easthillbaptist.org.uk Свет во тьме светит, и тьма не объяла его

ИА REGNUM Синод епископов по вопросам семьи, вторая часть которого прошла в октябре в Ватикане, с внешней стороны выглядит непривычно острым. Идет острая дискуссия о том, какой должна быть христианская семья в XXI веке. На основе чего согласуется консенсус католических делегатов по этому вопросу?

Институт семьи оказал, пожалуй, самое сильное сопротивление культурным и общественным изменениям в человеческой истории. Семья — то есть союз между мужчиной и женщиной и рожденные в супружеской любви дети — оказалась самой стабильной институцией в многотысячелетней истории человеческого рода. Конечно, изменения происходили, но суть семьи осталась прежней. Следует подчеркнуть, что в великих мировых религиозных традициях основополагающие элементы в понимании структуры семьи идентичны. Христианство усвоило это естественное наследие человечества, возведя его на новый духовный уровень. В Католической церкви делается особый акцент на единстве и нерасторжимости супружеских связей. Но во второй половине XX века, а особенно в последние десятилетия, этим ценностям был брошен вызов в рамках неолиберальных подходов, которые в основном имеют атеистическое и даже языческое происхождение. Их цель — лишить институт семьи ауры священности, сведя его на практике к некоему социальному акту, регулирующему межличностные отношения, безотносительно к наследию, предлагаемому христианской антропологией. Эти идеи приобрели заметную популярность в Европе и США и представляют собой один из величайших вызовов не только для Церкви, но и для общества в целом.

Синод пожелал открыто рассмотреть ряд вопросов, имеющих отношение к браку. Конкретно же самым сложным вопросом было восприятие нерасторжимости брака в современном, столь изменившемся общественном контексте. Вы спрашиваете о «консенсусе», который пытались выработать католические епископы. Но дело не в этом, а скорее в необходимости анализа содержаний веры для современного мира. Католическая церковь придерживается концепции, что догма, будучи основанной на Священном Писании и традиции, может иметь определенное развитие в своем восприятии. Церковь считает, что в процессе исторического развития и с помощью Божьей благодати человек всегда способен углубить проповедь веры, принимая в расчет также достижения науки, особенно биологии, философии и психологии. Церковь должна двигаться по обоим путям — христианской традиции и человеческого развития — чтобы находить ответы на новые вопросы, возникающие с течением времени.

ИА REGNUM Этот год вышел для Святого престола и папы Римского довольно насыщенным. Миротворческая миссия по восстановлению контактов между Кубой и США, вывод из изоляции Ирана и совместное решение международного сообщества по его ядерной программе — лишь часть того, что заслуживает внимания. Как бы Вы оценили работу Ватикана по этим направлениям? И что бы добавили?

Хотя во многих политических, академических и общественных кругах стремятся преуменьшить религиозное измерение общественной жизни, можно констатировать, что в последнее время роль религии в мире постоянно усиливается. Параллельно с этим возрастает роль религиозных лидеров, особенно в ситуациях кризисов и конфликтов. Это справедливо и применительно в том числе и к Римскому Понтифику, который возглавляет наиболее крупную и представительную религиозную общину мира. С самого начала своего понтификата папа Франциск с большой готовностью углубился в сферу международной жизни. Будучи выходцем из Южной Америки, он с особенным, по-новому пристальным вниманием относится к проблемам современного человечества. Помимо этого, будучи человеком высокой культуры с особо острым восприятием социальных болезней, что связано с его личным опытом, папа сразу же поддержал различные важные международные инициативы, касающиеся сохранения мира, противодействия распространению вооружений, защиты окружающей среды, укрепления справедливости, улучшения отношений между отдельными странами.

ИА REGNUM Ближний Восток продолжает оставаться «горячей точкой» на карте нашей планеты. Россия приняла решение по борьбе с ДАИШ — так называемым «Исламским государством». Речь пока идет о военных действиях. Но в перспективе должен появиться политический план по Сирии и Ираку. Каким видит его Святой престол? Удастся ли сохранить территориальную целостность существующих ближневосточных государств или карта будет снова перекроена?

