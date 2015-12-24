



Инцидент между главой МВД и одесским губернатором вечером 14 декабря на Национальном совете реформ под председательством президента Петра Порошенко показал степень противоречий в «единстве» власти и заинтересовал украинскую региональную прессу на неделе с 16 по 22 декабря. Как считает «ОстроВ» (Донбасс), вовсе не обвинения сторон в коррупционности, вывели политиков из себя. Цена вопроса — Одесский припортовый завод. ОПЗ оказался в центре внимания во второй половине ноября после того, как стало известно о заведомо невыгодном для госпредприятия контракте, который оно заключило с некоей зарегистрированной в Австрии фирмой Antra GmbH. Саакашвили со своей стороны попытался обратить на эту сомнительную сделку максимум внимания. Он утверждает, что за Antra GmbH стоит ближайший соратник премьера Арсения Яценюка по партии «Народный фронт» Николай Мартыненко. Озвучил губернатор и прогнозируемую сумму убытков ОПЗ от переработки газа в минеральные удобрения на давальческих условиях, как это предусмотрено контрактом с Antra — $93 млн в год. «ОстроВ» уже прогнозировал, что на фоне продолжающегося кризиса в украинской экономике борьба ФПГ за контроль над госактивами будет ужесточаться. Заседание Нацсовета реформ 14 декабря это подтвердило. Анализ публичных выступлений и комментариев этого события показывает, что за красивой вывеской со звучным названием проходил элементарный сходняк «решал», «пилящих» доверенное им в управление государственное имущество. ОПЗ, крупный производитель минеральных удобрений с доходами свыше 12 млрд грн в год, давно является целью «прихватизаторов».

Власть фактически уничтожает систему профтехобразования, перекладывая финансирование ПТУ на местные бюджеты, пишет «Житомир.info» (Житомир). Об этом после сессии горсовета сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин. «На нас по проекту госбюджета на 2016 год перекладывается финансирование ПТУ. Я думаю, что это направлено на уничтожение системы профтехобразования. Зачем городу Житомиру финансировать специалистов по сельскому хозяйству? У нас на это необходимо 86 млн грн в год. Естественно, мы начнем делать оптимизацию, и это приведет к тому, что система среднего технического образования будет уничтожена. На нас собираются повесить финансирование 50% по колледжам — это еще 44 млн из городского бюджета», — сказал Сухомлин. Мэр подчеркнул, что две эти статьи расходов равны бюджету развития города, который на 2016 год запланирован в размере 129 млн грн. «По ПТУ — государство не хочет брать на себя ответственность за сокращение системы среднего профтехобразования, перекладывая это на местные бюджеты, понимая, что местные бюджеты не профинансируют систему и произойдет оптимизация. Фактически ответственность за эти реформы перекладывают на местные бюджеты», — подчеркнул Сухомлин.

На Украине прошел семинар, посвященный помощи беженцам, рассказывают «Донецкие новости» (Донецк). Как сказал в своем выступлении гражданин Грузии, глава офиса Датского совета по делам беженцев (Днепропетровское представительство) Вахтанг Пиранишвили, «все надеются, что конфликты быстро пройдут. А они длятся долго». Вахтанг несколько лет работал в Грузии в сфере помощи беженцам. Он несколько раз повторял одну фразу: «Не совершайте тех же ошибок, которые делала Грузия». Ошибка Грузии — в ее непозволительной медлительности. Более 10 лет понадобилось стране, чтобы создать серьезную действенную программу помощи людям, пострадавшим во время военных конфликтов. Вахтанг, работая теперь в Днепропетровском представительстве структуры ООН, видит, что Украина все-таки идет по пути Грузии. Торопиться с помощью беженцам украинское правительство не собирается. Заместитель представителя УВКБ ООН в Украине Ванно Нупек имеет уникальный опыт работы с беженцами. Он не из Грузии, а из Камбоджи. Как сказал Ванно: «Я сам когда-то был беженцем. Поэтому слишком хорошо знаю все проблемы этой категории». При этом, как оказалось, специфика украинского кризиса ничем особо не отличается от кризиса, допустим, в Конго. Беженец — он везде беженец. Потерял дом, работу, зачастую родных. Ему нужны жилье, работа и надежда на будущее. Исходя из своего опыта, Ванно говорит о том, что если на первых порах этой категории нужна помощь конкретная (продукты питания, одежда, какой-то кров над головой), то уже очень скоро на первое место выходит проблема адаптации человека к новым условиям, его «внедрение» в другую жизнь. С опытом Ванно, настоящего профессионала, трудно спорить, но кажется, что он все-таки не учитывает украинской специфики. Большинство беженцев — жителей Донбасса — не стремится адаптироваться и внедряться в новую жизнь. Они ждут с отчаянием, когда этот кошмар закончится, и они смогут жить в своих домах, своих городах и поселках.

