноярского края». Однако постепенно «страсти утихли», и в итоге депутаты «спокойно» выбрали нового спикера. Им стала единоросс, директор школы № 10 Татьяна Казанова.

«Отрадно, что новый председатель была избрана без громких скандалов и с первого раза, это выглядело несколько удивительно на фоне происходящих процессов внутри городского совета, и его работа не была парализована», — комментирует Дмитрий Золотухин.

Громкие отставки и уголовные дела

В текущем году в Красноярском крае произошел ряд громких скандалов, которые напрямую связанны с чиновниками краевой администрации.

Например, в превышении должностных полномочий подозреваются теперь уже отстраненная от должности министр природных ресурсов и экологии Елена Вавилова и ее заместитель Юрий Панчук.

Елена Вавилова была министром природных ресурсов и экологии Красноярского края с октября 2014 года. Уголовное дело против нее было возбуждено в конце сентября. По сообщениям красноярских масс-медиа, Вавилову подозревают в незаконной передаче 800 тыс. кубометров лесных насаждений ГПКК «Краслес». Ходатайство об отстранении министра от должности на время следствия суд удовлетворил 23 октября.

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В ноябре стало известно, что следственный отдел УФСБ России по Красноярскому краю возбудил второе уголовное дело в отношении руководства регионального министерства природных ресурсов и экологии. В ведомстве уточнили, что заместитель министра Юрий Панчук подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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Напомним, после отстранения Вавиловой врио руководителя красноярского Минприроды стал заместитель министра Дмитрий Еханин. А незадолго до этого свой пост покинул заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Шахматов. Он заявил, что у него «другие планы» в области экологии.

Также весьма показательной стала ситуация, развернувшаяся вокруг теперь уже бывшей замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края Надежды Маршалкиной. В октябре следователи сообщили, что чиновница подозревается в получении крупной взятки, в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2013 году, занимая должность директора КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья», Маршалкина получила от своего друга — одного из учредителей юрлица — крупную взятку за организацию заключения, подписания госконтрактов между дирекцией и юридическим лицом. В качестве взятки чиновница получила автомобиль марки Mercedes-Benz ML 350 (2013 года выпуска) стоимостью более 3 млн рублей, а также 14 млн рублей. Деньги перевели на расчетный счет в организацию, где она и ее супруг являлись учредителями.

Вскоре Маршалкину уволили с должности заместителя министра с формулировкой «в связи с утратой доверия». А в декабре Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок ее нахождения под стражей до 26 марта 2016 года.

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«Все это говорит, что в Красноярском крае в условиях финансово-экономических проблем федеральная власть с помощью силовиков пытается умерить аппетиты некоторых региональных чиновников, которые привыкли жить не по средствам, тратить бюджетные деньги по своему усмотрению и нарушать закон в угоду чьих-либо интересов. Не исключаю, что это не последние уголовные дела и в будущем возможны серьезные кадровые перемены и перестановки как в краевом правительстве, так и в мэрии Красноярска», — подытожил политолог Дмитрий Золотухин.

Алкогольный кошмар

В ноябре текущего года стали поступать сообщения о массовом отравлении красноярцев суррогатным алкоголем, купленным через интернет.

Вскоре эту информацию подтвердили красноярские следователи. По фактам двух смертельных случаев было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

Однако число жертв алкогольного отравления начало стремительно расти и в итоге достигло 11 человек. Известно, что погибли восемь мужчин и три женщины. Несколько десятков человек пострадали.

В результате расследования десятка уголовных дел подозреваемые в продаже суррогатного алкоголя были арестованы. Вскоре продавцам ядовитого виски предъявили обвинение.

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В декабре был арестован еще один подозреваемый — житель Московской области. Его доставили в Красноярск, где злоумышленник рассказал, что контрафактную алкогольную продукцию под брендами элитных марок он реализовывал в том числе в Красноярский край.

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28 декабря Главное следственное управление СКР по краю сообщило, что с 30-летним жителем Московской области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

На сегодняшний день известно, что Красноярский край — далеко не единственный регион, где недавно от отравления суррогатным алкоголем погибли люди.