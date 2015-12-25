Совет раздора

Слева направо: Али Хаменеи и Хасан Хомейни

17 декабря началась регистрация кандидатов на выборы в один из ключевых органов Ирана — Совет экспертов. Накануне старта регистрации экс-президент ИРИ Али Акбар Хашеми Рафсанджани в интервью агентству ILNA сделал громкое политическое заявление. «Совет экспертов выберет верховного лидера, когда потребуется. Уже составлен список высокопоставленных лиц, который в случае необходимости будет вынесен на голосование», — подчеркнул Рафсанджани. Таким образом, нарушено негласное табу на публичное обсуждение темы о смене рахбара. Спикеры правоконсервативных СМИ обрушились с резкой критикой на экс-президента.

18 декабря кандидатом на выборы зарегистрировался 43-летний внук основателя исламской республики — Сайед Хасан Хомейни. Он пользуется уважением у разных политических групп иранской элиты и популярен среди молодежи за свои прогрессивные идеи. Хасан Хомейни — активный пользователь социальных сетей Instagram и Facebook, где у него более 100 тыс. подписчиков. Многие эксперты считают его близким к аятолле Рафсанджани и Мохаммаду Хатами. «Я расстрою тех, кто расценивал мое выдвижение как наличие разногласий в Иране. Хочу заверить, что мое участие поспособствует сплочению сторонников укрепления стабильности в стране. Решив избираться в Совет экспертов, выступаю в защиту основ Исламской революции. Мы должны придерживаться базового принципа «велаят-э факих», — заявил после регистрации Хасан Хомейни агентству Mehr News. Примечательно, что в своих публикациях иранская редакция ВВС говорит о нем, как о будущем рахбаре.

21 декабря документы в избирательную комиссию подали Рафсанджани и президент Ирана Хасан Рухани. По словам экс-президента, предстоящие выборы носят «судьбоносный характер для исламской республики».

Предстоящие выборы прокомментировал советник верховного лидера ИРИ по международным вопросам Али Акбар Велаяти. «Важно, чтобы кандидаты в Совет экспертов и Меджлис обладали национальным мышлением и ставили во главу угла продвижение интересов Ирана. Несмотря на наличие консерваторов и реформистов в списке кандидатов в Совет экспертов обе политические группы должны работать на укрепление политической системы. Мы должны проверить на соответствие всех кандидатов вне зависимости от их политической принадлежности. Главный критерий служение народу, государству и строю Ирана», — передает слова советника Mehr News.

24 декабря закончилась регистрация кандидатов. По данным МВД Ирана, заявки подали 801 человек. Требования к кандидатам в члены Совета: достойная политическая биография, набожность, правоспособность, достижение звания муджтахида и знание современных проблем, правильное политическое и социальное мировоззрение, вера в государственный строй исламской республики. Официальная избирательная кампания кандидатов в Совет экспертов пройдет с 11 по 24 февраля, а сами выборы состоятся одновременно с парламентскими — 26 февраля. Состав Совета избирается на 8 лет прямым голосованием граждан.

Тегеран, Москва, Баку

23 декабря состоялась встреча вице-президента Ирана Эсхака Джахнгири с первым вице-премьером России Игорем Шуваловым. Ключевой темой переговоров стал вопрос развития экономического сотрудничества между Тегераном и Москвой, передает агентство IRNA. «Расширение отношений России и Ирана взаимовыгодно. Наша задача — поднять уровень экономического сотрудничества на высоту, аналогичную политике. Несомненно, снятие санкций откроет новые возможности для Ирана. Уверен, что Россия, которая в сложное время санкций продолжала с нами сотрудничество, будет приоритетным партнером в постсанкционный период», — заявил вице-президент.

Российский вице-премьер рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Тегерана. «Надеюсь, что Центральные банки России и Ирана смогут выбрать взаимовыгодный формат для решения проблемы финансового обеспечения совместных проектов. Россия ввела санкции в отношении некоторых государств, это открывает прекрасные возможности для иранских товаров на нашем рынке. Вскоре в Иран приедет министр сельского хозяйства для обсуждения сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности», ­ — приводит слова вице-премьера агентство IRNA. Шувалов рассказал о деталях предоставления кредита. «На первом этапе Иран получит от России $2,2 млрд. Общий объем кредитной линии составит $5 млрд. Выделенные средства будут потрачены на реализацию совместных проектов», — прокомментировал чиновник.

В тот же день в рамках совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии состоялась встреча министра связи и информационных технологий Махмуда Ваези и министра экономики и промышленного развития Азербайджана Шахина Мустафаева, сообщает агентство Mehr News. «Инвестиции в нефтегазовые проекты в Каспийском море и начало своповых поставок азербайджанской нефти имеют первоочередное значение», — заявил иранский министр. По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании в 12 секторах экономики, включая промышленность, торговлю, нефть, газ, здравоохранение, культуру и транспорт. «Иран возобновил своповые поставки нефтепродуктов из стран каспийского региона. Пока получаем нефть из Казахстана и Туркменистана. Мы готовы к своповым поставкам из России и Азербайджана», — отметил генеральный директор Национальной компании Ирана по распределению нефтепродуктов Сайед Насер Саджади. Очевидно, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке, финансово-экономические проблемы вынуждают Баку к более тесному сотрудничеству. Россия демонстрирует рост не только своего военно-политического, но и экономического влияния в регионе.

Иранская нефть пойдет в Монголию

24 декабря министр нефти Ирана Бижан Зангане провел встречу с министром иностранных дел Монголии Лундэнгийном Пурэвсурэном. Главной темой обсуждения стало развитие отношений в энергетической сфере. «Монголия желает покупать иранскую нефть. Поскольку у нее нет выхода к морю, то мы можем осуществлять поставки через китайские компании. Не вижу никаких препятствий для экспорта нефти», — передает слова Зангане Mehr News.

В ходе переговоров иранский министр сказал о «готовности Тегерана обучать специалистов для монгольской нефтяной промышленности». Пурэвсурэн обрисовал перспективы сотрудничества. «Ежедневно производим и экспортируем 1 млн баррелей. Иран может принять участие в бурении нефтяных скважин и нефтедобыче в Монголии. Мы готовы помочь Ирану в расширении своего присутствия на региональном рынке», — заявил глава МИД Монголии.

На сегодня потребность Монголии в углеводородах около 560−580 тыс. тонн в год. Нефтеразведочные работы на территории Монголии ведут 11 компаний, включая американскую Mongolian Soco International PLC, китайскую Dongsheng и канадские Storm Cat Energy и Ivanhoe Mines.