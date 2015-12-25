



pics-zone.ru Марионетка

Рождество пришло в Польшу. Старый год уходит, а младенец Христос снова народился. Время подводить итоги и строить планы на будущее.

Для Польши минувший год был во многом уникальным. За какие-то несколько последних месяцев страна серьезно изменилась, и новые перемены обещают быть еще более принципиальными и радикальными. Но вся эта перестройка политического и общественного происходит на фундаменте экономической стабильности в Польше, расширения экспортного потенциала и укрепления социальной защиты поляков. Кабинет министров, сформированный победившей на парламентских выборах в октябре этого года партией «Право и Справедливость» (PiS), приступает к реализации предвыборных обещаний. В следующем, 2016 году Польша планирует достичь роста ВВП в реальном измерении на 3,8%. Получить номинальный рост заработной платы в народном хозяйстве в размере 3,6% при среднегодовом приросте цен на товары и услуги на 1,7%. Увеличить занятость в национальной экономике на 0,8% и частного потребления (в номинальном выражении) на 5,5%. Будет введена программа «Семья 500+» в качестве правительственного приоритета помощи семьям, воспитывающим детей, путем предоставления им новых родительских пособий. Большие средства кабинет намерен вложить в улучшение сектора здравоохранения, помогая сохранить врачей и занимаясь строительством новых медицинских учреждений. Продолжатся программы по повышению доступности дошкольного образования, субсидированию молодых покупателей квартир или односемейных домов. Отдельным пунктом стоит принятие поправок в Закон о семье и опеке. Премьер-министр Беата Шидло обещает, что у родителей из-за «сложной экономической ситуации в семье» только по причине бедности и против их воли детей забирать не будут. Наконец, готовится понижение срока выхода на пенсию — для мужчин до 65 лет и для женщин с 60 лет.

Это нормальная социальная программа, предусматривающая развитие и повышение качества жизни, пригодная для любой европейской страны. Однако если почитать политический и международный разделы польских изданий, то впечатление сложится абсолютно иное — Польша на грани «гражданской войны» (экс-президент Лех Валенса), требуется срочная смена курса вплоть до досрочных выборов президента и Сейма, иначе в глазах Запада поляки станут изгоями. Парадокс, но Польша, которая 25 лет назад отказалась от социализма, которая в 1999 году вступила в НАТО и в 2004 году — в Европейский союз, до сих пор вынуждена доказывать самой себе, что она является полноправным членом европейского и евроатлантического сообщества. Ноябрь и декабрь этого года выдались на редкость урожайными на перепечатки в польских газетах и интернет-порталах продукции европейского и американского агитпропа. Причем подавляющее большинство этих материалов доказывает, что Варшава идет в неправильном направлении. «Власти перешли Рубикон от либертарианской к авторитарной системе», — пишет мюнхенская Sueddeutsche Zeitung. «ЕС должен действовать», — требует Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Польше угрожает диктатура, на этот раз не коммунистическая, а национально-консервативная», — сообщает Die Welt. И с той стороны Атлантического океана влиятельнейшая американская Washington Post: «Ярослав Качиньский (президент PiS) пересек черту». Поэтому газета ему советует изменить направление деятельности, так как он «очень зависит от добрых отношений с Вашингтоном», добавляя, что администрация президента США Барака Обамы может повлиять на Варшаву, как Соединенные Штаты уже делали это в 1989 году. И как логичный финал заявление в интервью Reuters главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна: «Если польское правительство не пересмотрит свои решения, потребуется наложить санкции. Развитие событий в Варшаве напоминает путь, по которому пошли в свое время диктаторские режимы». Однако сильнее всего эти санкции ударят не по Качиньскому, по обычному Ковальскому (среднестатистический поляк — ИА REGNUM), реагирует в ответ польский портал Wirtualna Polska.

Формальным поводом для критики Запада послужила ситуация вокруг Конституционного трибунала Польши. Варшавская газета Rzeczpospolita в концентрированном виде выражает претензии так: «Введенные партией «Право и Справедливость» изменения в закон о КТ парализуют его работу, а позиция в судебной системе государства деградирует. Кроме того, это разрушает само государство, по крайней мере в том виде, каким мы знали его до сих пор… Вся политическая карьера партии Ярослава Качиньского опиралась на то, чтобы ставить под сомнение достижения Круглого стола 1989 года и установленную на его основе парламентскую демократию. Лидер нынешней правящей партии всегда имел иное видение государства». Но какое в таком случае государство было до недавнего времени построено в Польше? Представляющий PiS в Европейском парламенте депутат Здислав Краснодембский считает, что сегодня в Польше от власти отодвинули олигархию, которая «пытается использовать все имеющиеся в ее руках средства, чтобы вернуться во власть или хотя бы парализовать правительство «Права и Справедливости». Олигархия хочет «разогреть» атмосферу в стране, мобилизовать общественное мнение за рубежом против PiS и стимулировать международные институты, но это не очень удается у нее». Диагностика Краснодембского хорошо понятна для российских наблюдателей. В начале 2000-х годов мы столкнулись с тем же самым. Когда Кремль начал отодвигать на равноудаленное расстояние от власти олигархов, некоторые из них не захотели смириться с этим и пошли в атаку, используя имеющиеся в их распоряжении средства массовой информации, иностранных лоббистов и «правозащитников». Хотя еще раньше, в 1993 году, когда президент Борис Ельцин громил Конституционный суд России, Запад нисколько не протестовал против этого.

Варшаве сегодня предстоит пройти тот же путь, что и Москве пятнадцать лет назад. Если, конечно, у новой польской власти есть желание отказаться от протекторатной модели управления, а не сменить один заграничный «обком» на другой. Не исключено, что в этом будет заинтересованы Соединенные Штаты, так как слишком интегрированная в Евросоюз Польша невыгодна не только потому, что в таком формате она становится легкой добычей «мягкой силы» Германии, но и, будучи расслабленной и дряблой, перестает «держать» северо-восточный фланг Европы, оказывается неспособной взаимодействовать с Россией, а на поддержании баланса между Варшавой и Москвой во многом строилось последние годы равновесие в этом регионе. Поэтому просто использовать польскую территорию «взаймы» для размещения там своей базы или аналогичных структур НАТО для Вашингтона малоинтересно, поскольку, помимо непосредственного решения задач военного характера и обеспечения безопасности, ему придется заодно вести политический диалог с Россией на этом направлении — но это Польша может и должна делать самостоятельно. Для Москвы же уход Варшавы от протекторатной модели интересен тем, что появляется шанс увидеть, в чем заключаются собственные национальные интересы самой Польши, а не «прокси-сервера» внешнеполитических мыслительных центров Германии или США. Вовсе не факт, что российско-политические отношения после перехода на исключительно двусторонний уровень автоматически улучшатся. Конфликтными точками останется Украина и в потенциале Белоруссия, с трудом будет найден, если вообще будет, консенсус по энергетическим проектам, в частности, по газопроводу «Северный поток 2», хотя в большинстве других экономических сфер ситуация может значительно улучшиться. Но это уже как пойдет разговор с глазу на глаз между Варшавой и Москвой, без вмешательства посторонних. Впрочем, все это ждет нас завтра. А сегодня в Польше отмечают Рождество, достают из печек запеченного карпа и ждут снега, чтобы встать на лыжи в Карпатах.