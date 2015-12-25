На рассмотрение парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) представлен законопроект «О ситуации в области прав человека в США». Как сообщают бакинские СМИ, его автор, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и госстроительству Ровшан Рзаев предлагает прекратить сотрудничество с Вашингтоном по ряду направлений. Как подчеркивается в тексте, «негативные процессы, протекающие внутри США, а также притязания этой страны на мировую гегемонию, вынуждают Азербайджанскую Республику пересмотреть сотрудничество и сформировавшиеся на протяжении многих лет двусторонние отношения с этой страной». Министерству иностранных дел Азербайджана рекомендуется отказать в предоставлении визы для въезда в страну лицам, относящимся к нижеследующим категориям: «Представленным в правительстве США и членам их семей; конгрессменам, сенаторам, ведущим последовательную работу по дискредитации Азербайджана в Конгрессе США, и членам их семей; должностным лицам, политикам, сотрудничающим с армянскими диаспоральными организациями и лоббистскими группами; руководителям средств массовой информации, представителям неправительственных организаций и экспертам, ведущим клеветническую и очернительскую кампанию против Азербайджана; получившим крупные финансовые средства в сфере сотрудничества с высшим руководством США; избранным в выборные органы при поддержке армянской диаспоры и лоббистских групп США и так далее».

Андрей Мадекин. «Изгнание бесов». Гобелен

Помимо этого, кабинету министров Азербайджана рекомендуется рассмотреть вопрос о приостановлении всех связей между государственными структурами и компаниями США, а представителям частного сектора — аннулировать контракты с американскими компаниями и отказаться от налаживания новых торгово-экономических связей. Соответствующим центральным органам исполнительной власти советуется не позволять действующим в США неправительственным организациям реализовывать программы и проекты на территории республики и закрыть их банковские счета; принять необходимые меры для приостановления деятельности на территории страны филиалов и представительств неправительственных организаций, финансируемых правительством и Конгрессом США; подготовить и представить по касательству предложения о прекращении сотрудничества с США в торговой, энергетической, военной сферах и в области безопасности; приостановить участие Азербайджана в операциях Афганистане в рамках Международных сил содействия безопасности (İSAF); запретить транспортировку через Азербайджан грузов США военного и иного назначения и использование с этой целью местной инфраструктуры; начать соответствующие процедуры, связанные с отзывом США из сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

Вот такой стала ответная реакция Баку на инициативу одного из влиятельных американских конгрессменов, председателя Хельсинкской комиссии при Конгрессе США Криса Смита, который выступил с инициативой принятия санкций против политического руководства и сотрудников госаппарата Азербайджана. Конгрессмены планируют рассмотреть законопроект Смита уже в первой декаде февраля 2016 года. Поначалу ряд азербайджанских политиков и экспертов выступили с призывом не обращать серьезного внимания на предложенную инициативу, однако, похоже, после того, как Акт был распространен в пресс-релизе от имени Смита и другого сопредседателя Хельсинкской комиссии, влиятельного сенатора-республиканца Роджера Уикера, в Баку поняли, что дело запахло керосином, а ход событий приобретает неожиданный и даже шокирующий характер.

Бакинский портал Нaggin.az со ссылкой на провластных экспертов по привычке обозначил в законодательной инициативе американских конгрессменов «армянский след». Почему? Потому что, по мнению издания, в документе «буквально красной нитью и особым рефреном проходит идея восстановления действия пресловутой 907-й поправки к Закону о поддержке свободы, фактически признающей Азербайджан в качестве страны, дискриминирующей права этнического меньшинства в Нагорном Карабахе». Напомним, что в 2001 году Баку удалось приостановить действие этой поправки. Теперь же восстановление поправки означает косвенное признание Нагорного Карабаха как жертвы этнополитического конфликта, что «не только непозволительно для США как главного посредника в карабахском урегулировании, но и державы, преследующей свои политические и экономические интересы в Азербайджане».

