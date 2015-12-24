



Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, отвечая на критику со стороны своих соперников, которые осуждают его за похвалы в адрес российского лидера, выступил в защиту Владимира Путина, которого пресса США обвиняет в убийствах политических противников и журналистов. Событие вызвало огромный резонанс.

«Никто не доказал, что он кого-то убил… Он всегда это отрицал. Никем ни разу не доказано, что он убил кого-то, — сказал Трамп, выступая в воскресенье в программе This Week на канале АВС. — Человек считается невиновным, пока не доказана его вина, по крайней мере, в нашей стране. Но не доказано, что он убивал журналистов», — цитирует Трампа Washington Post.

Дональд Трамп также отметил, что у него есть хорошее «ощущение» от российского президента, и предположил, что если он будет избран в Белый дом, США и Россия могли бы «стать положительной силой вместе».

«…Я знаю, что они с Обамой никогда не ладили. Я смотрел на их совместные фото — как они сидят в своих креслах — ненависть с обеих сторон легко заметна». В этом же интервью Трамп раскритиковал соратников-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые осудили Трампа, одобряющего российские бомбардировки ИГ и считающего, что они соответствуют американским интересам.

«Эти ребята говорят что, если мы позволим России сделать это, то мы будто бы теряем свой авторитет или еще что-то. Но при чем тут престиж? Мы хотим избавиться от ИГ, мы хотим сделать это эффективно, хирургическим путем, быстро. Но вы знаете, я действительно считаю, что Россия и Соединенные Штаты могут быть положительной силой вместе… «— цитирует Трампа издание Buzzfeed.

«Он сильный лидер. Что вы хотите, чтобы я сказал, что он слабый лидер? Он делает фарш из нашего президента», — цитирует лидера республиканцев Politifact.

«Я вижу, что журналисты обеспокоены, я не хочу, чтобы это происходило, думаю, что это ужасно. Но, если по справедливости, вы говорите, что Путин убил людей, я не видел этого. Я не знаю, сделал ли он это. Вы можете это доказать?.. И он не взял вину на себя, не признался, что убил. Он всегда отрицал это», — цитирует Трампа The Hill.

«Путин похвалил Трампа во время широкомасштабной пресс-конференции, называя его, «без сомнения, талантливым» и «блестящим человеком». Трамп принял комплимент, отбиваясь от ударов критиков, таких как сенатор Джон Маккейн, который уже в шутку называл будущий альянс «браком, заключенным на небесах», — пишет Washington Post.

«Трамп, который всегда изящно принимает комплименты, одобрил русские «аплодисменты» и защитил нового лучшего друга от критики. «Если Путин уважает меня, и если Путин хочет назвать меня блестящим политиком, я принимаю это от имени нашей страны», — цитирует Трампа издание Gawker.

«В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал миллиардера и республиканского фаворита Дональда Трампа «абсолютным лидером в президентской гонке». Также он отметил, что Россия будет работать с тем, «кого выберут американские избиратели»… Трамп еще в октябре упоминал, что они «очень хорошо ладят» с Путиным, и выступал с одобрением по поводу интервенции против ИГ в Сирии. Но до четверга похвала Трампа оставалась без ответа.

«Он очень живой человек, талантливый, без сомнения», — сказал Путин, когда журналисты задали на пресс-конференции вопрос о Трампе. «Он говорит, что хочет выйти на другой уровень отношений — более глубоких отношений с Россией. Как мы можем не приветствовать это? Конечно, мы приветствуем», — цитирует Путина Washington Post.

«Долгое время ни один крупный американский политический деятель не удостаивался доброго слова от президента России Владимира Путина, и Дональд Трамп теперь может считать себя одним из немногих счастливчиков, которым была оказана подобная честь.

И Трамп теперь платит той же монетой, утверждая, что, «по крайней мере, бывший агент КГБ — настоящий лидер». Вполне естественно, что зарождающиеся отношения между двумя мужчинами — новый повод для истерии СМИ по поводу Трампа.

Республиканские деятели — такие как Митт Ромни и Марко Рубио — также присоединились к травле, критикуя Трампа за принятие похвалы от Путина. Был даже создан целый сайт, под девизом «Трамп / Путин 2016» или «Создадим снова Великую Тиранию».

Негодования оказалось столько, что можно подумать, будто бы Владимир Путин — самый жестокий, антидемократичный диктатор в мире, и одобрение от него равноценно фетве «Аль-Каиды».

Россия точно не может служить образцом либеральной демократии — это факт, однако многие из союзников Америки также не могут похвастаться такой добродетелью. Наиболее ярким примером этого несоответствия является Саудовская Аравия.

Несмотря на это, Саудовская Аравия — близкий партнер США и ведущих кандидатов в президенты (таких как Марко Рубио и Хиллари Клинтон), которые обязались наладить работу со своим союзником, если они будут избраны в Белый дом. Тем не менее у саудитов имеются такие проблемы с правами человека, что Путин выглядит просто как папа римский Франциск на их фоне», — пишет The Daily Caller.

