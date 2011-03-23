Таких резких изменений, как в уходящем 2015 году, курс рубля не знал с 90-х годов. Официальный курс национальной валюты менялся в диапазоне 48,34−70,85 рублей за доллар, курс евро — 54,76−78,84 рублей за евро. Это было обусловлено как объективными факторами — стоимостью нефти, так и внутрироссийскими — прежде всего, валютной политикой Банка России. Как полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, снижение цен на нефть лишь вскрыло структурные проблемы российской экономики, и на фоне отсутствия положительной динамики в этой сфере перспективы рубля выглядят совсем нерадужными.

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Год 2015 был полон серьезных падений и относительных взлетов национальной валюты. Декабрь 2014 характеризовался резким снижением стоимости рубля — на торгах он достиг отметки в 100 рублей за евро, правда, потом откатился от этого «рекорда» со знаком минус. В начале 2015 года можно было говорить об укреплении рубля.

«В первом полугодии 2015 года российская валюта укрепилась более чем на 20%. Это не просто много, это был лучший результат среди всех 179 валют, представленных во всем мире», — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Однако укрепление национальной валюты — далеко не всегда благо.

«Когда пара доллар/рубль оказалась ниже отметки 50 рублей за доллар, стало очевидно, что на российском валютном рынке грядут существенные перемены, поскольку столь дорогая российская валюта на фоне столь дешевой нефти — это ковровая дорожка к еще большему бюджетному дефициту РФ, который и без того уже вышел за пределы комфортной, терпимой и безопасной зоны», — указывает эксперт.

Дефицит бюджета стал нормой

Еще недавно российские монетарные власти очень трепетно относились к дефициту бюджета и не допускали его роста свыше 0,5% ВВП. Сегодня дефицит бюджета уже более чем в 10 раз превосходит это ограничение, продолжая увеличиваться из месяца в месяц. Зато власти активно рассказывают о своей антикризисной политике, демонстрируя неустанную заботу о гражданах. «Осознавая тот факт, что снижение стоимости нефти стало причиной, вскрывшей все структурные проблемы российской экономики, российские власти продолжают успокаивать общественность наличием полноценной дорожной карты из последовательных антикризисных мер, предназначенных для реанимации экономики», — говорит Деев.

Валютные интервенции ЦБ сыграли против укрепления рубля

Одной из таких мер стало воздействие на валютный курс, направленное именно на сдерживание стремительного укрепления рубля — речь идет о механизме валютных интервенций со стороны ЦБ России, который, по словам российского мегарегулятора, используется исключительно для пополнения валютных резервов до 200 млн долларов в день. «Что такое 200 млн долларов в день — это лишь 4 млрд долларов в месяц. Уже тогда стало ясно, что такими темпами ЦБ нескоро восполнит потери в резервах. Было и понимание, что, если рубль продолжит расти, ЦБ может увеличить интервенции, но опять же не с целью развернуть тенденцию, а с целью купить побольше дешевой валюты», — полагает Деев.

Единственное, что сдерживало Центробанк — это взятый курс на свободное курсообразование рубля и концепцию инфляционного таргетирования. Во втором квартале 2015 года к покупкам валюты присоединилось и Минфин РФ. Министерство покупало валюту для финансирования будущих расходов, в том числе для выплат по внешнему долгу. «Несмотря на то, что эти операции проводились не на открытом рынке, подобные действия стоило воспринимать как еще одно подтверждение опасений монетарных властей вероятным масштабом ослабления национальной валюты», — подчеркнул он.

Искусственное сдерживание укрепления рубля ограничивалось не только покупкой валюты. «ЦБ периодически задирал ставки валютного РЕПО, а также ограничивал валютные аукционы, стараясь перекрыть кислород трейдерам, предпочитающим операции carry trade. На текущий момент получение дешевых валютных кредитов с целью последующей конверсии в рубли и вложение в рублевые облигации с уже высокой ставкой фактически лишено смысла и все благодаря стараниям ЦБ», — убежден аналитик.

Снижение нефтяных цен должно вытеснить сланцевых производителей

В 2015 году, помимо объективной слабости российской экономики, а также геополитических рисков, росту рубля противостояли и усилия российского мегарегулятора, старающегося обеспечить доходную часть федерального бюджета. Но на фоне нефтяного фактора все эти старания оказались напрасны. «После прошедшего заседания ОПЕК стало ясно, что ближневосточный картель и дальше продолжит лоббировать идею сохранения собственной доли на рынке. Для этого нужно вытеснять сланцевых производителей и самое лучшее средство — снижение цен на нефть, которое должно снизить рентабельность подобного производства. Учитывая сказанное, коррекционное будущее нефти также не вызывает сомнений», — сказал Деев. Стоит только черному золоту оказаться ниже $35 за баррель, рубль рискует скатиться на уровень 80 рублей за доллар, указывает он.

Приоритет регулятора — обуздание инфляции

Решение ЦБ в декабре 2014 года повысить ключевую ставку до 17% предотвратило дальнейшее падение рубля, однако в течение 2015 года, когда эти риски заметно снизились, ЦБ не оправдал надежд бизнеса на снижение ключевой ставки в течение года — она и сейчас остается достаточно высокой — 11%. «Российский Центробанк избрал стратегию монетарной политики больше года назад и продолжает ее придерживаться. Регулятор обозначил свой интерес в стабилизации инфляции и отказался от поддержания стоимости рубля: за 12 месяцев в этих целях ничего не изменилось. Некоторые из финальных инструментов все-таки можно было использовать дополнительно», — предполагает аналитик компании RoboForex Дмитрий Гурковский.

Для того, чтобы не допустить разгона инфляции, ЦБ должен был сохранить ключевую ставку в диапазоне 12−14%, отмечает эксперт. «Но это было бы чревато анабиозом в секторе розничного кредитования, который и так чувствует себя не слишком хорошо на фоне падения потребительского спроса», — говорит Гурковский.

Стоимость рубля — уже не головная боль ЦБ

Поведение рубля в 2015 году было обусловлено массой факторов: от общего состояния экономики и внешних долговых выплат до нефтяной истерии. «Рубль отпустили в свободное плавание, и его стоимость уже не головная боль Центробанка», — считает Гурковский. Многое могло бы сложиться иначе, если бы изначально целью ЦБ были бы другие моменты: крепкий рубль, доступные кредиты для бизнеса, гибкая кредитно-денежная политика, отмечает эксперт.

В целом перспективы рубля выглядят на ближайшее время совсем нерадужными, резюмирует Артем Деев. «Стоит только «деревянному» нащупать предпосылки для собственного роста (снижение премии за риск, отсутствие ухудшения геополитического фона, оптимистичные ожидания по нефти), как на рынке появляется более объемлющий фундаментальный фон, который тут же распугивает всех потенциальных покупателей», — говорит эксперт.