Баку признал, таким образом, провал прежней формулы своих действий, рассчитанной на то, что Вашингтон, исходя из своих политических и экономических интересов, якобы должен был оказывать поддержку Азербайджану на всех направлениях, а не наоборот. Из этого же следует, что при таком сценарии США готовятся сделать еще один шаг в сторону изменения своей позиции по карабахскому урегулированию. И предотвратить развитие событий Баку не в состоянии. Как сообщают некоторые бакинские издания, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов стал изгоем, так как «на протяжении года не может добиться аудиенции в Госдепе». К тому же влияние американского нефтяного лобби, составлявшего опору политики Азербайджана в США, «подкошено после рухнувших цен на нефть», и «в свете ослабления влияния техасской группировки в самих Штатах и их незначительной заинтересованности в самом Азербайджане, рассчитывать на силы этого лобби тоже не приходится».

Азербайджанские эксперты предлагают экзотический вариант контригры. 1. Задействовать своего традиционного союзника — еврейскую диаспору в США. Однако после кризиса отношений Обамы с Нетаньяху, политики сближения с Ираном, а также жесткой позиции Вашингтона, настаивающей на признании Израилем Палестины, рычаги воздействия и лоббирования этой диаспоры в последние годы сильно ограничены. 2. Привлечь влиятельного Фетхуллаха Гюлена — но сможет ли Баку рассчитывать на его помощь после кампании против него и союза с Эрдоганом?

В глаза бросается новая особенность предлагаемой комбинации — в ней нет упоминания Турции, стратегического партнера Азербайджана. Конечно, Анкара сейчас пытается наладить отношения с Тель-Авивом, но вряд ли в обозримом будущем они будут носить столь доверительный и тесный характер, которые были характерны для середины 1990-х годов. А после того как Анкара сбила российский Су-24, когда, по словам премьер-министра Ахмета Давутоглу, «Турция перестала входить в политическую повестку дня России», нет шансов использовать в своих интересах прежний альянс Москва — Анкара. В лице Тегерана Москва нашла-таки мобильного спарринг-партнера, а Анкара ввиду череды явных промахов сбросила крейсерский ход государственного корабля в региональных широтах, и ей указали на свое место в новом раскладе. Поэтому «неожиданный реверанс Анкары в сторону Тель-Авива, неуклюжий марш-бросок на север Ирака, перебор в желании нейтрализовать курдский вопрос в результате создали обстановку цугцванга для страны, которая еще вчера видела себя в роли центра силы». Анкара становится для Баку опасным партнером, ее «провалы сами собой подвели черту под планы о восстановлении доминирования в регионе». Что же касается Гюлена, то вряд ли ему интересны проблемы Азербайджана, особенно сейчас, когда он ведет «параллельную борьбу» с Эрдоганом.

Будущим историкам, видимо, придется долго искать ответ на вопрос, почему Вашингтон резким ударом ноги решил опрокинуть закавказскую «шахматную доску» и стал расставлять на ней фигуры по-новому одновременно со сменой геополитического ландшафта на Ближнем Востоке. Демократия в Азербайджане, как и в большинстве государств на постсоветском пространстве, выросла из «большевистской шинели», к чему раньше в США относились достаточно терпимо. Но сейчас, как считает бывший заместитель госсекретаря, ныне сотрудник Института Джона Маккейна в Вашингтоне Дэвид Кремер, Вашингтон стал не только резко реагировать на репрессии в отношении оппозиции в Азербайджане, так как они «не ограничены границами страны» (явный намек на Турцию — С.Т.), но и «лишает Баку навыков в разыгрывании российской или американской карты в отношениях с Москвой и Вашингтоном». По словам Кремера, «если Баку пригрозит тем, что отвернется от нас и повернется к Москве в ответ на требования Вашингтона к властям Азербайджана уважать права человека, то я бы сказал: удачи вам на этом пути». А Москве что, нужны незваные гости? Вряд ли.