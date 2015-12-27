



Гравюра «Луи Пастер и его пациенты, зараженные бешенством» 1886

Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает более для страждущего человечества.

Луи Пастер

Каждая историческая эпоха, каждый главенствующий дискурс находит людей, как бы воплощающих в себе все идеи и идеалы этих эпох и этого дискурса. Лицом постмодерна можно назвать Энди Уорхола, переработавшего многовековые традиции живописи в консервы, человек традиционного нефинансового капитализма — Форд, изобретший новую, еще более бесчеловечную форму трудовой эксплуатации. У Ренессанса есть Леонардо Да Винчи, у Рима — как две стороны одной медали — Цезарь и Цицерон.

Многие выдающиеся люди пытались воплотить в своей жизни идеалы модерна — Разум и Волю, и многим это удалось. Одним из таких великих людей был Луи Пастер, бессчетные последователи которого сегодня отмечают его 193-й день рождения.

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Пастер родился 27 декабря 1822 года на востоке Франции в городке Доль. Этот учёный, которого позже назовут одним из отцов микробиологии, в детстве не проявлял особого интереса к наукам, а всё свое свободное время посвящал рисованию. Когда, много лет спустя его юношеские работы увидел художник Джером, он воскликнул: «Хорошо, что этот химик не занялся живописью, мы бы нашли в нём опасного соперника!»

Его отец Жан Пастер мечтал, что его сын станет учителем, и дал ему хорошее образование. После окончания школы и коллежа Луи Пастер стал помощником учителя, а затем получил место младшего преподавателя. На этом образование его не прекратилось. В 1843 году Пастер поступил в Высшую нормальную школу в Париже и с успехом закончил её в 1847 году. Здесь Пастер настолько увлекся физикой и химией, что занимался даже по ночам.

В 24 года он защитил сразу две докторские диссертации — по химии и физике. А ещё через год, определив структуру загадочной виннокаменной кислоты, молодой учёный положил начало стереохимии — науке, изучающей пространственное расположение атомов в молекуле.

26-летний Луи Пастер был избран профессором химии в университете в Страсбурге. Ученому настолько понравилась дочь ректора университета, что уже после первой их встречи, он написал ректору письмо, где просил руки его дочери Мари Лоран. Они поженились и прожили вместе до самой смерти ученого.

В Страсбурге Пастер продолжал исследования в области кристаллографии. Случай подтолкнул Пастера на неожиданное открытие. При изучении виноградной кислоты, он обнаружил под микроскопом плесневелый грибок. Пастер заявил, что именно жизнедеятельность грибка служит причиной брожения вина. На этом этапе произошло столкновение Пастера с королём химии того времени Либихом — ведь заявление Пастера полностью противоречило теории Либиха о химической природе брожения.

Пока высоколобые члены Академии Наук решали, кто из учёных прав, Пастер помогал виноделам спасти вино от порчи. Средство оказалось простым и универсальным. Вино нагревали до 50−60 градусов и выдерживали некоторое время при этой температуре. Этого было достаточно, чтобы все вредоносные микроорганизмы, находящиеся в жидкости, погибли. Такой способ сохранения продуктов позже назвали пастеризацией.

Не только виноделы обращались за помощью к великому учёному. В 1865 году Министерство земледелия поручило Пастеру найти методы борьбы с заболеванием шелковичных червей. Предложенные учёным профилактические методы вернули в казну более миллиона франков.

Но, ни смотря на все заслуги, денег на исследования выделялось мало, Пастеру приходилось за свой счёт проводить испытания в лаборатории. Затем личная трагедия, связанная со смертью родителей и трёх дочерей, подорвала здоровье учёного. У Пастера произошло кровоизлияние в мозг, и в возрасте 46 лет он стал инвалидом. Вся левая часть его тела была парализована. Но это не сломило учёного, и он продолжал работать.

Пастер предложил использовать антисептик в родильных домах, где от горячки умирала каждая четвёртая женщина. Пастер уверял, что в этом виноваты сами врачи и акушерки, которые переносят инфекцию на руках из палаты в палату.

Ознакомившись с работами Пастера о брожении, английский хирург Джозеф Листер приходит к выводу, что послеоперационные инфекции и заражения связаны с попаданием микробов на рану из воздуха и с рук хирурга. Он исследует антисептические свойства карболовой кислоты и начинает использовать её в своей хирургической практике. После чего выходит его статься «О новом способе лечения переломов и гнойников с замечаниями о причинах нагноения». Листер, отталкивавшийся в своих работах от исследований Пастера, вошёл в историю хирургии как основоположник антисептики, создав первый цельный, многокомпонентный, способ борьбы с инфекцией.

В 55 лет Пастер занялся изучением сибирской язвы. Учёный обнаружил, что если ввести в организм ослабленные микробы сибирской язвы, то организм справляется с болезнью и вырабатывает к ней иммунитет. Ещё через несколько лет учёный создаёт вакцину от бешенства. 6 июля 1885 года он сделал первую прививку человеку. Молодой пациент, которого искусала бешеная собака, выжил. Изо всех мест в Париж потянулись люди, которые надеялись на помощь учёного. А самому учёному никто не в силах был помочь.

Луи Пастер умер в 1895 году недалеко от Парижа. Смерть была вызвана осложнениями, вызванными серией инсультов, которая началась в 1868 году.

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Ещё при жизни Луи Пастер основал институт микробиологии. Институт был назван в честь его основателя и первого директора. Уже через год после открытия института, был создан первый курс микробиологии, науки, которую сейчас изучают студенты во всём мире. После смерти Пастера Институт продолжает трудиться над вопросами связанными с инфекционными заболеваниями и до сих пор занимает одну из лидирующих позиций по этим вопросам в мире. Благодаря работе, проведенной в этом институте, мы успешно боремся с такими болезнями, как дифтерия, столбняк, туберкулез, полиомиелит, грипп, жёлтая лихорадка и чума. Восемь учёных института стали лауреатами Нобелевской премий в области медицины и физиологии.