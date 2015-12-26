



forwallpaper.com В Антарктиде

Несмотря на рождественские праздники, пресса Альпийской республики уделяет внимание российской и постсоветской тематике. В поле зрения журналистов попали такие сюжеты, как возрождение пионерской организации, австрийские инвестиции в армянское овощеводство и влияние обновленных санкций США на местные банки.

Санкции — молодежи

Австрийские «дочки» российских компаний оказались под действием американских санкций, сообщает Wirtschaftsblatt. Речь идет о зарегистрированных в Вене «Sberbank Europe AG» и «VTB Bank (Austria) AG», которые 22 декабря были включены в расширенный санкционный список США. В определенной степени пострадал и Австрийский «Reiffeisenbank» («Райффайзенбанк»), которому принадлежит около двух процентов акций краснодарского «Крайинвестбанка», также попавшего под запретительные меры американского правительства. «Крайинвестбанк» располагает 16 филиалами и 88 банкоматами в Крыму, что и послужило причиной попадания в список. Венское издание добавляет, что незадолго до этого свои санкции в отношении России продлил Евросоюз.

Преднамеренная бессмыслица

Газета Der Standard отмечает, что Басманный суд в Москве издал постановление о заочном аресте Михаила Ходорковского и объявил его в международный розыск в рамках дела об убийстве 17-летней давности. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин пообещал при этом достать Ходорковского «хоть в Антарктиде», во что венское издание верить отказывается. По мнению журналистов, даже в самой Москве все понимают, что олигарха не выдадут, в то время как в подлинность доказательств якобы никто не верит. Создается впечатление, что таким образом Кремль реагирует на политическую активность Ходорковского и юридические споры с бывшими акционерами ЮКОСА. Однако устрашение, полагает Der Standard, никак не поспособствует аресту Ходорковского, а само постановление суда «преднамеренно бессмысленно».

Вложения в армянские теплицы

В горной деревушке Овк на северо-востоке Армении активно развивается тепличное растениеводство, пишет Tiroler Tageszeitung. Алла, председатель местного овощеводческого кооператива, с гордостью демонстрирует австрийской делегации редис декабрьского урожая. Теплица, в которой выращены овощи, построена в рамках проекта, в который Австрия уже инвестировала около 750 тысяч евро. Если раньше даже летом в этой местности невозможно было выращивать помидоры, то теперь развитию сельского хозяйства в деревне дан мощный импульс. Сельский кооператив строит планы на будущее. Выращенные овощи соответствует европейским стандартам органической продукции, что особенно по душе австрийским партнерам. Газета из Инсбрука констатирует, что на фоне конфликтов в регионе Евросоюз заинтересован в поддержании стабильности в Армении. В том числе и по этой причине Австрия делится своими ноу-хау в аграрной сфере.

Всем ребятам пример?

Газета Die Presse полагает, что Владимир Путин как мастер игры в политические ассоциации знает, чем привлечь внимание Запада. Венские журналисты считают, что не случайно именно 29 октября, спустя ровно 98 лет после создания комсомола, был подписан указ российского президента об учреждении новой детско-юношеской организации — Российского движения школьников. По мнению журналистов, на Западе подобные действия всегда подогревают страхи о воссоздании Советского Союза, в то время как в России еще свежа память о былом величии. Именно в этом контексте следует рассматривать возрождение системы ГТО в 2013 году. В предыдущие годы российская власть неоднократно принимала меры по мобилизации молодежи, примером чего называется движение «Наши» и «тренировочный лагерь» на озере Селигер. Die Presse размышляет и о формате новой организации — Будет ли это «пионерия версии 2.0» или «детские боевые части под флагом путинизма»? Венское издание считает, что еще слишком рано делать заключения, ведь, как это часто бывает в современной России, указ предшествует конкретным действиям. Успех государственной молодежной политики зависит и от вопросов финансового характера, которые остаются открытыми на фоне сокращения бюджетных доходов.

Джако в Москву не выдавать

Верховный земельный суд Вены отменил постановление нижестоящей инстанции от 19 августа об экстрадиции Аслана Гагиева по кличке Джако, который в России обвиняется в серии заказных убийств. Поводом к такому решению послужило сомнение в том, что российская сторона станет соблюдать процессуальные гарантии, пишет газета Salzburger Nachrichten. Сотрудники австрийской юстиции приняли во внимание аналогичный случай, связанный с Анатолием Радченко — членом «труновской» ОПГ, который в августе 2015 года был экстрадирован в Россию. Издание из Зальцбурга ссылается на сведения правозащитного центра «Покров», согласно которым после прибытия на родину экстрадированный был переведен в другое место предварительного заключения, условия содержания в котором не соответствуют европейским стандартам. Примечательно, что в ходе процесса адвокаты Гагиева уже ссылались на совсем недавно принятый в России закон, позволяющий Конституционному суду блокировать решения международных инстанций. По данным российского следствия, только в период с 2012 по 2013 год Гагиев лично застрелил по меньшей мере шестерых человек.