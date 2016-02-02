



zadira.mk.ua Климатическая удавка, она же — петля. Вид спереди

24 декабря в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция главы Минприроды Сергея Донского, которая была посвящена Парижскому соглашению. То есть итогам 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Поскольку текст заявления министра и его ответы на вопросы корреспондента ИА REGNUM являются своеобразным образчиком преднамеренной и целенаправленной дезинформации общественности, вынужден, как специалист в данной проблематике, эти «руководящие» высказывания прокомментировать.

Первое. Выход документа, факт которого вызывает у министра неподдельный восторг, не только не опровергает опасений тех, кого он называет «скептиками», но подтверждает, что министерством и, надо полагать, правительством в целом взят курс на игнорирование альтернативной точки зрения на содержание «климатического процесса». Министру глубоко наплевать и на мнение ученых, в частности Президиума РАН, который практически единодушно (при двух несогласных) еще в январе 2004 года заявил, что никакой научной основы под предположениями об антропогенном происхождении климатических изменений и, следовательно, под Киотским протоколом и Парижским соглашением, нет. Иначе говоря, министр, не просто поддерживая эту точку зрения, а выдавая ее за «единственно верную» и «официально принятую», пропагандирует ненаучные, а стало быть антинаучные взгляды.

И возникает вопрос, он это делает на самодеятельной или на заказной основе? Если последнее, то приглашение г-на Донского «встречать Новый год в Якутии» он вообще-то с полным правом может адресовать себе, причем, делать это на постоянной основе, в течение всего срока, отведенного ему в будущем на такую «туристическую» экспедицию.

Второе. Министр говорит о 195 странах, которые «приняли обязательства по борьбе с изменениями климата», но при этом признает, что «соглашением не предусматривается юридически обязательных требований по сокращению странами парниковых выбросов» и что «каждая страна определяет самостоятельно свой вклад в глобальное реагирование на изменение климата».

Правая рука не знает, что делает левая, или у г-на Донского — раздвоение сознания?

Кроме того, не потрудился бы он объяснить доверчивой общественности, чем является понятие «вклад» с международно-правовой точки зрения?

Третье. Министр заявляет, что «определенное направление» в принципе выбрано и заключается в том, чтобы «сдержать повышение температуры на Земле в пределах 2-х градусов к 2100 году».

Во-первых, в первоначальном варианте речь шла не о 2100 годе, а о 2050-м; также не указывалось года, показатели которого берутся за исходную основу. 2100 год — это «художественная самодеятельность» парижских заговорщиков (по-другому назвать их нельзя). Да и «доиндустриальная эпоха» — понятие настолько растяжимое, что я лично не удивлюсь, если за основу в итоге предложат брать ледниковый период; тогда полная деиндустриализация в кратчайшие сроки будет обеспечена сама собой.

Выжечь в России промышленность — главная задача организаторов подписания Россией Парижского соглашения. В этом направлении они и действуют. И кроме того, как довести любое дело до маразма, манипулируя общественным мнением с помощью либеральных СМИ — уж это изобретатели «климатического лохотрона» и их российские последователи, поверьте, хорошо знают и умеют. Мистификации — их профессиональный профиль и жизненное кредо!

Во-вторых, министр Донской как будто не слышал, чтов парижских документах фигурирует передельная величина роста глобальной температуры не на 2ºС, а на 1,5ºС. Он невнимательно прочитал документ?

А ведь это важно. В какие потери для нашей промышленности эти полградуса обойдутся, пусть он лучше об этом нам сам расскажет. Вместо баек об «антропогенном факторе». Впрочем, он уже складывал сказки о повышении ВВП без увеличения выбросов, хотя в рамках нынешнего технологического уклада, как известно специалистам, это невозможно. Выбросы и развитие находятся в прямо пропорциональной зависимости: нет выбросов — нет развития.

Да и Рамочную конвенцию ООН об изменении климата министр почему-то называет «о регулировании климата». Это оговорка по Фрейду: данный документ явно не находится на его столе в качестве рабочего, хотя должен был бы.

В-третьих, и это самое главное — министр умалчивает основное — и это надлежит знать нашим законодателям — членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы, чтобы не попасть впросак. В Париже подписано только Парижское соглашение. Но есть и другой документ — Проект решения 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оба документа дублируют друг друга. Но они разные, в чем можно убедиться здесь.

Если Парижское соглашение — рамочное, расплывчатое и в принципе может быть наполнено любым содержанием, то Проект решения — вполне конкретный документ, ликвидиационный для целого ряда отраслей российской промышленности, начиная с угольной, металлургической, машиностроительной и нефтедобывающей. Главный вопрос — в содержании не Парижского соглашения, а Проекта решения, ибо соглашение будет наполняться конкретикой из него.

Парижское соглашение российская делегация подписала; Проект решения же выставлен на обсуждение. Процедура подписания его открывается 22 апреля 2016 года, рассчитана на месяц, а на май в Нью-Йорке намечается соответствующий форум, на котором, надо полагать, эта процедура должна быть завершена.

Жизненно необходимо, чтобы это произошло без нашей страны. Ибо если Российская Федерация подпишет Проект решения парижской конференции в его нынешнем виде — это будет Актом безоговорочной капитуляции страны перед единым фронтом внешних противников и внутренней «пятой колонной».

