Хиллари Клинтон на этот раз решила, что нечего изобретать новые трюки, когда про старые все забыли и они вполне сойдут за новые. И она устроила маленький Уотергейт, закинув на компьютер к Берни Сандерсу свои «секретные» файлы с уведомлением об их открытии. Один раз номер не прошел, и опытный сотрудник Сандерса файлы открывать не стал, а вызвал службу безопасности Комитета Демократической партии и показал им этот файл. Ну, ничего, они нашли новичка в избирательной кампании и закинули файл на компьютер к нему. И он его открыл!

vesti.az Хиллари Клинтон

Что тут началось! Уотергейт! Комиссия Родино-демократия в опасности! Избирательная кампания Берни Сандерса была отрезана службой безопасности комитета Демократической партии от своих собственных данных и практически парализована. В общем, Хиллари Клинтон, по сути, не просто рассказала, а показала, как никому не известный агент с порнографической кличкой «Глубокая глотка» спровоцировала Уотергейт, в результате которого президент Никсон был принужден к отставке молодым адвокатом Хиллари Клинтон, причем вместе с Никсоном на помойку отправились детант и ядерное разоружение, завоеванные человечеством ценой сотен тысяч жизней вьетнамцев и пятидесяти тысяч американцев.

Именно с этой истории Берни Сандерс начал дебаты, после чего, скрипя зубами, извинился за грехи своего сотрудника и добавил, что его заявление в суд о дискриминации его избирательной кампании комитетом Демократической партии остается в силе. Более того, он сообщил, что затребовал независимое расследование, так как возникли серьезные подозрения, что его данные просматривались избирательной кампанией Хиллари Клинтон на регулярной основе, а потом вцепился в нее, как бульдог, и начал, медленно пережевывая в лучших бульдожьих традициях, неуклонно продвигаться к горлу противника, невнятно рыча «Либия, Каддафи режим чэндже». В это время третий кандидат О'Майли словно на стероидах бегал вокруг, подвывая то же самое и кусая Хиллари за те или иные места. Периодически он вцеплялся в Берни Сандерса, но, как известно, у бульдогов очень низкий болевой порог, и они не обращают внимание на такие мелочи, жуя главного врага.

Между тем именно Берни Сандерс больше месяц тому назад, можно сказать, спас Хиллари Клинтон, поддержав ее во время первых демократических дебатов, состоявшихся накануне допроса бывшего госсекретаря Клинтон в комиссии Конгресса США по расследованию убийства американского посла Стивенса. Его убили в Бенгази — столице исламистского восстания против Каддафи, и в ходе этого допроса под присягой постоянно лгущая Хиллари Клинтон вынуждена была признать, что именно она была инициатором свержения Каддафи вопреки мнению президента Обамы и вице-президента Байдена. Она добилась этого, предоставив Белому дому ложную информацию, источником которой были ее друзья, имевшие в Ливии коммерческие интересы, но которых президент Обама категорически запретил нанимать на работу в Государственный департамент и вообще в любые государственные учреждения.

В ходе этого допроса председателем комиссии Конгресса Гауди были опубликованы такие пикантные подробности, как огромное количество нецензурных выражений в адрес Барака Обамы, которые употребляли друзья госсекретаря Хиллари Клинтон, посылая ей те самые имейлы на частный сервер, из-за которого разгорелся Сервергейт. Материли они президента за то, что он не разрешал им поставлять оружие тем самым исламистам в Ливии, которые впоследствии стали костяком ИГИЛ. И именно эти имейлы госсекретарь Клинтон посылала в Белый дом президенту США Бараку Обаме, предварительно очистив от мата в его адрес и любых признаков, позволяющих установить источник этой информации.

Причем именно эти имейлы стали основанием для введения бесполетной зоны над Ливией, которая переросла в полномасштабную воздушную войну, а оружие, захваченное в Ливии исламистами, стало основой военной силы ИГИЛ. По идее, после таких откровений, прозвучавших из уст председателя комиссии Конгресса США и опубликованных телевидением Белого дома на весь мир, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон должна была выйти из здания Конгресса США в наручниках. К сожалению, выступление переполненного собственным «благородством» Берни Сандерса в защиту своего соперника в борьбе за номинацию на пост президента США превратило первые демократические дебаты в демонстрацию солидарности всей Демократической партии со своим кандидатом на этот пост Хиллари Клинтон, на которого нападают бесчестные республиканцы, что и сделало ее арест невозможным.

Но, как известно, Клинтоны предателям не платят, а Берни Сандерс этим демаршем, конечно, предал своих избирателей, большинство из которых составляют так называемые обамовские демократы, Хиллари Клинтон, мягко говоря, ненавидящие. И вот она его отблагодарила по полной программе, посчитав, очевидно, что отыграть ситуацию назад невозможно. Тем самым она еще раз подтвердила свою репутацию, которую не стоит забывать тем, кто собирается с ней договариваться о чем-либо в будущем, если она в черный для всего человечества день станет президентом США.

С другой стороны, до выступления Гауди Берни Сандерс мог и не знать об этих обстоятельствах, и на последних дебатах он неожиданно проявил незаурядные бойцовские качества. А ведущие 7 канала под мудрым руководством одного из лучших американских журналистов Джорджа Стефанопулоса ему достаточно откровенно помогали, снова и снова задавая правильные вопросы, которые возвращали бывшего госсекретаря к ее деятельности на этом посту, о чем бы она ни заговорила.

В этой связи необходимо вспомнить, что Джордж Стефанопулос был неформальным руководителем избирательной кампании Билла Клинтона в 1992 году, и крах американской политической системы в значительной мере на его совести. По слухам, его отец — один из главных православных архиепископов Греческой Церкви в США — даже отказал ему тогда от дома. После воцарения в Белом доме клана Клинтонов в критически важное десятилетие после распада Советского Союза, в результате чего рухнула система международного права и политическая система США, он какое-то время был де-факто пресс-секретарем Белого дома.

Без памяти бежав с этой должности в 1996 году, Джордж Стефанопулос долгое время лечился от депрессии, а в своей книге о жизни в Белом доме рассказал, что у него от нее все лицо покрылось экземной сыпью, и назвал Клинтонов омерзительными. Тем не менее в 2015 году выяснилось, что он внес в фонд Клинтонов 75 тысяч долларов, и есть очень серьезные основания полагать, что это были те самые 2 рубля за выход из ситуации, вход в которую, как известно, рупь. А последние демократические дебаты напоминают другую пословицу о том, что когда Аллах хочет наказать человека, который всю свою жизнь поддерживает исламистов, он лишает его или ее разума, и этот человек начинает крушить все вокруг себя, в том числе рубя сук, на котором он сидит.