В прошлое воскресенье, 20 декабря, в Испании прошли всеобщие выборы, которые запутали внутриполитическую ситуацию в стране. Местные СМИ, что представляется совершенно естественным, всю неделю раскладывали пасьянсы из политических партий, претендующих на формирование правительства страны, так что на международные события пиренейская пресса внимания обращала меньше, чем обычно. Да и сама международная обстановка не являлась объектом особого интереса со стороны испанской пишущей и снимающей братии. Крупных терактов, слава Богу, не случилось, ИГ в дежурном режиме подвергалось бомбардировкам, представители украинского истеблишмента привычно рыскали по странам мира с протянутой рукой и репликой Паниковского: «Дай миллион!» В общем, если бы не привычные палочки-выручалочки в виде России и Путина, неделя показалась бы совсем скучной.

50ism.com Михаил Ходорковский

«Брюссель решил продлить на полгода санкции против России за то, что она не выполнила три основных требования Минска — 2, — сообщает своим читателям El País. — Во-первых, не отведено тяжелое вооружение от линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе, во-вторых, граница Украины с Россией в этой зоне не перешла под контроль Киева, и в-третьих, не было обеспечено проведение свободных выборов на территориях, подконтрольных сепаратистам».

«Путин ответил на эти меры очень жестко. Те, кто рассчитывает, что санкциями можно добиться отказа России от Крыма, либо глубоко ошибаются, либо не видят дальше своего носа. Примерно так можно трактовать реакцию Москвы, которая, в свою очередь, упрекнула Брюссель в сосредоточенности на наказании экономики РФ вместо того, чтобы больше внимания уделить борьбе против главных на сегодня вызовов, таких как терроризм. Установлению взаимопонимания между РФ и ЕС помешало еще и отсутствие у России гибкости на переговорах по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не представляемое им государство послужило источником конфликта, вот уже два года бушующего на Украине, а киевские власти».

Единственным собственным комментарием газеты к вышеприведенному тексту служит абзац, в котором говорится «Санкции вместе с падением цен на нефть привели к тому, что ВВП РФ сократился за год на 4%». И далее без перехода:

«Этот раунд санкций может быть последним, потому что многие государства ЕС (Франция, Италия и некоторые другие) уже призывают к тому, чтобы покончить с этой практикой».

Мимо заголовков, содержащих прямое указание на главу РФ, испанскому читателю пройти трудно, а уж если в одной фразе со словом «Путин» размещается еще и термин «ядерное», то это же — информационная бомба, на которую гарантированно кликнет не один десяток тысяч посетителей. О существовании подобной закономерности хорошо известно порталу 20 minutos, в полном соответствии с нормами сенсационности выложившему на главной странице титул «Путин заявил, что Россия будет наращивать свой ядерный арсенал из-за его способности устрашать».

«Лидер РФ подчеркнул, что не собирается потрясать ядерной дубиной, однако тут же напомнил, что США разместили свои атомные бомбы в Европе сразу после Второй мировой и периодически обновляют его.

По мнению Путина, это опасно для России, потому что ее тактические ракеты территории Штатов не достигнут, а американские аналоги, направленные на Россию, у нее под боком. Русский президент указал Европе, что некоторые ее государства поступились своим суверенитетом, передав право определять их приоритеты в сфере обороны альянсу НАТО, вместо того, чтобы самим решать, что для них важно. На деле же право принимать за них решения они передали даже не НАТО, а управляющему этим блоком — США. Америка же далеко не всегда умеет принимать верные решения. Например, ее вторжение в Ирак, считает Путин, привело к росту терроризма в этой зоне. А ведь Германия и Франция в лице Жака Ширака и Герхарда Шредера американцев тогда не поддержали. И были правы».

В Испании любят американские фильмы. Боевики особенно. Настолько, что употребление цитат из них или применение компиляции названий голливудского кино в пиренейской прессе — почти обязательный элемент здешней журналистики. Вот и на минувшей неделе без намеков на «фабрику грез» не обошлось: El Mundo вышла с материалом «Биться лицом к лицу с Путиным: миссия невыполнима», попытавшись представить в роли суперагента Итона Ханта оппозиционера Михаила Ходорковского.

«Ордер на арест олигарха Михаила Ходорковского, выданный в минувшую среду Следственным комитетом России, заморозил надежды многих москвичей, которые ровно четыре года назад участвовали в марше против мошенничества и подтасовки данных о выборах. Это были самые крупные протесты в истории современной РФ. Их участники рассчитывали на то, что сейчас альтернативному кандидату будет попутный ветер в паруса. Однако СК своим постановлением обозначил красную линию, которую им переступать нельзя. Похоже, что Ходорковский забыл о своих обещаниях не заниматься политикой — и в отношении помилованного Путиным олигарха (по стечению обстоятельств именно сейчас) обнаружились новые доказательства причастности экс-главы ЮКОСа к убийствам во время приватизации предприятия «Апатит».

Антипутинская оппозиция в этом году сначала потеряла одного из своих лидеров — Немцова, затем начались процессуальные действия в отношении других видных оппозиционеров — Навального и Яшина. Российская судебная машина шлет предупреждения всем, кто имеет намерения финансировать диссидентство.

Труп, который сегодня «преследует» Ходорковского, — убитый в традициях мафиозных разборок лихих девяностых в 1998 году мэр Нефтеюганска Петухов. Почти двадцать лет дело дремало и вот теперь реанимировано».

Газета напоминает, что Петухов был убит 26 июня, в день рождения Ходорковского, и обращает внимание на то, что журналистка Анна Политковская, критиковавшая президента России, была убита в день рождения Владимира Путина, 7 октября 2006 года. Параллелей и перпендикуляров между этими двумя событиями не проводится, все оставлено проницательному читателю на домысливание.

«Россия поделилась информацией с талибами, чтобы направить их бороться против ИГ», оповестила АВС и вслед констатировала: «у России и афганских талибов есть общие интересы в борьбе против DAESH, и потому они обмениваются информацией в этой сфере. Афганские талибы не признают Аль Багдади халифом, как впрочем, не признают ИГ вообще, и это России выгодно».

А электронное издание Eldia.es обратило внимание на то, что «неладно что-то в Датском королевстве» (то есть Российском государстве) не только в политической сфере, но и в религиозной.

«Русская православная церковь отстранила от дел своего представителя по связям с прессой Всеволода Чаплина, назвавшего бомбардировки Сирии «священной войной». Чаплин объявил свою отставку попыткой заставить замолчать голоса, критикующие патриарха Кирилла. Священник заявил, что репрессивное отношение к свободе слова — это путь к политическому самоубийству, и предупредил, что страна скатится к катастрофе в виде революции, если политическая элита не найдет возможности перевести сражение идей в мирное русло. Пока же налицо уклон РПЦ в сторону прозелитизма, желания навязать сторонникам другой веры свою, православную. РПЦ с приходом к власти Путина сильно поднялась и практически вернула себе возможность влиять на умы россиян, утраченную при Советском Союзе».