Сегодня Турция занимает ошибочную позицию. И во внутренней политике, и во внешней. Неверная внутренняя и внешняя политика наслаиваются друг на друга и тем самым ещё больше усугубляют непростое положение Турции. Анкара, направив парус внешней политики в опасную неизвестность, повышает риск быть втянутой во внешнеполитические авантюры. В каких сферах внутри страны власти Турции занимают неверную позицию? Демократия, правовое государство, права и свободы человека, а также курдский вопрос. Ввиду того, что Турция не смогла занять верную позицию в таких фундаментальных вопросах, сейчас она продолжает идти по пути нестабильности и всё больше отдаляется от мира и спокойствия.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело в том, что нестабильность во внутренних делах Турции отражается на внешней политике и втягивает страну в неприятности. Единоличная власть человека, пренебрегающего устоями демократии и правового государства, усложняет и без того затруднительное положение Турции во внешней политике. Турция, не сумевшая договориться со своими курдами, сейчас портит отношения с курдами, проживающими в регионе, в особенности с сирийскими курдами. Неверное мнение Анкары, согласно которому между запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сирийской курдской партией «Демократический союз» (PYD) и ИГИЛ существует связь и поэтому все они — части одной террористической организации, усложняют проблемы Турции как внутри страны, так и за её пределами. На сегодняшний день Анкара никак не может обозначить «курдский вопрос». Она не в состоянии должным образом определить суть проблемы. До сих пор старается отделить друг от друга РПК и курдский вопрос. Перед нами Анкара, которая сегодня бесполезными порывами в Сирийском Курдистане пытается отделить сирийских курдов от PYD.

Обратите внимание, что эти ошибки во внешней политике только усугубляют внутренний курдский вопрос. На внешнеполитической арене Турция всё больше остаётся в изоляции. Посмотрите, сегодня вы против России. Иран против вас. В подобной ситуации счета, по которым Турции нужно будет заплатить, включая экономику и безопасность, будут расти с каждым днём. Неверная политика Турции, уделяющая слишком большое внимание отношениям России с Ираном и РПК с PYD, приведёт к быстрому их сближению. Такая ситуация может поджечь фитиль дестабилизации внутри страны, а возможно, фитиль уже зажжён. И пожалуйста, помните о двух вопросах, касающихся «неверной внутренней политики»: интересно, был бы сбит российский самолёт, если бы власть в Анкаре не была сосредоточена в руках одного человека? Разве можно не заметить надменность властей и единоличное правление, царящее в Анкаре, когда они комментируют негативные события на политической арене?

Другой вопрос: каковы отношения Турции с США и Евросоюзом? Без сомнения, Америка и ЕС нуждаются в том, чтобы их поддержала Турция на Ближнем Востоке и в Сирии. Каждая из сторон взваливают на плечи Турции и борьбу с террористической организацией ИГИЛ, и проблему с беженцами. Однако в этой связке тоже есть свои изъяны. Особенно важно то, что Анкара, Вашингтон и Брюссель придерживаются разных точек зрения относительно курдской PYD, на сей счёт у них имеются серьёзные разногласия. То же самое касается и режима Башара Асада. Кроме того, эти вопросы, а также кризис в отношениях с Россией, сузили пространство для манёвров Турции в сирийской политике. С другой стороны, можно сказать, что «кризис с Россией» подтолкнул Турцию к Западу. И это правда, у Турции действительно возросла потребность в дружеской поддержке со стороны Америки и Европы. Волей-неволей возникает вопрос: насколько сильно приоткроется дверь к созданию новых отношений между двумя сторонами? Насколько может измениться отношение Вашингтона и Брюсселя к Эрдогану, который за последние годы «добился» того, что охлаждение отношений с прежними партнерами перешло во вражду?

Безусловно, на Западе не скроется от внимания тот факт, что он начал придерживаться политики «двойных стандартов». Ясно, что в западных странах стали забывать о тех днях, когда в Турции Эрдогана существовали такие ценности, как свобода, правовое государство и демократия. Как я и написал в начале статьи: сегодня Турция занимает неверную позицию как во внутренней, так и во внешней политике. Неправильная позиция в демократии, неправильная позиция в правовом государстве, неверная позиция в вопросе прав и свобод человека, неверная позиция в курдском вопросе.

Если посмотреть с этих точек зрения, то обстоятельство, что Турция не демонстрирует верных шагов в политике, в конце концов приведет страну не к стабильности, а к дестабилизации. Единовластие и надменность властей может по-новому расставить границы в регионе и вовлечь Турцию в опасные приключения, в которых можно утонуть, как в болоте. Короче говоря: невозможно предсказать, в сторону какой тревожной неопределённости движется страна при единоличном правлении, не разобравшись, в каких вопросах ошибается Турция.

ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM