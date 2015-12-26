Итак, 9 декабря Италия блокировала «автоматическое» обновление санкций против России, что вызывало широкую политическую дискуссию о стратегических отношений между ЕС и Россией за пределами украинского кризиса. Решение ЕС о продлении санкций может рассматриваться как поражение внешней политики Рима, оппозиция Италии рассмотрела это решение как еще одно доказательство в пользу того, что мнение правительства

nzpublic.info Горящие покрышки на Майдане Незалежности. Февраль 2014 г

И почему Италия не воспользовались письменной процедурой, чтобы представить свои возражения Брюсселю (потребность в «политической дискуссии»), вместо того, чтобы адаптироваться к линии других партнеров? Это разве бы не являлось способом ответить на принуждение президента Европейского Совета Дональда Туска, который отклонил запрос Италии поставить на обсуждение вопрос санкций на саммите ЕС в Брюсселе. Вероятно, подобную просьбу со стороны Берлина или Парижа он бы не отменил

На эти вопросы дипломатические источники в Брюсселе отвечают, что Италия, на самом деле, никогда не ставила под сомнение продление санкций в отношении России на шесть месяцев. И не стоит забывать, что за самый первый пакет санкций Италия голосовала положительно.

Askanews: «Ни Италия, ни любая другая страна не ставит под сомнение тот факт, что Минские соглашение по Украине должны выполняться. И что невыполнение этих соглашений российской стороной до истечения срока (31 декабря) повлечет продление санкций. «Так как соглашения Минска не будут полностью реализованы до 31 декабря 2015 года, санкции были продлены, а Совет ЕС продолжает свою оценку хода реализации соглашений», — говорится в заявлении, опубликованном Советом ЕС.

Для Италии, в общем, неправильным был только метод, отказ продлевать санкции без обсуждения, которые по-прежнему имеют стоимость в дипломатических терминах, что затрудняет отношения со страной, имеющей решающее значение для международной коалиции против ИГ, но и с экономической точки зрения: экспорт итальянской продукции в Россию упал на 27,5% в 2015 году из-за российского эмбарго — русского ответа на европейские санкции».

По мнению информагентства Askanews необходимо ответить на вопрос, сумела ли Италия «изменить метод», принимая, однако, окончательное решение. По данным дипломатических источников, цель действительно достигнута. Итальянское «нет» 9 декабря вызвала много дискуссий, и стало ясно, что позиция Италии (санкции необходимы, пока в них есть необходимость, но нужно сохранить отношения с Россией) является в настоящее время мнением большинства в ЕС.

«И потом, Италия сумела поставить под сомнение автоматическое продление санкций, хоть и не смогла блокировать окончательное решение. Этого не произошло на этот раз, но это может произойти в следующем году, в конце июля 2016, это не предупреждение, но вероятность того, что дискуссия должна быть открытой».

Il Giornale напомнил читателям, что не только экспорт, но и банковская система зависит во многом от российской экономики. «В то время, когда итальянскую банковскую систему лихорадит, инвесторы и вкладчики начинают интересоваться тем, куда вкладываются их сбережения. В этом контексте, должна быть тщательно рассмотрены активы банков каждой европейской страны, которые были вложены с страны с высокими темпами роста. Если банк инвестирует в страну со слабой экономикой, то очень вероятно, что вскоре потери затронут его инвесторов и вкладчиков. Итальянские банки очень осторожны: они вложили в развивающиеся страны чуть более 6%, однако, речь идет об экономике России, Турции и Украины. Таким образом, на первый план выходит вопрос о санкциях в отношении России. Обновление санкций ставит под угрозу не только итальянский экспорт, но и итальянскую банковскую систему, которая может пострадать еще больше в случае, если рост экономики России еще более замедлится».

Онлайн издание it.blastingnews.com практически высмеивает западную прессу, которая во всех грехах винит Россию. Новый тренд в прессе — за деятельностью ИГ и терактами в Париже стоит президент России Владимир Путин. «Американская общественность, подстрекаемые средствами массовой информации и некоторыми необоснованными мнениями, думает, что за всем в мире стоит темная рука России. Многие американцы убеждены, что Президент России держит свою страну в железном кулаке, преследует оппозицию и во всем напоминает советского диктатора Сталина. Кажется очевидным, что большая часть населения США, но и других западных стран, являются жертвами антироссийской пропаганды в средствах массовой информации».