Про двойные стандарты пишет также издание Vox: «Он работает на свою страну, и, по крайней мере, он лидер в отличие от того, что мы имеем в этой стране», — говорит Трамп. На самом деле похвалы Трампа в адрес Путина смехотворны, так как российский лидер довольно плохо руководит своей страной. Но реакция СМИ США ошеломляет еще больше…

У американских средств массовой информации есть неписаные правила, когда политическим деятелям дозволяется хвалить нарушающих права человека диктаторов, а когда — нет. И правила эти не имеют почти никакого отношения к самой диктатуре и к правам человека…

Иностранного диктатора дозволено хвалить только тогда, когда действует одно и более из ниже перечисленных правил: диктатор — номинальный союзник США; жертвы диктатора — в основном мусульмане, а в идеале — исламисты; диктатор популярен в политическом истеблишменте или в истеблишменте одной из двух партий США.

Вы могли заметить, что этот список почти или совсем никак не связан с показателями деятельности этого зарубежного диктатора по вопросам прав человека и демократии, хотя нам нравится делать вид, будто именно эти ценности формируют приемлемые нормы наших рассуждений. Если вы не верите мне, вспомните, как в прошлом году республиканские лидеры восхваляли другого диктатора: египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. При этом средства массовой информации никакой негативной реакции не демонстрировали.

Сиси еще более жесток, чем Путин, когда закручивает гайки политическим диссидентам и журналистам. А между тем многие известные республиканцы восхваляли Сиси намного громче, чем Трамп отзывался о Путине. И тем не менее по какой-то странной причине СМИ посчитали эти похвалы республиканцев в адрес Сиси вполне приемлемыми, а одобрение Трампом Путина разнесли в пух и прах», — пишет Vox.

Некоторые издания над ситуацией откровенно смеются: «Еще в 2001 году, когда Джордж Буш лихо посмотрел Путину в глаза и увидел его душу. Никто с тех пор не повторил этот подвиг, но Дональд Трамп, кажется, не упустит такую возможность…

Когда Россия только начала бомбить Сирию, и в то время президент Обама, кажется, занимался формулированием ответа на это событие, Трамп был уже готов: он был рад бомбить с Путиным Сирию или любое другое место, где сам Трамп в тот момент не находился. Спустя какое-то время он признался, что «много глупости происходит в мире прямо сейчас… много убийств». Это был ответ Трампа на вопрос о позиции относительно обвинений Путина в убийстве журналистов и активистов оппозиции. Да, глупости много, что есть то есть, и Трамп рад глупости Путина за пределами Америки, в то время как сам Трамп обеспечивает ее наличие внутри страны.

Оба деятеля разделяют общий подход к политике… Оба любят неуместно пошутить, неуместно не только в том смысле, что шутки непристойны или оскорбительны, но и часто нелогичны. Одна из любимых шуток Путина — «Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой». В прошлом году, например, он использовал ее во время пресс-конференции в Милане, когда журналист спросил президента о влиянии западных санкций на экономику России.

И третья причина, по которой Путин любит Трампа, — разделение традиционных взглядов на мир. Их общая планета прогнила насквозь, она населена коррумпированными и трусливыми существами, большинство из которых скрывают свою истинную природу по причине трусости. Но и Путин, и Трамп знают, что все и вся выставлено на продажу… Вся система правления Путина основана на откатах, когда дела идут хорошо, и экспроприации, когда плохо. Действительно, что еще существует в этом мире? Победитель получает все. — Вот как Трамп объяснил Биллу О'Рейли, почему Америка должна остаться в Ираке «и контролировать нефть».

Четвертое общее качество — мужественность. И здесь они звучат идентично, как близнецы. Во время выступления в Джорджии Трамп сказал: «Если кто-то ударит меня, я дам сдачи в десять раз сильнее — и это то, что мы должны делать с ИГИЛ». Он мог бы просто процитировать Путина, у которого вся личная история отношений основана на ответных ударах, превышающих силу «в десять раз», а затем еще одном ударе, когда все уже думают, что все окончено. В последнее время, однако, он бьет первым. Но мужественность эта часто не распространяется на женщин. Здесь опять же эти двое сходятся во мнении по поводу тех же самых вещей, иногда даже тех же самых женщин.

Что приводит нас к пятой причине, почему Путин любит Трампа: он не Хиллари Клинтон. Демократический лидер как-то лихо заявила, что у Путина нет души. По словам российского президента, она лично вдохновила протесты 2011−2012 годов против фальсификации выборов в РФ. Кроме того, она женщина. Мир, в котором она станет президентом Соединенных Штатов, это не просто страшно и удручающе. Это мир, который Путин просто не может себе представить. Это обстоятельство придает его любви к Трампу немного отчаянья, привкус последнего шанса, и наделяет его «нужно-чтобы-это-был-ты» качеством», — пишет издание Quartz.