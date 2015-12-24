



Ку-клукс-клан. Хуже рабства

Читавшие или смотревшие «Унесённых ветром» Маргарет Митчелл, наверняка помнят ностальгию по разоренным «дворянским гнездам», красной нитью проходящую по всему произведению. Познакомились с понятием Ку-клукс-клан жители СССР также во многом благодаря этому произведению.

Смотрите галерею «Рождение Ку-клукс-клана»

В Америке не было феодализма, не было власти земли нигде, кроме Юга. Хлопковые плантации, дающие богатство и право называться истинным американцем — не неграм, их хозяевам… все это было… до 1865 года. А негры были посредниками в общении с этой хтоникой.

Почва, корень, национальность… для людей того времени лишиться их — означало лишиться всего. В тесном общении с землей и природой всегда было больше от язычества, и городская мораль здесь, что называется, ни к селу. Она никак не применима. Чувство униженности и уничтоженной чести, нового порабощения со стороны северян не могла не вызвать ответных мер. Иммигранты без корней, без заслуженных связей со страной и ее землей, не имевшие за душой ничего, кроме бесчеловечной промышленности, не имели морального права стать новыми хозяевами южан.

Надо сказать, что душевности и человечности на тот момент самим южанам тоже недоставало. Кроме жестокости и озлобленности от славных времен «дворянских гнезд» не осталось практически ничего. Но это была самая честная часть их «я». Мало кто говорит о том, что первые объединения ККК появились как ответ на бесчинства со стороны освобожденных рабов. В «Унесенных ветром» во время одной из поездок на лесопилку на Скарлетт нападают разбойники — вольные негры. Ее муж, узнав об этом, участвует в набеге Ку-Клукс-Клана на лагерь вольных негров и погибает. И действительно, многие воспринимали эти отряды как рыцарей, благородных мстителей, противостоящих разбойникам.

Вначале «клан» носил название «Рыцари Киклос» (от греческого κύκλος — окружность), до этого существовало общество «Рыцари золотого кольца» (Knights of the Golden Circle), затем одним из основателей было предложено слово «клан».

Первый Ку-клукс-клан появился на Юге Соединенных Штатов в конце 1860-х и просуществовал до 1870-х годов. Его члены сами создавали свои уникальные костюмы: мантию, маски и конические шлемы, предназначенные не только для устрашения, но и для того, чтобы скрыть свою личность.

Смотрите галерею «Ку-клукс-клан в XIX веке»

Вторая волна возрождения радикального движения прошла по стране в 1915 году, и после 1921 года клан быстро расширился, и превратился в общенациональную организацию. Идеология была модифицирована ненавистью к католикам и евреям, и особенно к новым иммигрантам. Вторая волна ККК распространилась также в городских районах Запада (особенно среднего). В качестве униформы был принят стандартный белый костюм (продажи которого, вместе с платой вступительного взноса, и финансировали движение), переняты кодовые слова эпохи первых кланов, добавлены поджоги и массовые парады.

Смотрите галерею «Ку-клукс-клан — вторая волна»

Третья волна ККК появилась в виде небольших, не связанных групп после 1950-х годов. Тогда они были сосредоточены на противостоянии Движению за гражданские права и, чтобы подавить его активистов, часто применяли насилие и убийства.

Вторая и третья волна Ку-клукс-клана часто ссылалась на чистоту англо-саксонской крови Америки и нативизм XIX-го века, призывая различать урожденных американцев и новых иммигрантов «первого поколения». Хотя члены ККК и поклялись отстаивать американские ценности и христианскую мораль, практически все христианские движения официально осудили ККК. Удивительно, но традиции клана все еще живы — хотя после окончания Гражданской войны и прошло почти 150 лет.

Смотрите галерею «Современный Ку-клукс-клан»

В настоящее время объединение ККК состоит из многочисленных небольших и не связанных между собой групп. Клан классифицируется Антидиффамационной лигой (организацией, призванной бороться с любыми проявлениями антисемитизма и оскорблениями евреев в США), как «группа ненависти». По оценкам лиги, на данный момент в ККК состоит от 5000 до 8000 членов.