На вопросы корреспондента ИА REGNUM отвечали:

auton16.ru Автосборочный конвейер

Азат Тимерханов , ведущий аналитик агентства «Автостат»

, ведущий аналитик агентства «Автостат» Сергей Баранов , главный редактор журнала «АвтоБизнерРевю»,

, главный редактор журнала «АвтоБизнерРевю», Михаил Чаплыгин , Генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб»

, Генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Дмитрий Царев, генеральный директор УК Wagner (Volkswagen, Skoda, SEAT)

ИА REGNUM: В 2015 году российский авторынок сократился почти на 35−36%, чего стоит ожидать в первом полугодии 2016 года?

Wagner: Ситуация стабилизируется, хотя и на низких уровнях, вероятно, продажи будут меньше чем в 2015 году. Но произойдет перераспределение доли рынка между игроками.

Автостат: Следующий год в лучшем случае будет таким же, как нынешний, но, скорее всего, нас снова ожидает спад продаж, который может составить как 10%, так и 30% — многое будет зависеть от того, как будет развиваться экономика в целом.

Auto-Dealer-СПб: В следующем году рынок новых автомобилей у нас в стране может сократиться на 10−15%. Оптимистичный сценарий — объем продаж останется на уровне этого года.

АвтоБизнесРевю: Повышения спроса в следующем году никто из участников рынка не ждет. В целом прогнозы варьируются в интервале 1,40 — 1,45 млн автомобилей (т.е. показатели снизятся еще на 10−13%). По оценке журнала «АвтоБизнесРевю», объем рынка скатится до 1,45 млн машин (-9%). Первое полугодие будет особенно непростым, потому что господдержка, скорее всего, будет возобновлена только весной, а на фоне ее отсутствия и роста цен спрос неизбежно упадет. К тому же динамику будут ухудшать показатели 2015 года, т.к. в феврале и марте дилеры продолжали выдавать машины, предоплаченные в период паники конца 2014 года.

ИА REGNUM: Как долго может продолжаться кризис на авторынке России? Какие факторы могут ускорить выход из кризиса, или наоборот усугубить его?

Wagner: Для понимания, что ситуация стабилизируется, нужно внимательно следить за макроэкономикой. Авторынок будет восстанавливаться вместе с общей ситуацией, но точно приобретет уже иные формы.

Автостат: На восстановление рынка может уйти не один год. Многое будет зависеть от макроэкономических и геополитических факторов. Дело еще в том, что перед нашей страной встают новые внешние вызовы, которые могут помешать развитию экономики, со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для авторынка.

Auto-Dealer-СПб: Рынок зависит от стоимости нефти и соответственно курса валют. Поэтому, чем лучше динамика этих двух факторов для России, тем лучше может чувствовать себя авторынок, и наоборот. Усиление рубля к тому же может привести к более доступным кредитам. Среди возможных негативных факторов стоит отметить наличие санкций со стороны США и Европы, а также отношения с Турцией, где располагаются поставщики нескольких ведущих автомобильных заводов в России. В этой же стране выпускается для российского авторынка Toyota Corolla. В целом, стоит отметить, что сейчас постепенно формируется отложенный спрос. Как только экономика страны начнет восстанавливаться, показатели роста продаж будут существенными — в пределах 20−30% в месяц.

АвтоБизнесРевю: Кризис на авторынке будет продолжаться до тех пор, пока не наступит улучшение в экономике страны. Все взаимосвязано: рубль по отношению к мировым валютам дешевеет, покупательная способность падает, бизнес терпит убытки, люди лишаются работы — откуда могут взяться покупатели новых автомобилей? В лучшем случае к 2017 году авторынок стабилизируется, а процесс восстановления вряд ли начнется раньше чем через два года.

ИА REGNUM: Возможен ли в 2016 году уход иностранных брендов с российского рынка?

Wagner: Уход брендов возможен. Марки, не сумевшие или не успевшие организовать локальное производство, окажутся под большим давлением. Кто не инвестировал, того ничего и не держит.

Автостат: Те бренды, которые имеют производство в России, вряд ли уйдут с нашего рынка. Конечно, если это не будет вызвано политическими причинами, как например у GM. О смене порядка работы с дилерами объявила Honda — теперь они будут работать напрямую с японским офисом. То же самое касается и премиального подразделения — Acura. Вполне возможно, что это своего рода «мягкий» уход с рынка. Марка Daewoo проходит через ребрендинг и ее сменит новый бренд Ravon. В целом же в «зоне риска» находятся марки, которые ввозят всю линейку своих автомобилей из-за рубежа. В этом случае их стоимость очень сильно зависит от колебаний валютного курса.

Auto-Dealer-СПб: Возможен уход с рынка не столько брендов, сколько отдельных моделей. Например, Honda фактически остается с одной моделью, что ставит под угрозу нахождение марки на рынке. Может сократиться количество моделей Mitsubishi. Под вопросом остается Suzuki, который уже не заявляет о планах в следующем году вывести на рынок новую модель.

АвтоБизнесРевю: Думаю, в 2016 году несколько брендов прекратят продажи в России, потому что при таком объеме бизнес не имеет экономического смысла, однако вряд ли это будет кто-то из крупных игроков. Потенциальные кандидаты на вылет находятся за пределами топ-25 рейтинга продаж.

