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Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20—26 декабря стали: Франциск обратился к городу и миру; Китай вовлекается в мирные переговоры по Сирии; сытая Европа забыла о судьбе колыбели христианства; муфтии Египта, Ливана и Иордании объединились в единый фронт против экстремизма и терроризма; католический епископат Святой земли возмутили слова раввина о «христианских вампирах»; украинские националисты штурмуют православный храм и другое.

В полдень 25 декабря папа Римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием «Urbi et Orbi» («Граду и миру») и преподал им торжественное благословение, передает Radio Vaticana (Ватикан). «Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Рождеством! Христос нам родился, возрадуемся в день спасения нашего! Откроем наши сердца, чтобы принять благодать этого дня, которой является Он Сам: Иисус — это лучезарный «день», взошедший на горизонте человечества, — сказал понтифик. — Там, где рождается Бог, рождается надежда. Он приносит ее. Там, где рождается Бог, рождается мир. А там, где рождается мир, нет больше места для ненависти и для войны. И все же именно там, где пришел в мир Сын Божий, сделавшийся плотью, не прекращаются напряженность и насилие, а мир остается даром, к которому следует взывать и который надо строить.

Да возобновят израильтяне и палестинцы прямой диалог, чтобы достичь договоренности, которая позволит двум народам жить вместе в согласии, преодолев конфликт, который надолго противопоставил их друг другу, что имело тяжкие последствия для целого региона. Попросим Господа о том, чтобы договоренность, достигнутая в ООН, позволила как можно скорее умолкнуть грохоту оружия в Сирии и нормализовать тяжелейшее гуманитарное положение изнуренного народа. Равным образом безотлагательно, чтобы договор в отношении Ливии получил всеобщую поддержку, дабы прекратились тяжелые разделения и насилие, терзающие страну. Пусть старания всего международного сообщества будут единодушно направлены на прекращение зверств, как в этих странах, так и в Ираке, Йемене и в Тропической Африке, доныне сеющих многочисленные жертвы, порождающих жестокие страдания и не щадящих даже культурно-историческое наследие целых народов. Я думаю также о жертвах бесчеловечных террористических актов, в особенности недавних массовых убийств, произошедших в небе над Египтом, в Бейруте, Париже, Бамако и Тунисе. Мира и согласия мы просим для возлюбленных народов Демократической Республики Конго, Бурунди и Южного Судана. Да будет упрочено посредством диалога общее обязательство по созиданию гражданского общества, вдохновленного искренним духом примирения и взаимопонимания. Пусть Рождество принесет подлинный мир Украине и облегчение тем, кто страдает от последствий конфликта, пусть вдохновит стремление к выполнению достигнутых соглашений, чтобы во всей стране восстановилось согласие. Да просветит радость этого дня усилия колумбийского народа, чтобы он и впредь стремился к достижению желанного мира, воодушевляясь надеждой».

Папа Франциск назначил нового главу Ватиканского телевизионного центра (CTV) и нового заместителя главы Зала печати (пресс-службы) Святого престола. Ватиканское телевидение возглавил Стефана Д'Агостино, бывший его техническим директором, ответственный за большую часть прямых трансляции событий с участием Святейшего отца. Прежний директор Дарио Вигано назначен префектом недавно созданного Секретариата по коммуникации Святого престола. Новым заместителем главы Зала печати с 1 февраля 2016 года станет 55-летний американский журналист Грег Берк. В июне 2014-го он был назначен консультантом государственного секретариата по коммуникационным стратегиям. Берк работал в качестве ватиканского и итальянского корреспондента телеканала Fox News, был репортером и публицистом американского журнала Time и является членом католической общины Opus Dei.

Китай вовлекается в мирные переговоры по Сирии, передает L'Osservatore Romano (Ватикан). Пекин предлагает выбрать его посредником. Он готов принять представителей сирийского правительства и оппозиции и провести переговоры по «политическому решению» конфликта, который начался пять лет назад. Это первый случай, когда КНР непосредственно вмешивается в переговорный процесс. Свое предложение Китай озвучил в Нью-Йорке по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященного исключительно Сирии. Пекин подтверждает, что встреча между сирийскими властями и оппозицией состоится «в ближайшее время», и китайское правительство «в свое время» проинформирует о ее итогах. Также встреча по Сирии состоится в конце января в Женеве, рассказывает Radio Vaticana. О ней говорит профессор международных отношений Университета Флоренции Лучано Воззо. По его словам, в прошлом проводилось несколько попыток достичь какого-то решения сирийского кризиса. Но это сталкивалось с реальностью, которая состоит из разных конфликтующих интересов непримиримых региональных держав и лиц, в настоящее время участвующих в войне. И эти реалии не позволяют, по крайней мере, в краткосрочной перспективе достичь соглашения. Будет подвигом добиться согласования между Турцией, Ираном, Израилем и Саудовской Аравией и совместить все это с интересами в регионе США, России и Китая, не говоря уже о расколе суннитов и шиитов.

