Карл Брюллов, который купил свободу для крепостного Тараса Шевченко
23 декабря 1799 года, ровно 216 лет назад, родился знаменитый русский художник, живописец, представитель академизма Карл Павлович Брюллов.
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Карл Брюллов был сыном академика, преподавателя орнаментальной скульптуры. С раннего детства отец приучал его к живописи, юный Карл учился рисовать людей и животных в разных ракурсах и помогал отцу в работе над оформлением Кронштадтской церкви. В 1809—1822 годах он учился в петербургской Академии художеств у Андрея Иванова, Алексея Егорова и Василия Шебуева. Карл легко справлялся с учебными заданиями и быстро зарекомендовал себя блестящим, разносторонне одарённым учеником.
Первой значимой работой Брюллова стало полотно «Гений искусства», написанное им во время учёбы в 1817—1820 годах. Полотно было создано в соответствии с академическими требованиями и признано Академическим советом образцом для копирования. В 1819 году молодой художник создал ещё одну известную картину «Нарцисс, смотрящий в воду», которую выкупил для своей коллекции его учитель, художник Андрей Иванов.
После окончания академии Брюллов жил и работал в Италии, где в течение трёх лет, с 1830 по 1833 год, писал историческую картину «Последний день Помпеи» по заказу российского мецената, князя Анатолия Демидова. Полотно произвело настоящую сенсацию в Европе и России. Британский писатель Вальтер Скотт назвал его «необычным, эпическим», а русский поэт Евгений Баратынский посвятил работе художника известный экспромт:
Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень,
И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день!
В книге о Брюллове написано, что, по свидетельству князя Г.Г. Гагарина, «успех картины «Гибель Помпеи» был, можно сказать, единственный, какой когда-либо встречается в жизни художников. Это великое произведение вызвало в Италии безграничный энтузиазм. Города, где картина была выставлена, устраивали художнику торжественные приёмы; ему посвящали стихотворения, его носили по улицам с музыкой, цветами и факелами… Везде его принимали с почётом как общеизвестного, торжествующего гения, всеми понятого и оценённого» [Бочаров И.Н., Глушкова Ю.П., Карл Брюллов. Итальянские находки, М., «Знание», 1984 г., с. 17.].
Картина выставлялось в Риме и парижском Лувре, затем была перемещена в Эрмитаж. В настоящее время она находится в Русском музее.
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Для русской живописи картина стала новаторством в первую очередь из-за сюжета, изображавшего не выдающуюся историческую личность, а целый народ в часы трагедии. Император Николай I, увидев работу, пожелал лично видеть Брюллова в Петербурге и передал ему распоряжение возвращаться на родину.
Одновременно с «Последним днём Помпеи» художник создаёт ряд портретов, в том числе картину «Всадница» (1832), принесших ему громкую славу. В 1835 году, перед приездом в Россию, Брюллов совершил путешествие по Греции и Турции, во время которого также исполнил ряд графических работ.
По возвращении на родину до 1836 года жил в Москве, где познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным, затем переехал в Петербург и преподавал в Академии художеств.
В Петербурге упрочилась слава Брюллова как виртуозного портретиста. Многие считали за честь быть запечатлёнными прославленным мастером. К числу наиболее удачных и известных работ того времени относятся портреты писателя Нестора Кукольника, поэта Василия Жуковского, баснописца Ивана Крылова и многие другие.
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В этот период Карл Брюллов принял участие в судьбе крепостного на тот момент художника и поэта Тараса Шевченко и внес решающий вклад в дело его выкупа из неволи. Вот что пишет Т.Г.Шевченко в автобиографии:
«Сговорившись предварительно с моим помещиком, Жуковский просил Брюллова написать с него портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и портрет у него был готов. Жуковский, с помощью графа Виельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей, и этой ценой была куплена моя свобода 22 апреля 1838 года.»
В 1843 году Брюллов в числе лучших живописцев академической школы получил приглашение участвовать в росписи Исаакиевского собора, где ему было предложено оформить плафон большого купола фигурами апостолов, евангелистов и серией картин на тему «Страсти Христовы». Художник с большим интересом приступил к работе над эскизами. Однако тяжёлая работа в сыром недостроенном соборе подорвала слабое здоровье живописца, и вскоре художник просил об освобождении.
27 апреля 1849 года по настоянию врачей Брюллов покинул Россию и направился лечиться на остров Мадейра, а после — в Италию. За время жизни там выполнил большое количество акварельных портретов своих друзей. Последним шедевром художника стал портрет его старого знакомого археолога Микеланджело Ланчи, созданный в 1851 году.
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Карл Брюллов скончался 11 июня 1852 года в местечке Манциана под Римом, где лечился минеральными водами. По свидетельству русского представителя в Риме, смерть наступила через три часа после припадка удушья. Похоронен на протестантском кладбище Монте Тестаччо.
Творчество Брюллова стало вершиной позднего русского романтизма, когда чувство гармонической цельности и красоты мира сменилось ощущением трагизма и конфликтности жизни, интересом к сильным страстям. Брюллов оказал огромное влияние на русских художников, его последователями стали Илья Репин, Григорий Гагарин, Константин Флавицкий, Василий Штернберг и многие другие.
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На памятнике скульптора Михаила Микешина «Тысячелетие России», поставленном в Новгороде в 1862 году, Брюллов изображён среди 16 фигур писателей и художников Русского государства с древнейших времён до середины XIX века.