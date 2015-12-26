



cont.ws Факельное шествие читателей националистической, шовинистической и неонацистской литературы в Киеве

25 декабря на заседании Совета при Президенте по культуре и искусству либеральный журналист Александр Архангельский попросил Президента России вмешаться в дело Натальи Шариной, директора библиотеки украинской литературы, находящейся под домашним арестом по обвинению в распространении экстремистской литературы. В ходе обыска в библиотеке было изъято более сотни книг экстремистской направленности, а также издания, признанные экстремистскими — книга Дмитрия Корчинского «Война в толпе».

Книги, которые изымались, весьма примечательны. Это практически полная энциклопедия украинского национализма, причем в его радикальной форме — от теорий расового превосходства над «московитами» до прославления бравых «воякив» ОУН-УПА (запрещённая в России организация) с подробным изложением их подвигов. Немалое внимание уделяется истории, формировании исторических обид — ведь они призваны подпитывать ненависть к русским, России и Москве, которые всегда являлись главными противниками украинских националистов. Одна из книг так и называется — «Московство». На многих красуются дарственные надписи. Вот например: «С победой и верой в будущее молодого поколения украинцев России, от всей души — Стрыйская станица ОУН-УПА». Даже в публикациях детских журналов можно обнаружить флаг ОУН-УПА, по наследству перешедший к «Правому сектору» (запрещённая в России организация).

Ранее все это просто бы стало предметом для дискуссии. Но сейчас… сейчас у нас появилась уникальная возможность увидеть своими глазами в течение последних двух лет, что способна сделать с людьми подобного рода идеология.

Молодые люди, напитавшиеся ненавистью, сожгли заживо своих сограждан в Одессе 2 мая 2014-го. Другие молодые люди, взяв оружие, решили силой навязать ценности и историческую память, заложенную в этих книгах, жителям Донбасса.

Обстрелы, бомбардировки, смерть тысяч мирных граждан, сотни тысяч превратились в беженцев.

На «большой Украине» людей швыряют в мусорные баки, ставят на колени. Просто убивают, как Олеся Бузину, а его убийц толпа встречает радостным улюлюканьем.

Очень жаль, что все это не интересует господина Архангельского.

Хотим ли мы, чтобы все это повторилось у нас? В России живет почти 2 миллиона граждан, идентифицировавших себя во время переписи как «украинцы», из них 160 тысяч — в Москве. И именно на них направлен удар подобной идеологической литературы. Каковы бы ни были причины (некомпетентность или целенаправленное действие), руководство библиотеки должно быть наказано: нельзя сеять ненависть безнаказанно.

В библиотеке должна быть проведена полная ротация сотрудников, тщательно проверены фонды, учреждение должно стать действительно очагом культуры, а не бандеровской идеологии, проклятия которой шлют не только жители Донбасса, но и Герой Украины певица Нина Матвиенко.

На мой взгляд, лишать библиотеку статуса самостоятельного учреждения или тем более закрывать не следует, учитывая все возрастающую важность украино-российских отношений. Было бы логично передать ее в ведение Министерства культуры РФ, тем более, что на заседании Совета по культуре и искусству присутствовал возглавляющий это ведомство В.Р. Мединский.

Богдан Безпалько — член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