Ближний Восток: здесь все начиналось. Хотя первая встреча поляков с христианством была связана с Римом, колыбель нашей веры находится в другом регионе, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Христианство родилось и первые века своего существования динамично развивалось на Ближнем Востоке, в Малой Азии и Северной Африке. Оно процветало даже в таких местах, которые сейчас занимает центр радикального ваххабизма — Саудовская Аравия. Сегодняшние Турция, Ливан, Израиль, Палестина, Кипр и Греция — первый большие миссионерские точки апостола Павла из Тарса. Трагическая гражданская война в Сирии и наступление исламских боевиков принесли и приносят многочисленные сообщения о захвате джихадистами городов и сел, где непрерывно в течение двух тысяч лет живут последователи Христа. Ослабленная боями с Персией Византийская империя в седьмом веке быстро потеряла и уступила мусульманскому халифату Египет, Палестину, Сирию и часть современной Турции. Для Церкви в этих регионах начался новый этап — время вынужденного сосуществования с нехристианской властью. Для того чтобы отбить из рук неверных Святую землю, на Старом континенте родилось великое движение крестовых походов, которые, в отличие от описанных левацкой пропагандой, не были результатом жажды наживы или политического империализма. В первую очередь крестовые походы предпринимались, чтобы позволить свободное паломничество в Иерусалим и для спасения христиан на Востоке от власти исламских правителей. Успех был очевиден. Мусульмане ушли в оборону, но, к сожалению, слишком мелкий масштаб триумфа не позволил освободить все земли, населенные христианами, а победа европейцев не выдержала испытания временем.

Положение христиан в колыбели веры на Ближнем Востоке изменил ход истории с ростом и утратой силы мусульманских стран, включая Турцию. В XIX веке Россия объявила войну Османской империи, хотя некоторые не соглашались, что русский царь имел право вмешиваться в защиту христиан, живущих под властью султана. И сегодня, к сожалению, Европа, преследующая, прежде всего, политические и идеологические цели, позволяет Турции восстанавливать ее жизненные силы. Это вызывает ухудшение положения последователей Христа на Ближнем Востоке. Чуть более 10 лет назад, до того, как «демократические» бомбы упали на Ирак, там жило почти 1,5 миллиона христиан. Некоторые из них даже занимали высокие должности в государстве. Сейчас в результате долгосрочной нестабильности, деятельности радикальных мусульманских групп и джихадистов, а также ДАИШ в долине Тигра и Ефрата осталось чуть более 100 тысяч христиан. Существует серьезная опасность того, что в первый раз в истории этого региона он может быть полностью «очищен» от последователей Христа. Мрачная ситуация с христианами в мусульманских странах — это не новость, но Европа никогда не была еще так равнодушна к судьбе своих братьев по вере. Ныне «светский континент» заинтересован в своем собственном животе, правах животных, защите климата и, возможно, судьбе угнетенных — как и на Ближнем Востоке — гомосексуалистов. Все это происходит в то время, когда тысячи людей выброшены из своих домов, убиты или изнасилованы только за то, что они признают божественность Христа, проповедуемую на этих землях непрерывно две тысячи лет.

Муфтии Египта, Ливана и Иордании объединились в единый фронт против экстремизма и терроризма, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Накануне дня рождения Пророка шейхи суннитских общин трех стран подписали совместную декларацию. Она озаглавлена как «Бейрутская декларация для чистоты религиозного понимания». Декларация включает в себя пять пунктов. Подтверждается приверженность к развитию умеренного религиозного дискурса и реформирования его в духе ценностей толерантности, укреплению мира в обществе, восстановлению доверия между поколениями, поддержке традиций коммунальной жизни. Значимым признается принятие других на религиозном, национальном и глобальном уровнях. Есть договоренность о сотрудничестве между департаментами, уполномоченным выдавать религиозные указы (фетвы) в Египте, Иордании и Ливане, по обмену информацией и опытом для борьбы с религиозным экстремизмом и экстремистами, которые угрожают безопасности арабских обществ, их единству и их устойчивости. Предполагается проект в сфере усиления сотрудничества между мусульманскими и христианскими религиозными деятелями, для чего в Бейруте будет создана «обсерватории сосуществования». Как отмечает издание, подписание декларации является институтом внутренних консультаций в рамках суннитского арабского мира в попытке блокировать продвижение экстремистской салафитской матрицы. Несколько дней назад великий муфтий Ливана шейх Абдель-Латиф Дериан встретился с имамом египетского университета Аль-Азхара и другими представителями суннитских религиозных властей в Египте, чтобы лучше координировать действия в этой чувствительной области.

