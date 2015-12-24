Трансформация Арабского Востока на рубеже 2010−11 годов заставила ЕС переосмыслить выдвинутый им в 2008 г. «Союз для Средиземноморья». Брюссель решил отныне не мириться с «авторитаризмом» во имя безопасности и торговли. В обиход вошло выражение deep democracy (с англ. «углубленная демократия»). Европа приветствовала госперевороты в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене. Париж разорвал узы дружбы с Зин эль-Абидином Бен Али, а Рим — с Хосни Мубараком и Муаммаром Каддафи. Эйфория прошла, когда ЕС подвергся наплыву мигрантов и террористическим атакам. Вдохновитель «демократизации» стал ее жертвой. Говоря о Сирии, евроэксперты часто используют термин Machtspiel (с нем. «силовая игра»). Конфликт списывают на противостояние мировых (США vs Россия) и региональных держав (Иран vs Саудовская Аравия). Неужто ЕС — исключительно жертва происходящего?

computerra.ru Волк в овечьей шкуре

С самого начала беспорядков в Сирии Европейское внешнеполитическое ведомство (EEAS) обрушило критику на Башара Асада. 18 августа 2011 г. его шеф Кэтрин Эштон объявила, что Асад потерял легитимность и должен уйти. С этого момента страны-члены не перестают отвергать законность власти сирийского президента. Франция, Британия и Испания признали «Сирийский национальный совет» единственным представителем народа. При том, что большая часть населения сохраняет лояльность Асаду. Дальше больше. ЕС накладывает комплекс санкций, буквально торпедировавших сирийскую экономику. В их числе: нефтяное эмбарго, запрет инвестиций, финансовой активности и торговли. Европа до войны была крупнейшим торговым партнером арабской республики. По данным МВФ, в 2008 г. на ЕС ориентированы 36% экспорта (92% нефтяного) и 29% импорта Сирии. Когда европейские корпорации Total S.A. и Royal Dutch Shell свернули деятельность, «цена бытового газа утроилась», подмечает брюссельский European Union Institute for Security Studies (EUISS). При этом в апреле 2013 г. Совет ЕС официально разрешил покупку нефти, добываемой на территории повстанцев. Могут ли еврочиновники гарантировать, что в ЕС не поступала нефть из рук «повстанцев», часть которых («Ан-Нусра», ИГИЛ) СБ ООН признал террористами? Напомним, что «Исламское государство» провозгласило себя спустя год, 29 июня 2014 г. Дополнительно Париж и Лондон через посредников в Турции и Иордании вооружали «умеренную оппозицию». В августе 2014 г. Франсуа Олланд признал, что его страна поставляет оружие мятежникам, сообщает France24.

Венцом европейских усилий стало военное вмешательство в ноябре — декабре 2015 г. Хотя цель авиаударов — террористы, смещение Асада остается на повестке дня. В сентябре 2013 г. нынешние руководители Франции и Британии не смогли провести интервенцию против сирийского президента. Дания, Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр поддерживали инициативу. The Guardian со ссылкой на интервью бывшего главы французского МИД Роланда Дюма пишет, что британцы еще в 2009 г. затевали тайную операцию в Сирии. Частная разведслужба США Stratfor уточняет, что к 2011 г. Лондон совместно с Вашингтоном готовили «коллапс режима Асада изнутри». Чем обоснован мотив Соединенного Королевства? Дюма поясняет, что Британия запланировала госпереворот, когда сирийское руководство отклонило участие в катарском газопроводе из месторождения Северный Парс. В «злополучный» энергопроект входили и другие союзники Британии — Турция, Иордания и Саудовская Аравия. Последней Асад не угождает и тем, что де-факто контролирует саудовский транзит нефти через ливанские порты Триполи и Саида. Париж не ограничивается нефтью и союзничеством. У него имеется всеобъемлющий проект будущего для бывшей «подмандатной» территории. Восточная редакция ИА REGNUM ранее упоминала о том, что в 1921 году генерал Анри Гуро раздробил Сирию на шесть отдельных государств: Дамаск, Государство Алеппо, Санджак Латакия, Джабаль аль-Друз, Санджак Александретта и Великий Ливан.

Помимо транзита, Сирия — потенциальный поставщик энергоносителей в Старый Свет. В 2011 г. журнал GeoArabia, курируемый консалтинговой фирмой GulfPetroLink, опубликовал исследование. В нем идентифицировано три газовых бассейна: Леванта, Кипр и Латакия (северо-западная Сирия). Европейские нефтяные ТНК, спонсирующие GulfPetroLink, заинтересованы в освоении сланцевого газа в Восточном Средиземноморье. Годом ранее в Дамаске при финансировании CNPC, Shell и Total прошла международная нефтегазовая выставка, сообщает портал InsurgeIntelligence. Французская геологоразведочная фирма CGGVeritas получила концессию на техническую поддержку в исследовании и развитии сирийского шельфа. Поддержанная Форин Офис и Елисейским дворцом революция 15 марта отложила планы европейских корпораций в долгий ящик.

Каковы текущие цели Евросоюза в Сирии? Судя по официальным заявлениям, на первом месте стоит искоренение ИГИЛ. В своих военных кампаниях страны союза отвергают сотрудничество с правительственными силами. Дэвид Кэмерон объявил, что на земле ВВС Британии будет поддерживать «умеренная оппозиция» из 70 тыс. бойцов. Немецкий политолог Гидо Штайнберг из SWP призывает правительство ФРГ «сохранить остатки сирийской государственности под контролем режима [Асада]», так как его коллапс приведет к еще большим потокам беженцев. Кэмерон, Олланд, Маттео Ренци и Ангела Меркель вскользь намекают на участие Асада в переходном периоде. Неопределенность европейской дипломатии не может не радовать Белый дом. Stratfor пишет, что «попытки США предотвратить вовлечение европейцев в сирийскую ситуацию, кажется, провалились. […] Вашингтон боится, что Европа в конце концов поддержит российское вмешательство в регионе, таким образом, подрывая усилия США».

Эскалация конфликта, с одной стороны, превратила Европу в жертву терроризма и миграции. Однако это не освобождает ее политиков от ответственности в раскачивании суверенитета Сирийской Арабской Республики.