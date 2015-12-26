



guim.co.uk Никаб

Ровно год назад, 22 декабря 2014 года Мустафа Джемилев, председатель «Меджлиса крымскотатарского народа» в 1991—2013 гг., предложил «выделить часть Херсонской области для создания на ней Автономной Республики Крым». «Речь идет о том, чтобы прилегающие к Крыму некоторые части районов Херсонской области официально были присоединены к АРК, чтобы там создать инфраструктуру автономной республики» — Джемилев.

Это был важнейший шаг в долгом процессе, который начали лидеры проукраинской крымскотатарской элиты сразу же после изгнания из Крыма. Центральная цель этого процесса была и остается — вовсе не триумфальное возвращение в Крым — Джемилев и его соратники это политики с тридцатилетним опытом и не ставят перед собой неразрешимых задач. Не при их жизни.

Но здесь, сразу за Перекопом, располагается самое слабое в экономическом и политическом плане звено золотого Юга Украины.

Единственный регион Юга без консолидированной политической элиты.

Единственный депрессивный регион Юга.

Единственный регион без собственного крупного олигархического бизнеса.

Херсонская область. Политическая целина, которую Джемилев и его соратники — при поддержке властей в Киеве — начали немедленно осваивать сразу после изгнания их из политической жизни Крыма — и, что для них гораздо важнее, из бизнеса полуострова и участия в дележе крымской земли.

Крымские татары — сравнительно новый фактор политического ландшафта области; связан, главным образом, с тем, что та часть крымскотатарского общества, которая ориентируется на Украину, покинула Крым и расселилась, главным образом, как раз в Херсонской области.

Несмотря на то, что эта группа численно невелика, ее политическая активность и опыт агрессивного поведения в Крыму во время украинского периода полуострова дают потенциал формирования в регионе атмосферы страха и даже отчасти паники.

Сельскохозяйственный в своей основе регион уже столкнулся с самозахватами земли, возникновением татарских анклавов и других проявлений «татарской агрессии», знакомой по Крыму. На этом фоне предложение Джемилева формально присоединить к Крыму часть районов Херсонской области, чтобы там сформировать «крымскую власть в изгнании», выглядит вполне серьезно — тем более, что Джемилев постоянно упоминает о позитивном отношении Порошенко к его идеям. Обыватели уже открыто говорят, что видят в этом план расчленения области «в пользу татар».

В этой связи так называемая «блокада Крыма» в действительности для крымскотатарских боевиков — всего лишь публичный инструмент для реализации куда более интересного проекта — блокады Херсона.

Область традиционно, с советских времен, в межрегиональных хозяйственных связях была «садом и огородом» для Крыма, в котором куда более развиты и промышленность, и военная инфраструктура (с высокими доходами офицеров и контрактников) и, конечно же, сектор «серого» частного туризма.

Крымчане охотно покупали куда более дешевые херсонские овощи, фрукты, мясо, продукцию советской потребкооперации и перепродавали это через сеть магазинов и общепита военным и небогатым туристам. Характерный пример — в Крыму в этом столетии нет ни одной делянки настоящего «ялтинского лука» — все производство этого крымского эндемического деликатеса вынесено в приграничные села Херсонской области.

Организовывая продовольственную (а теперь уже и энергетическую) блокаду Перекопа, крымскотатарские боевики планомерно разоряют местных жителей, лишая их заработка и вынуждая их к внутренней эмиграции.

«…Сегодня наше гражданское формирование осуществляет дежурство на блокпостах,… контролируем всё, что связано с проездом автомобилей, обзоры автомобилей», — это текст официального заявления Херсонского регионального меджлиса крымскотатарского народа.

Слабое звено среди регионов украинского Юга было выбрано крымскотатарскими элитами, ориентирующимися на Джемилева и и изгнанными из Крыма после воссоединения в Россией, отнюдь не по географическим признакам — тут у них есть больше оснований к захвату чужого региона.

Средняя зарплата в Херсонской области в 2014 году составила 2.617 грн., в то время как в среднем по Украине — 3.475 грн., примерно на треть больше. В Киеве, для сравнения — 5.376 грн., более чем в два раза больше, чем на Херсонщине. Ниже, чем в Херсонской области, и то весьма незначительно, средние зарплаты лишь в двух регионах Украины — в Тернопольской и в Черновицкой областях, но эти регионы расположены не на богатейшем Юге, а в самой глухомани западной части страны.

Доля Херсонской области в общеукраинском экспорте товаров составляет лишь 0,7%. Для сравнения, в соседних с Херсонщиной Николаевской и Запорожской областях, товаров на экспорт производится на порядок больше: доля Николаевщины составляет 3,4% от общеукраинского экспорта, а Запорожской области — 6,9%. Несложно понять, у кого легче отнять бизнес: у николаевцев и запорожцев — или у херсонцев, где нет ни одного (!) крупного финансово-промышленного объединения.

В результате искусственной блокады херсонских производителей, лишенных традиционных рынков сбыта, которую крымскотатарские боевики и привлеченный ими в качестве силового элемента «Правый сектор» называют блокадой Крыма, люди вынуждены продавать свою землю и уходить из региона.

Согласно официальным данным госстатистики за прошлый год, Херсонская область — абсолютный чемпион республики по чистому миграционному оттоку населения, то есть превышению количества выехавших из области над количеством приехавших в неё. Даже учитывая Донецкую и Луганскую области, где идет война. Жизненное пространство для крымскотатарских поселений расчищается более чем успешно. Собственно, не только для крымскотатарских — важнейшую роль в экспансии с недавнего времени играет турецкий фактор.

Руководитель отдела внешних связей «Меджлиса» Али Хамзин не так давно заявил о стремлении турецкой диаспоры крымских татар переселиться в Херсон: «…Я ответственно заявляю: соотечественники в Турции готовы переезжать и быть в этом «херсонском» проекте, но для этого им надо дать украинское гражданство, сохранив турецкое. В этом случае все зависит от президента Порошенко…». По данным турецкой прессы, речь идет о десятках тысяч туркоманов, готовых переселиться на вычищенные для них херсонские земли — на полностью легальной, официальной основе.

Экономическая экспансия сопровождается и политико-культурной. «Комитет по защите прав крымско-татарского народа» принял официальное обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану с предложением построить в Херсоне национально-религиозный университет для крымских татар. Сейчас согласовываются смета и детали проекта, но по информации той же турецкой прессы речь идет о примерно десяти тысячах учащихся исламско-богословских дисциплин и примерно таком же числе специалистов по языку, литературе, праву и другим гуманитарным дисциплинам в их религиозном прочтении.

«Крымское правительство в изгнании», безусловно, политически необходимо Петру Порошенко, так что в его желании «посадить крымских татар на землю» вне Крыма для специалистов нет неожиданностей. Однако, пожалуй, никто не ожидал, что Киев будет готов для этой локальной задачи пожертвовать собственным, исконно украинским регионом. Более того, даже начало переселения в Херсонскую область турецких граждан (туркоман или татар) радикальным образом изменит все демографические процессы на Украине. А если речь пойдет о целых селах, о десятках тысяч представителей туркоговорящего населения в херсонских степях (сегодня звучат именно планы компактного расселения) в добавок к крымскотатарскому, — то вряд ли у какого угодно украинского политика хватит ресурсов через очень короткое время обуздать джина, которого он выпустил из симпатичного, старого и такого безобидного на вид восточного кувшина.