Издание ссылается на заявления на украинском телевидении анонимного дезертира из служб безопасности в Москве, который якобы заявил, что террористы ИГ подчиняются правительству России. «Проблема в том, что эти откровения не подтверждается доказательствами, и действительно задаешься вопросом, почему Россия должна поддерживать террористическую организацию, которая стремится свергнуть его надежного союзника Асада в Сирии. Но правда в том, что союзники США на Ближнем Востоке должны быть идентифицированы как сторонники ИГ. В таких странах, как Саудовская Аравия, Израиль и Турция, которые сыграли важную роль в финансировании и развитии террористических групп, особенно в Ираке и Сирии».

«В то время как газеты и телевидение Запада придумывают фантастические рассказы, Россия действительно поддерживает Сирию и ее президента Асада фактами. Недавно русская военная авиация подкрепила с воздуха действия сирийской армии во время нападений на оплоты террористов ИГ. Излишне говорить, что такие компании, вызвали шквал лжи о якобы убитом гражданском населении, и породили волну ненависти американского правительства. В любом случае, налицо большое противоречие, потому что-то, что коалиция стран-членов НАТО не смогла достичь в годы войны, то есть остановить террористов, Россия сделает в течение нескольких недель».

Геополитическое издание Ilprimatonazionale напомнило читателям о том, как развиваются дела на забытой всеми Украине и какую роль во всем этом играют США.

«Драматические события сирийского кризиса заставили почти забыть Запад про украинский вопрос, несмотря на десятки тысяч жертв конфликта на Донбассе, становится трудным вспомнить, что экономические санкции, введенные США и ЕС против России — и контр санкций Кремля — были мотивированы, прежде всего, российской аннексией Крыма.

Независимо от националистического и патриотического общества Украины и ее политики нельзя не признать, что настоящая американская интервенция во время восстания, почти два года назад, привела к свержению бывшего президента Януковича и привела к власти Порошенко, а также к вспышке сепаратистской войны. Сценарий конфликта на Украине был примерно такой же, как и при всех других вмешательствах Вашингтона в последние годы на Ближнем Востоке: все пришло к хаосу».

По мнению издания, США не смогли добиться изменения политического режима, а потому пошли по проверенному сценарию, просто породили хаос: «Это не означает, что речь идет о провале, если вы не можете добиться изменения режима — и, конечно, мы говорим о России, потенциального защитника военного блока и независимого конкурента, которая показала себя в Сирии — сценарий хаоса, внутреннего или в непосредственной близости, всегда остается приемлемым решением, хоть и временным. Европа вынуждена, иногда против своей воли, а особенно Германия и Италия, отказаться от тесных связей с Москвой. Все это объясняет в полной мере американскую поддержку амбиций государств Персидского залива в Сирии и Ираке в большой игре транспортировки природного газа в саму Европу».

«В течение нескольких дней, не сумев выплатить долг в 3 млрд долларов России, Киев технически может считаться банкротом. Не существует украинских товаров, которые могут быть реализованы в ЕС, они не отвечают требованиям стандартов. Между тем, торговля с крупным партнером, Россией, почти равна нулю. Украинская общественность разделена между различными этническими группами, польскими, венгерскими, румынскими и русскими, которые, действительно, никогда не были интегрированы, несмотря на принуждение к сожительству во время советской эпохи. Бедность, а также коррупция на всех уровнях стали обыденностью, заработная плата резко упала, мелкая преступность и проституция часто представляются единственным способом для молодых людей, чтобы обеспечить средства к существованию».

Ну и в заключении классические страшилки про Россию, о том, что отныне сотрудники российских служб смогут открывать «огонь на поражение в толпе».

Corriere Quotidiano: «Государственная Дума Россия одобрил законопроект, который позволит внутренним секретным службам, бывшим КГБ и нынешним ФСБ, открыть огонь по толпе. Об этом сообщается на веб-сайте самой Думы. Текст в настоящее время будет рассмотрен Советом Федерации, верхней палатой, потом его должен будет подписать президент Владимир Путин, чтобы он мог стать законом. Эта мера была уже представлена на обсуждение летом группой сенаторов, а затем принята в первом чтении 15 декабря Советом Федерации. Поправки были подготовлены Комиссией по безопасности Государственной Думы и срочно утверждены без обсуждения. В документе говорится, что ФСБ может «применять огнестрельное оружие в толпе», чтобы предотвратить акты терроризма или для освобождения заложников. Мера позволяет использовать оружие против женщин и детей в случае, если они участвуют в реализации террористических актов. Законопроект также устанавливает новые ограничения для агентов ФСБ и членов их семей: им запрещается иметь любой контакт со средствами массовой информации и иностранными НПО, запрещается иметь банковские счета за рубежом также детям и женам сотрудников ФСБ».