Длительность и тяжесть конфликта на Ближнем Востоке вызывает тревогу не только в странах, вовлеченных в эту драму насилия, но и в международном сообществе в целом. К этому следует прибавить жестокие преследования христиан и террор со стороны так называемого «Исламского государства». Святой престол стремится быть полезным в процессе поиска справедливого и равноправного решения в соответствии с нормами международного права и цивилизованного поведения. Непрекращающееся насилие и жестокость по отношению к человеку взволновали многих людей и, конечно, в том числе и понтифика. Международное сообщество единодушно убеждено, что нельзя оставить эти страдающие народы на произвол судьбы, оно стремится предпринимать совместные действия, а также готово принять большое количество беженцев из этих краев. Для Святого престола, равно как и для других христианских Церквей, важно сделать все возможное для сохранения не только христианского присутствия, но и той роли, которую христиане играли в культурной и общественной жизни этих стран. Исключительно важно добиться, чтобы эти государства продолжали оставаться местом встречи и диалога, чтобы христианские общины на их территории могли поддерживать нормальную религиозную жизнь, а не стали неким пережитком прошлого, своего рода музейным экспонатом. Чтобы эти земли, имеющие огромное значение для различных конфессий, оставались и поныне местом сосуществования разных религиозных верований в атмосфере мира и взаимного уважения. Потеря этого исторического и культурного наследия стала бы трагедией для будущего всего человечества.

ИА REGNUM Какой видится судьба христианских общин Ближнего Востока?

В этом вопросе нелегко оставаться оптимистом. Но никто не вправе предаваться пессимизму. Следует продолжать верить, что возможно преодолеть конфликты и положить начало новому периоду жизни, мира и процветания. Международное сообщество должно делать все возможное для оказания помощи этим странам: как экономической помощи, так и содействия в продолжении политического и общественного диалога.

ИА REGNUM Святейший отец неоднократно подчеркивал, что его энциклика Laudato si носит не столько экологический характер, сколько социальный. Ватикан демонстрирует озабоченность вопросами развития устойчивого мира. Но как добиться того, чтобы это устойчивое развитие не обернулось сохранением и приумножением и без того богатых за счет бедных?

Охрана окружающей среды, в соответствии с христианскими взглядами, является одной из первых заповедей, полученных человеком от Бога. XX век показал, как легко разрушить человеческую среду обитания, которой наносит ущерб с одной стороны рост производства и уровня жизни, а с другой — превалирование частных интересов над общественными и общинными. К этому следует добавить прогрессирующий рост численности населения Земли. В не столь отдаленном будущем нам придется научиться жить на гораздо более плотно населенной планете, когда потребуется новое понимание необходимости делиться природными ресурсами и новая концепция защиты окружающей среды. Папа Франциск желает сделать этот вопрос одним из основных во время своего понтификата, в том числе и потому, что уверен — для достойного совместного участия в использовании земных благ и их справедливого распределения требуется серьезная духовная подготовка. Религиозные общины должны в обязательном порядке стремиться развивать у своих верующих осознание того факта, что речь в данном случае идет о вопросе этики и морали, а не о каком-то более функциональном способе сосуществования между людьми и народами. На недавней конференции по климату в Париже Святой престол был представлен на высоком уровне и его предложения были восприняты международным сообществом с большим вниманием.

ИА REGNUM В этом году католики из Крыма и Севастополя побывали в Москве на форуме приходских СМИ. Что еще делается в контексте интеграции крымских католиков с российским католическим пространством? И как живут сегодня католики Крыма?

Католики Крыма и Севастополя принадлежат как к латинскому, так и к византийскому обряду. В уходящем году в значительной степени урегулированы вопросы регистрации пастырского округа и приходов в соответствии с российским законодательством. Это же касается и признания епископов — монсеньора Яцека Пыля, ответственного за верующих латинского обряда, и администратора Крымского Экзархата греко-католической Церкви экзарха Михайло Бубния, руководящего верными восточного обряда. Епископ Пыль провел плодотворные встречи с представителями руководства Крыма и Севастополя. Речь идет об относительно малых общинах, которые — как и остальное население Крыма — стремятся организовать свою жизнь применительно к новым условиям, при этом оставаясь неизменно открытыми к диалогу со всеми и к конструктивному сотрудничеству во всех сферах общественной жизни.

Подготовил Станислав Стремидловский