В какой мере с этой «колонной» соотносится министр Донской — пусть каждый читатель решит для себя сам. На основе полученной здесь информации.

Четвертое. Министр с нескрываемой радостью сообщает о том, что из МИДа Российской Федерации уже поступил проект правительственного распоряжения «О добровольных взносах России в Программу развития ООН и Зеленый климатический фонд Рамочной конвенции ООН…».

Самим фактом появления такого проекта правительство предает и сдает национальные интересы страны. В соответствии с Рамочной конвенцией, Россия является страной с «переходной» экономикой и не обязана помогать никому. Помогают, по конвенции, только «развитые» страны ОЭСР, входящие в Приложение II.

Общественность должна понимать, что 5 млн долларов, выделяемые по этой программе на 2016 год, отняты, а по сути, украдены правительством у учителей, врачей, работников культуры, пенсионеров, военных. Их собираются потратить на поддержание «имиджа» чиновников федеральной исполнительной власти в глазах так называемого «мирового сообщества». Точнее, его верхушки, перед которой они лебезят, заискивают и перед которой, вполне возможно, имеют определенные, не подлежащие огласке, обязательства.

Пятое — вообще вопиющее свидетельство министерской безответственности и безнравственности. «Учет бореальных лесов» (тайги), который, как г-н Донской бьет в литавры, радуясь доминированию ликвидационных трендов во внутренней экономической политике, якобы принят по настоянию России, — мошеннический, никоим образом не отвечающий национальным интересам нашей страны. По крайней мере в том виде, в котором на это согласилась российская делегациям, вдохновляемая министром природных ресурсов и экологии.

На пресс-конференции главой ведомства голословно утверждалось, что российские леса поглощают всего лишь 32% (570 млн тонн эквивалента CO2) из 3,5 млрд тонн, выбрасываемых промышленностью. Это заведомая дезинформация, и министр, если он об этом знает, сознательно вводит в заблуждение общественность, а если не знает — то профессионально непригоден, ибо по уровню своей компетенции не соответствует занимаемой должности.

Вот данные из появившейся еще в 2003 году, на фоне дебатов о перспективах ратификации Россией Киотского протокола, статьи Владимира Лукьяненко (доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России, члена президиума Российской экологической академии), показательно озаглавленной «Киотский протокол — экономическая удавка для России».

"Суммарный выброс двуокиси углерода в нашей стране, включенный в соответствующее приложение документа, за 1990 год составил почти 2,4 млрд тонн, в том числе в электроэнергетике 533 млн тонн. После ратификации протокола за превышение этого уровня придется платить огромные штрафы, — пишет Лукьяненко. — Возникает вопрос: почему? Растительный мир России способен поглощать 11,2 млрд тонн углекислого газа в год. А разрешенный нам по Киотскому протоколу выброс СО2 составляет только 2,4 млрд тонн в год, или около 22% от объема поглощения. Если сопоставить соответствующие цифры в других государствах, подписавших Киотский протокол, то выявляется явная дискриминация России. Так, в Италии разрешенные выбросы антропогенного СО2 в атмосферу в 3,4 раза превышают поглощение растительным миром страны, в Дании — в 4,4 раза, в Германии — в 5 раз, в Великобритании — 6,8 раза, в Нидерландах — в 15 раз! Представителям этих стран на конференции в Москве очень хотелось, чтобы президент России Владимир Путин подтвердил обещание премьера Михаила Касьянова ратифицировать Киотский протокол, которое он дал на последнем Всемирном саммите в Йоханнесбурге. Но этого не произошло…».

Более 11 млрд — ресурс поглощения антропогенных выбросов российской природой — не только бореальными, но и иными лесами, тундрой, болотами и другими природными средами. 11 млрд и 570 млн — есть разница? Министр Донской из-за профнепригодности занижает размер природного капитала России в 20 раз или ему это поручили сделать? Кто поручил?

Что случилось дальше, уже после выхода статьи Лукьяненко, — общеизвестно. Стараниями таких лоббистов «киотского лохотрона», как министр Донской и ведущие сотрудники его и других правительственных ведомств, протащили его ратификацию, «обменяв» ее на натягивание Россией на себя другой, не менее страшной «удавки» — вступление нашей страны в ВТО. Уж не говорю об очевидном подчинении таким образом национальных интересов страны внешнему управлению. Отмечу хотя бы абсолютную неэффективность ВТО по основному профилю ее ответственности, которую сегодня наглядно демонстрирует режим устроенных нам санкций. Получается, что эта международная организация, как и большинство других, — всего лишь элемент разветвленной системы внешнего контроля над внутренним развитием, а точенее неразвитием, якобы «суверенных» стран и народов.

Очень похоже, что ратификацию парижских документов собираются по такой же схеме обменять на вступление в ОЭСР — еще одну удавку для России, приготовленную либеральными нелюдями.

Чем обусловлена такая беспардонность г-на Донского — вполне понятно. Наступает решающая схватка за будущее России. Интересы сохранения суверенитета нашей страны вступили в лобовое столкновение с теми, кто лоббирует «встраивание» России в пресловутое «мировое сообщество» на условиях вассала ведущих стран Запада, прежде всего США и Европейского союза. Все ресурсы «делания вида», будто эти два тренда можно примирить и проводить в жизнь параллельными курсами, — исчерпаны.

Наступило время генерального выбора. И не спрашивайте потом, по ком звонит колокол. Он звонит по всем нам!