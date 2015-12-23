Cбитый Турцией российский самолет СУ-24 резко изменил ленту мировых новостей. Напомним, что за день до инцидента в районе туркменских гор в Сирии прогремели взрывы — подрывались грузовики, перевозившие боеприпасы через КПП «Джильвегозу». Судя по заявлениям лидеров стран Северной Африки, Балкан и Центральной Азии, демарш Анкары найдет свое отражение в политике многих государств. Кризис нарастает. Во-первых, на смену успешно выстроенным отношениям вновь придут разногласие и конкуренция. Доверие утрачено. Негатив отражается на всех, поскольку чувство угрозы охватывает общественное мнение.

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Во-вторых, российско-турецкие отношения касались энергетики и экономики, внешней политики и безопасности, туризма и культуры. В соответствии с этим разделением, которое давало возможность работать и в других сферах, появлялась экономическая активность, направленная на предотвращение конфликтных и кризисных ситуаций внутри союза Анкары и Москвы. Трагедия с самолетом позволяет проследить, как происходит ломка отношений. Критическое заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова («Я в Турцию не поеду, чего и вам не советую») и отказ российских операторов туристических компаний от турецкого направления — тому наглядный пример.

За последнюю четверть века отношения России и Турции были выстроены буквально по кирпичику. Турецкие строительные компании, работающие на российском рынке, реализовали проекты общей стоимостью более $20 млрд. Они активно выступают как в качестве инвесторов, так и в роли рабочей силы. Но после гибели самолета нашим бизнесменам уже не стоит рассчитывать на терпимость и расположение российских властей. Более того, Россия — главный импортер турецкой продукции. Речь идет о фруктах, овощах и других продовольственных товарах. Здесь следует отметить, что в случае возврата или задержки на таможне все начинает портиться: Москва уже с первого дня ухудшения отношений стала подвергать товары строгому контролю.

Стоит ли напоминать о том, что после Германии именно Россия является второй страной по количеству отправленных в Турцию туристов. В 2014 году их число составило порядка 4 млн человек. Сокращение потока отдыхающих весьма негативно сказывается на индустрии. Таковы лишь некоторые сферы, которые могут отрицательным образом сказаться на экономике республики.

Кризис неблагоприятно повлиял и на приток иностранного капитала в Турцию. К какому же результату пришла Турция, сбив российский самолет? Перед тем как сказать, что мы были правы, нужно было подумать о вероятных потерях. Из-за того, что Анкара предпочла политику, основанную на личном интересе, теперь и с Россией ей предстоит пережить то же, что и с Дамаском и Тегераном: либо дружбу, а потом раздор, либо наоборот.

Вся история предстает как на ладони. Мы неоднократно заявляли, что международные отношения нужно выстраивать, основываясь на определенных ценностях и границах. Анкара же (в заседаниях с Башаром Асадом) такие заявления принимала в штыки, говоря, что они противоречат политике «Новой Турции». Однако насколько бы ни была хороша и успешна идея сближения с соседями, отсутствие такого критерия, как степени допустимого сближения, говорит об элементарном пробеле в знаниях истории и стратегии наших властителей. Если у вас есть опасения, можно сбить и американский самолет. Тогда пусть нас примут в Шанхайскую организацию сотрудничества, где вам предлагали Центральную Азию на серебряном подносе, а вы говорили об энергетической зависимости от России, отношения с которой были так важны?

Если отношения с дружественными странами строятся с отсутствием уважения к общим ценностям, то неизбежно начинаются конфликты. Даже если Партия справедливости и развития (ПСР) ментально почувствует близость к своей стране, разногласий все равно не получится избежать из-за расхождения в ценностях, присущих Турции. Член НАТО впервые сбил российский самолет. Если в ближайшем будущем во внутренней политике Анкары за это кого-то назовут «героем», не обращая внимание на мнение народа, Турция покажет себя весьма непредсказуемым и сомнительным игроком. Для ПСР сирийский вопрос станет крупнейшей исторической ошибкой, за которую нам придется заплатить очень большую цену как во внутренней, так и во внешней политике. Тем более что платить по счетам мы уже начали…