Католические епископы бурно отреагировали на шокирующие заявления раввина Бенциона Гопштейна о «христианских вампирах», передает Agenzia Fides (Ватикан). Ассамблея католических ординарных епископов Святой земли «с тревогой» восприняла недавние антихристианские высказывания этого скандального раввина правой ориентации. Гопштейн, выступающий за запрет браков между евреями и гоями, призвал запретить христианские праздники и изгнать христиан из Израиля «прежде, чем эти вампиры выпьют нашу кровь». В своем выступлении раввин обвинил христиан в стремлении «обращать в свою веру» еврейское государство. Католические епископы обратились к израильским властям, отметив, что такие слова «представляют собой реальную угрозу для мирного сосуществования в стране» и поэтому должно «принять необходимые меры в интересах всех граждан». В прошлом раввин Гопштейн оправдывал поджоги церквей и мечетей в еврейском государстве как законные меры по очищению земли Израиля от идолопоклонников.

National Catholic Register (Айрондэйл, США) рассказывает о нелегкой судьбе беженцев — сирийских христиан, которые в поисках спасения от ДАИШ перешли границу Мексики с Техасом, но их зачислили в потенциальные террористы. При этом губернатор штата Грег Эбботт зашел так далеко, что представил эту жестокость как оправдание своей позиции не принимать в Техас сирийских беженцев. Адвокат задержанных Джонатан Райан рассказал изданию, что «эти бедные люди бежали из своих домов только потому, что их преследовали лишь за то, кто они есть, и они прибыли в США, поскольку верили, что мы являемся маяком защиты». Взрослые сирийцы в настоящее время помещены в центр содержания под стражей, пока их дела находятся в стадии обработки, что может занять несколько месяцев. Как отметил адвокат, ему было отказано в просьбе условно-досрочного освобождения для них на время рассмотрения прошения. Райан рассказал, что отцы отделены от жен и детей, а матерям не позволяют заботиться о своих детях, и они не знают, что с теми происходит.

На Украине националисты осадили православную церковь и требуют ее перехода в Киевский патриархат, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Храм Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Птичье (Ровно) обороняют два церковных служителя и восемь прихожан, оставшиеся без еды, воды и электричества. Их атакуют вооруженные члены «Правого сектора». Несколько верующих и священник получили ранения. Ровенский митрополит Варфоломей назвал происходящее «настоящим погромом» и обратился к президенту Украины Петр Порошенко за защитой от посягательств радикалов. С протестом выступили также московский патриарх Кирилл и правительство России. Комиссар по правам человека МИД России Константин Долгов призвал к «оперативному реагированию» ОБСЕ и Совет Европы. Как подчеркивает издание, на Украине религиозная свобода нарушается в массовом порядке. Два православных патриархата, Московский и Киевский, враждебно относятся друг к другу. Обе церкви особенно отличаются своим отношением к соседней России. Киевский патриархат рассматривает своего конкурента как «расширение» Путина, однако Московский патриархат это яростно отвергает. УПЦ МП имеет высокую степень автономии, сама формирует собственные епархии, выбирает своих епископов и финансово независима от Москвы. Апелляционный суд подтвердил в начале декабря, что храм в Птичьем принадлежит Московскому патриархату, однако украинские националисты обвиняют эту Церковь в том, что она «непатриотична».

На необходимость взаимного познания друг друга, Ватикана и России, обратил внимание апостольский нунций в Москве архиепископ Иван Юркович, передает Radio Vaticana. Об этом монсеньор заявил во время презентации книги российского ватиканиста Алексея Букалова. Его труд называется «С понтификами по белу свету», и она посвящена путешествиям автора, который возглавлял представительство ТАСС в Ватикане и Италии, с папами римскими. Архиепископ Юркович подчеркнул, что автор открывает России Ватикан и Ватикану Россию. По словам нунция, в течение десятилетий в Ватикане многие думали, что они знают Россию, но это было ошибочным мнением. Задача Букалова — исцелить раны ошибочного мышления. Архиепископ Юркович отметил, что Россия занимает важное место в мире, а понимание Ватиканом этой страны меняется с ходом католическо-православного диалога.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.