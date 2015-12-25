



Корнелис де Ман, Меняла. 1670

ВВП США за 3-й кв. 2015 года.

Девальвация азербайджанского маната.

Коррекция рубля от годового минимума.

Заявление Эльвиры Набиуллиной в отношении российских экспортёров.

Последняя макроэкономическая статистика в США сигнализирует о том, что процесс повышения процентных ставок в этой стране будет медленным. В 2016 году ставка по федеральным фондам может быть повышена 3 раза по 25 б. п, а не 4 раза, как прогнозирует ФРС. В настоящее время фьючерсы на ставку ФРС предполагают ее рост в январе, марте и апреле 2016 года с вероятностью соответственно в 10%, 48% и 55%.

На этой неделе ВВП США за 3-й кв. 2015 года был пересмотрен в сторону уменьшения — с 2,1% до 2%, а продажи домов в США в октябре-ноябре оказались значительно хуже ожиданий. В годовом выражении продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре снизились с 5,32 млн до 4,76 млн. На первичном рынке продажи домов выросли с 470 тыс. до 490 тыс., однако показатель за октябрь был пересмотрен в сторону уменьшения с 495 тыс. до 470 тыс.

Промышленный сектор в США остается в зоне риска. Объем заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты (заказов на автомобили и самолеты) в ноябре снизился на 0,1%(м/м) при прогнозе роста на 0,1% (м/м). Непосредственно сам объем промышленного производства в этом месяце снизился на 0,6% (м/м).

21 декабря ЦБ Азербайджана отправил курс маната в свободное плавание, в результате чего доллар к нему вырос на 50% (с 1,05 маната до 1,55 маната). Реакция рынка была естественной. Падение цен на нефть на 33% с начала этого года (с 56,5 доллара до 37,9 доллара за баррель BRENT) вынудили регулятора пойти на жесткие меры. Для поддержки курса маната на прежнем уровне золотовалютных резервов Азербайджана в 6,2 млрд долларов могло просто не хватить. Отметим, что порядка 90% экспорта Азербайджана приходится на нефть, а сырьевой сектор формирует 40% ВВП страны.

На этой неделе цены на нефть марки BRENT и российская валюта скорректировались вверх от годовых минимумов к уровням 37,9 доллара и 70,26 рубля за доллар. Поддержку им оказала статистика по запасам нефти и числу буровых установок в США. За прошлую неделю запасы нефти в США снизились на 5,9 млн баррелей, за эту неделю число нефтяных установок в США снизилось на 3 до 538, а газовых — на 6 до 162. По оценкам МЭА, в 2016 году добыча нефти в США снизится с текущих 9,1 млн до 8,6 млн баррелей. Кроме того, российскую валюту поддержал налоговый период в РФ и продолжающиеся операции ЦБ РФ по предоставлению долларовой ликвидности банкам.

На этой неделе мы обратили внимание на важное заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в отношении российских экспортеров. По ее словам, статистический анализ, проведенный ЦБ РФ, показал, что в разные периоды 2015 года доля продаж валютной выручки экспортерами на рынке составляла 60−70%. Глава ЦБ РФ считает, что рыночные факторы толкают их свободно продавать валютную выручку на рынке, и ни к чему вводить обязательную продажу, когда срабатывают экономические стимулы.

Кроме того, Набиуллина отметила, что не существует так называемой бюджетной теории курса (при какой цене на нефть каким должен быть курс рубля, чтобы бюджет ничего не потерял). В целом мы разделяем ее точку зрения. Доля нефтегазовых доходов в 2016 году может снизиться с текущих 8% до 7,7% от ВВП РФ. По мере диверсификации российской экономики и адаптации ее платежного баланса к ценам на нефть в диапазоне 30−40 долларов за баррель зависимость рубля от черного золота будет снижаться. Еще в марте этого года министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов сказал, что РФ начинает избавляться от так называемой голландской болезни.