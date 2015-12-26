Кроме того, Россия активно наращивала свои военные расходы, отмечают германские журналисты.

zhirinovskiy2012.ru Владимир Жириновский

Жириновский угрожает миру русской бомбой

Хамство, угрозы, оскорбления: высокопоставленные российские политики культивируют нравственный распад. Население их стыдится, а президент России Владимир Путин пользуется, пишет газета Die Zeit.

Оружие массового уничтожения, особенно атомное, восхищает Владимира Жириновского. А также предположение, что искусственное наводнение в результате взрыва российской атомной бомбы способно, например, смыть врага и его города. Недавно политик открыто угрожал таким сценарием Турции с трибуны российского парламента. Жириновский, который обычно упоминается в западных СМИ как ультранационалист и лидер псевдооппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПР) является в то же время вице-президентом Российской Государственной Думы, отмечает газета.

Воинственные клоуны российской политики

По мнению издания, лидер ЛДПР со своими гротескными высказываниями сегодня находится в русле мейнстрима российской государственной политики. Жириновский может звучать как экстремист, но аутсайдером он не является. Он воспринимается в российском обществе как часть большого бесполезного политического цирка. Помимо него есть, например, еще вице-премьер Дмитрий Рогозин во главе оборонной промышленности. Когда Румыния закрыла свое воздушное пространство для его самолета, он заявил, что в следующий раз хотел бы влететь туда на бомбардировщике. Еще одним примером является секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который всегда козыряет выдуманной цитатой, приписываемой им бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт, которая якобы однажды заявила, будто Россия несправедливо владеет такой богатой ресурсами территорией. Этим Патрушев обосновывает желание американцев стереть Россию с карты мира. Можно практически бесконечно перечислять высокопоставленных представителей российских правительства, парламента, юстиции или органов безопасности, которые грозятся миру оружием массового поражения или распространяются о заговорах против России.

На днях глава комитета по иностранным делам Госдумы Алексей Пушков, например, даже заявил, будто Ангела Меркель пошла на продление санкций ЕС против России под давлением со стороны правительства США и посоветовал ей представлять интересы Европы, а не Америки, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten(DWN).

Санкции: политика против экономики

По словам DWN, Пушков советует Меркель пересмотреть свою позицию, потому что продление санкций, на его взгляд, не будет встречено в Европейском Союзе «единодушно». А несогласие с ними будет только нарастать. Пушков напомнил, что Германия заинтересована в расширении «Северного потока», хотя Польша и другие страны Восточной Европы были против.

«В случаях, если экономические интересы слишком сильны, Европа сотрудничает с нами. Когда такого давления нет, ЕС остается на существующих позициях», — приводит издание слова российского политика.

Недавно ЕС на полгода продлил санкции против России, до 31 июля 2016 года, в ответ на аннексию Российской Федерацией черноморского полуострова Крым в марте 2014 года. Украина и Запад рассматривают это как нарушение международного права, напоминает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В ответ на продление санкций Россия пригрозила ответными мерами в отношении Соединенных Штатов, об этом в четверг заявила в Москве пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает FAZ.

«Вы знаете, что будет ответ», — цитирует газета Захарову.

Как пишет издание, Америка расширила список санкций в отношении 34 компаний и физических лиц, чтобы стимулировать Россию к более активному участию в реализации Минских соглашений. Кремль осудил эти действия как недружественный шаг и пообещал, что в свое время продемонстрирует США кое-что особенное.

Россия вооружается

Россия явно активно наращивает свой военный арсенал! Под властью Путина в стране началось самое сильное вооружение со времен Холодной войн. Его цель вернуть утраченное влияние за счет роста напряженности в отношениях с Западом, передает бульварная газета Bild.

Как пишет многотиражка, Россия значительно увеличила свой военный бюджет в последние годы. Оборонный бюджет должен в период с января 2013 по январь 2016 года вырасти в общей сложности на 44%. Первый проект военных расходов был утвержден российским парламентом еще в 2013 году на уровне 68 миллиардов долларов или 62 миллиардов евро. В 2014 году Россия увеличила оборонные расходы до 84,5 миллиардов долларов или 77 миллиардов евро. А в нынешнем году российские траты на вооружение выросли еще на 11 миллиардов долларов (10 миллиардов евро).

Таким образом Россия хочет нарастить военную мощь, чтобы с ее помощью подвинуть своих соперников, усилить нестабильность в регионах (Восточной Европе и на ближнем Востоке — прим. ИА REGNUM и увеличить свое влияние, полагает издание.