На очередном совещании с главами администраций городов и районов Луганской народной республики обсуждалась проблема водоснабжения населенных пунктов, сообщает «Жизнь Луганска» (Луганск). Ситуация сложная — расположенный на подконтрольной Киеву территории Петровский водозабор сократил подачу воды в Луганск до 40−50%, в результате чего возникли проблемы с водоснабжением некоторых районов города. Сегодня в ЛНР приходится перестраивать, переформатировать всю систему водоснабжения региона. «Украинская сторона делает нам пакости быстрее, чем мы успеваем выравнивать ситуацию, — отметил первый заместитель директора ГУП «Лугансквода» Игорь Ометов. — В этом году начат проект по подаче шахтной воды в сети. Надеюсь, пусть и в малых объемах, но мы сможем ее очищать. Разумеется, до уровня питьевой мы ее не доведем, но как техническую использовать можно будет. Это лучше, чем ничего».

Сессия Днепропетровского горсовета — один сплошной скандал, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Депутаты провалили голосование за секретаря городского совета. Тестировали электронную систему «Рада» ругались, иногда и матом. Сражались за избирательную урну. Обвиняли друг друга и призывали опомниться. А итог сессии нулевой. Издание перечислят моменты, из-за которых сессия претендует на звание самого нелепого заседания, когда-либо проходившего в стенах днепропетровского горсовета. 1. Она началась с опозданием на 15 минут. 2. Голосование по повестке дня задержалось из-за выступлений «группы поддержки» мэра — народных депутатов Семена Семенченко, Максима Курячого и Андрея Денисенко. 3. Повестка была принята с четвертой попытки, так как в первых трех голосованиях большинство депутатов по одним им известным причинам не участвовало. 4. Мэру Бориса Филатова никак не удавалось призвать к дисциплине разношерстное депутатское сообщество, из-за чего он постоянно предлагал уйти на перерыв, что ему несколько раз удалось. 5. Чудо-техники — электронная система «Рада» — работала с перебоями, что дало повод Филатову засомневаться в ее исправности. 6. В зале активничали представители «общественности» в виде бабушек, которые осуждали всех и вся, кроме лидера одной из депутатских фракций. 7. Предложенную городским головой кандидатуру на пост секретаря (Филатов предложил Камиля Примакова) отказалась поддержать фракция «Оппозиционного блока», в итоге Примакову не хватило трех голосов. 8. После провала голосования (выполнив 2 из 9 пунктов «порядка денного»), мэр закрыл сессию горсовета, дав повод недоброжелателям заявить о незаконности такого шага. 9. Фракции «Громадская сила» и «Оппозиционный блок» наотрез отказались покидать сессионный зал, мотивируя отказ тем, что явка депутатов позволяет продолжить работу; счетной комиссии было предложено выбрать секретаря без городского головы. 10. Выяснять отношения нардепы и местные депутаты прекратили только после того, как стало известно, что помещение может быть заминировано и есть угроза для жизни.

«Друг Немирный», который прославился обещанием казнить депутатов Черкасского облсовета, если они «не станут нормально рулить», провел свою первую публичную акцию в Черкассах. Как рассказывает «Провінція» (Черкассы), несколько десятков человек в камуфляже прошлись от ДК «Дружба народов» в помещение областного управления МВД (на котором хоть и сменили вывеску, но полиции в нем пока нет). Люди в камуфляже прошлись в поддержку «верных братьев», которым «не повезло оказаться за решеткой благодаря этим гадам». То есть, милиции. «Друг Немирный» в присущем ему стиле назвал 99,9% людей, которые «работают здесь» (то есть, в МВД), «педерастами, которые сами пришли сюда работать». Спалив у управления шины, активисты пошли безобразничать к областной администрации. «Друг Немирный», главарь «тайной организации», безошибочно выбрал цель насмешки. Полиции в Черкассах еще нет, потому что 265 полицейских сейчас проходят курс обучения. Те, кто раньше были милицией, полностью деморализованы из-за неопределенности с собственным будущим.

Депутат Максим Бурбак увлекся борьбой с другими политическими силами, сообщают «Чернівці Таймс» (Черновцы). Учитывая, что его собственная политическая сила («Народный фронт» Арсения Яценюка — ИА REGNUM ) имеет около 1% доверия избирателей, занятие малоперспективное. Теперь Бурбаки поднимает вопрос о наличии у буковинцев румынских паспортов. На этой неделе, кстати, впервые на Буковине будут судить по подозрению в наличии румынского паспорта. Очевидно, со временем могут начаться и другие судебные процессы по этому поводу. Василий Забродский откликнулся на деятельность Бурбака постом: «Получение румынского паспорта — это восстановление гражданства, на которое имеют право все потомки бывших граждан Румынии. Достаточно только доказать, что твои родители, дед или бабка родились на Буковине во времена Румынии. Некоторые считают такой шаг предательством национальных интересов. Дурни. Убежден, что десятки тысяч буковинцев (и не только) возобновляли румынское гражданство с целью получения возможности пользоваться «благами» гражданина страны — члена Евросоюза. Никакого сепаратизма, по моему мнению, в этом нет. Это только вечное желание человека жить лучше. При этом удивляет устойчивое стремление правителей докопаться до румынских паспортов. Половина парламентариев едва ли не официально имеют по несколько паспортов. Бывший губернатор Коломойский этим даже открыто щеголял. А простому смертному — нельзя».