ИА REGNUM: Возможно ли в 2016 году появление в России новых сборочных автопроизводств?

Wagner: Вполне возможно. В прессу просачиваются заявления о расширении существующих производств и новых проектах. Но тут многое зависит от Минпромторга и его поддержки производителей.

Автостат: Те, кто хотел построить в России собственные автозаводы, уже сделали это. Поэтому тут можно рассчитывать только на китайские бренды — некоторые из них объявили о своих намерениях, а кто-то уже приступил к строительству: Lifan — в Липецкой области, Great Wall — в Тульской области.

Auto-Dealer-СПб: Думаю, что в следующем году решится вопрос с площадкой GM в Петербурге. Или концерн вернется к проекту производства автомобилей, или отдаст объект в аренду. По-прежнему непонятен вопрос с планами Daimler в отношении России. Но ближайшего открытия новых автомобильных производств стоит ожидать в 2017 году, когда введут в строй свои заводы китайские производители.

АвтоБизнесРевю: Существующие в России автосборочные площадки позволяют выпускать 3 млн машин в год, что в два раза превышает актуальный объем рынка, поэтому новые заводы сейчас могут строить либо филантропы, либо остолопы. Плюс трендом последних двух лет стала организация производства в Белоруссии, где рабочая сила дешевле, чем в России.

В связи с уходом ряда производителей на длительные каникулы, как скажется остановка заводов на рынке в начале 2016 года?

Wagner: Не ожидаем никаких сложностей. Производства останавливаются для обеспечения баланса спроса и предложения. Если говорить о стоимости, то стоимость автомобилей будет неуклонно расти, догоняя курс доллара и евро. Чудеса на свете случаются редко, особенно в бизнесе.

Автостат: Январь и начало февраля в плане покупательской активности, пожалуй, самый худший период в году, поэтому остановка производства на автозаводах выглядит логичным шагом, дабы сократить убытки и не работать на пополнение складов. По всей видимости, производители ожидают, что следующий год будет хуже, чем нынешний, вот и вынуждены прибегнуть к таким мерам.

Auto-Dealer-СПб: Остановка производств на рынке никак не скажется, потому что заводы способны произвести необходимый запас автомобилей в конце этого года. Паузы в производстве связаны, в том числе, с подготовкой к введению новых мощностей.

АвтоБизнесРевю: Все остановки конвейеров, которые сейчас происходят, — плановые. Складские запасы дистрибьюторов и дилеров соответствуют спросу, поэтому никаких форс-мажорных ситуаций быть не должно, как и в принципе какого-либо влияния.

ИА REGNUM: Какие изменения могут произойти на вторичном рынке в будущем году?

Wagner: Вторичный рынок ожидает расцвет: он будет становиться более прозрачным и цивилизованным. Роль дилеров на этом рынке будет только расти. Доверие и репутация, которыми обладают официальные дилеры автомобильных марок с мировым именем, — двигатели рынка авто с пробегом.

Автостат: При ухудшении экономической обстановки потенциальные покупатели обращают больше внимания на вторичный рынок, но говорить о том, что там последует рост продаж, все же не стоит. Можно ожидать лишь того, что он будет чувствовать себя лучше, чем рынок новых автомобилей.

АвтоБизнесРевю: Вторичный рынок не остается в стороне от падения покупательной способности, но, разумеется, чувствует его на себе не так сильно. Хотя подержанные машины тоже стали стоить дороже, они все равно остаются более доступными и привлекательными для большинства клиентов. При этом по объему предложений вторичный рынок сейчас остается на пике (особенно сегмент трех-пятилетних машин). Вероятнее всего, в следующем году продажи авто с пробегом либо сократятся незначительно, либо останутся на уровне 2015 года (около 5 млн).

Каковы перспективы электромобилей в России в 2016 году?

Wagner: Если говорить не о гибридах, а о полноценных электромобилях, Сочи и Крым — их среда обитания. Мороз и континентальный климат остановят наступление электромобилей не только в 2016 году, а еще очень надолго.

Автостат: Особых изменений тут ждать не приходится. По стоимости электромобили существенно дороже: если уж простые автомобили покупают все меньше, то, что уж говорить об электромобилях. К тому же в нашей стране пока нет достаточных условий для их эксплуатации — большинство регионов не является теплыми. Да и сами покупатели не готовы к покупке электромобилей, потому что для этого нет стимулирующих мер, как на Западе (освобождение от налогов, льготы и т.п.).

Auto-Dealer-СПб: Перспективы такие же, как и в этом: единичные продажи, больше для имиджа. Всплеск может быть в 2018 году, когда в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Но это будут, в первую очередь, корпоративные закупки. Но такой прогноз не означает, что для стимулирования спроса на электромобили не надо ничего делать. Условия для того, чтобы люди покупали такие машины необходимо продолжать создавать. Это льготы, станции зарядки, пролонгирование нулевых таможенных пошлин не только до конца 2016 года, но и дальше.

АвтоБизнесРевю: Для электромобилей в России пока перспектив нет, независимо от того, какой наступает год. Уровень цен на них, степень развития инфраструктуры и не очень высокая озабоченность россиян вопросами экологии пока не дают никакой возможности успешно продвигать электромобили на рынке. Они остаются сугубо нишевыми моделями, почти как люксовые суперкары.