В селе Птичье на Дубенщине с новой силой разгорелся конфликт за местный храм, который только благодаря присутствию сотни милиционеров не превратился в массовое побоище. «Рівне Вечірнє» (Ровно) взяло комментарии у участников события. Из письма митрополита Ровенского и Острожского (УПЦ МП) Варфоломея к президенту Украины Петру Порошенко: «Община имеет все необходимые документы на храм, а также несколько судебных решений, подтверждающих его права на культовое сооружение. Однако местные власти и представители УПЦ КП полностью игнорируют права верующих УПЦ. Во время попыток наших верных попасть в собственного храма их били, против них применяли слезоточивый газ… Религиозная община села Птичье напугана. Наше государство толкают в пламя религиозной вражды. В таких конфликтах не бывает победителей — только проигравшие». Пресс-служба Ровенской епархии УПЦ КП: «В очередной раз обращаемся к представителям УПЦ Московского патриархата — не провоцируйте межконфессиональных противостояний в Ровенской области, которыми вы подаете «нужные картинки» для враждебных СМИ. Лучше на деле покажите, как вы хотите мира, о котором вы так часто заявляете. Мы и в дальнейшем открыты к конструктивному диалогу, несмотря на то, что Свято-Успенская община УПЦ Киевского патриархата села Птичье на сегодня составляет более 90% верующих. Решение этого вопроса мы видим в поочередном богослужении, к которому неоднократно призывали как мы, так и представители местной власти». Виталий Заславский, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ровенской области: «Всего в полицию поступило семь сообщений о событиях, которые происходят у храма в селе Птичье». Роман Коваль, лидер «Правого сектора» на Ровенщине: «Когда крестьяне вызвали на подмогу представителей «Правого сектора», в храме уже находилось до десятка неизвестных людей и большое количество сотрудников милиции, которые окружили храм. Мы предупредили, что за такие действия вся ответственность ложится на Московский патриархат, и они являются незаконными».

Экологи «Днестровского каньона» выступили против строительства каскада ГЭС, передает «Курс» (Ивано-Франковск). С соответствующим обращением они обратились в министерство экологии Украины. Члены научно-технического совета НПП «Днестровский каньон» выразили удивление и возмущение решением министерства построить каскад из шести гидроэлектростанций в верховьях Днестра. Днестровский каньон как одно из семи природных чудес и туристическая жемчужина Украины перестанет существовать, предостерегают ученые. Результаты вмешательства будут убийственными: Днестр превратится из реки горного характера в каскад прудов с слабопроточных водой. Уже через 10 лет водохранилища будут полностью занесены твердым стоком реки, из-за чего потеряют свою ценность как объекты энергетики. Под вопросом утверждения, что проектируемые плотины и дамбы смогут удержать огромный объем воды, который формируется во время наводнений и паводков. Строительство плотин приведет к поднятию уровня воды в Днестре до такого, каким оно было при катастрофическом паводке 2008 года. Жителям сел на берегах реки придется отселяться. Катастрофическими последствиями грозит строительство ГЭС фауне и флоре реки — погибнут редкие краснокнижные рыбы, земноводные, растения. О развитии туризма на Днестре, который приобретает все большую популярность, можно будет забыть.

Смогут ли угольную отрасль Волыни спасти китайцы, задается вопросом «Волинь» (Луцк). Компания SANYI заявила о намерении инвестировать в оборудование для шахт Львовско-Волынского угольного бассейна. Об этом сообщил во время деловой встречи в стенах Волынской облгосадминистрации представитель фирмы-инвестора из Поднебесной Гуань Цинбао. Подобный опыт они уже имеют на предприятиях Донецкого угольного бассейна. Так называемое проектное кредитование — приемлемый вариант для заброшенных украинских подземных предприятий. Однако оно предусматривает обязательное участие государства, которое должно выступить гарантом. Китайцы обсудили свои планы с руководителями, специалистами и профсоюзными активистами государственного предприятия «Волыньуголь». Их интересовала техническая характеристика нововолынских рудников для того, чтобы реально оценить инвестиционную привлекательность этих предприятий. Кстати, это уже вторая попытка представителей азиатской страны помочь нововолынцам выйти из трудной ситуации. Несколько лет назад были намерения инвестировать в достройку перспективного десятого предприятия. Однако дальше разговоров дело не пошло. Не испугаются рисков иностранные инвесторы на этот раз?

В Дрогобыче совершил самоубийство прокурор, который девять раз ударил себя ножом в живот, информирует «Zaxid.net» (Львов). 36-летний Павел Химчук оставил предсмертную записку, в которой отмечает, что его довели до самоубийства. В записке он написал, что не проходил по рейтингу на должность в местную прокуратуру, но когда появилась возможность пройти на декретное место, то оказалось, что эту должность уже пообещали другому работнику. Химчук обвиняет руководителя Дрогобычской межрайонной прокуроры Владимира Павича в психологическом давлении перед поездкой в прокуратуру Львовской области, где его назначили на декретное место. После назначения, как написал Химчук в записке, его постоянно выгоняли из кабинета и не хотели подписывать приказ о назначении.