



Геноцид. 1915 год

Чем ближе начало переговоров по политическому урегулированию в Сирии — тем чаще в мире стали вспоминать несчастных ближневосточных христиан. Вслед за американским католическим епископатом, общественными деятелями и политиками, которые последовательно требуют от администрации президента США Барака Обамы признать злодеяния террористов ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) против религиозных меньшинств на Ближнем Востоке в качестве геноцида, подключаются лоббисты из Великобритании. Как сообщает лондонский католический портал Catholic Herald, более 60 парламентариев подписали письмо к премьер-министру Дэвиду Кэмерону с просьбой оказать давление на ООН в целях признания убийства христиан и других меньшинств на Ближнем Востоке геноцидом. «Это не просто вопрос семантики, — говорится в обращении. — Есть два резона. Во-первых, такое решение ООН станет четким сигналом для тех, кто организует и осуществляет эту бойню, что в будущем они понесут ответственность перед международным сообществом за свои действия — будут пойманы, преданы суду и наказаны. Во-вторых, это будет стимулировать 127 стран, подписавших Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принять необходимые меры, чтобы предотвратить злодеяния». Напомним, что в октябре этого года британское правительство согласилось рассмотреть вопрос о признании «резни и изгнания христиан с Ближнего Востока» исламистскими террористами в качестве геноцида, хотя представители кабинета дали понять, что им не очень хотелось бы использовать этот термин.

Единственным государством на Ближнем Востоке, которое защищает и помогает местным христианам, называет себя Израиль. Об этом на днях заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который охарактеризовал еврейское государство как «дружественную страну» для христиан, представив последних «жертвами насилия и дискриминации мусульманского большинства», передает ватиканское информационное агентство Agenzia Fides. Соображения израильского премьер-министра о положении религиозных меньшинств на Ближнем Востоке были изложены в его видеообращении к участникам ежегодного собрания Израильского христианского рекрутингового форума. Эту организацию возглавляет греко-православный израильский священник Гавриил Наддаф, и она способствует привлечению в ЦАХАЛ рекрутов-христиан. Нетаньяху похвалил и поблагодарил участников Форума за их деятельность, отметив, что благодаря их работе число солдат-христиан в израильской армии постоянно растет, а 200 новобранцев в этом году представляют собой существенный рост по сравнению с показателями предыдущего года. «Вы очень хорошо знаете, — заявил Нетаньяху, — что наш регион объят пламенем войны, христиане в Ираке, Сирии и, к сожалению, Палестинской автономии страдают от радикального ислама. Их общины подвергаются гонениям, многие люди потеряли жизни за свою веру. Радикальный ислам не делает никакой разницы между христианами, иудеями и мусульманами, которые отвергают этот вид экстремизма. Для джихадистов они все неверные, которых нужно убить. Сегодня более чем когда-либо становится ясно, кто является единственным государством на Ближнем Востоке, которое защищает меньшинства, где христиане живут в мире и где их община растет: это Израиль».

С начала «арабской весны» и в особенности выхода на белый свет ДАИШ положение ближневосточных христиан варьировалось в диапазоне от «плохо» до «ужасно». Первыми приняли удар египетские копты, но они же благодаря поддержке переворота в 2013 году, который осуществила армия во главе с генералом ас-Сиси, первыми вышли на более-менее стабильную ситуацию. При все еще удручающей ситуации в Ираке, откуда с равнины Ниневии боевики ДАИШ выгнали местных христиан, последние смогли найти пристанище у курдов. И если считать Иракский Курдистан де-факто состоявшимся государством, то оно второе, помимо Израиля, которое помогает выжить религиозным меньшинствам и даже предлагает им какую-то перспективу на будущее. Пока что не видно никакого просвета для христиан Ливии, более того, по всей видимости, их положение будет только ухудшаться по мере выдавливания джихадистов из Сирии и Ирака. В самой Сирии что-то начало меняться к лучшему после того, как в страну по приглашению президента Башара Асада вошла Россия, вслед за ней подтягиваются Франция и Германия, активизировал свои усилия альянс во главе с США. Однако тревогу вызывает создание так называемой «исламской коалиции против терроризма» во главе с Саудовской Аравией и при участии Турции. Во-первых, ее исламская составляющая в подавляющем большинстве случаев ограничивается суннитами, что грозит в перспективе эскалацией религиозного конфликта в самой мусульманской среде. Во-вторых, геополитические амбиции Эр-Рияда, по мнению большинства католических экспертов, в настоящее время связаны преимущественно с Йеменом.

Поэтому, похоже, Сирией и Ираком, где свирепствует ДАИШ, придется заниматься не «исламской коалиции», а другим. В этом контексте признание на уровне отдельных стран Запада или ООН происходящих там преступлений джихадистов в качестве геноцида будет иметь важные последствия не только с гуманитарной точки зрения. Особенно для Турции. Когда режим Эрдогана — Давутоглу только начинал развивать политику «неоосманизма», это воспринималось как отход от светской идеологии основателя современной республики Кемаля Ататюрка и укрепление религиозного фактора в жизни страны. Некоторые говорили, что в Турции идет исламизация, хотя и звучало это странно — если турки исповедуют ислам, то было бы странно ставить им в вину подобное. Но затем правящий режим раскрыл свои настоящие амбиции. Анкара заговорила о несогласии с мироустройством Ближнего Востока в границах договора Сайкса — Пико и стала претендовать в регионе на роль бывшей Османской империи. И если раньше Эрдогана в прессе называли «султаном» только в кавычках, то ныне президент ведет себя так, будто хочет эти кавычки отбросить. Как пишет польский католический портал Polonia Christiana, турецкий «президент сохраняет неограниченную власть и строит тоталитарное государство, в котором центральную роль играет ислам. Шаг за шагом он делает государство все менее светским, что нравится большинству суннитов, лавирует между Западом и ДАИШ, контролируя хаос, вызванный европейским миграционным кризисом, поскольку эта волна идет в основном с Босфора… Ведь это диктатура, в которой граждане не турецкого происхождения и не придерживающиеся суннизма выталкиваются на периферию общества. Курды, шииты, армяне, ассирийцы, католики, протестанты подвергаются притеснениям. У Католической церкви нет даже юридического статуса».

До сих пор Анкара не сталкивалась с серьезной и массированной критикой за нарушение прав религиозных меньшинств. Но ситуация может измениться в любой момент. Турецкая оппозиционная газета Hurriyet Daily News в одном из последних номеров опубликовала репортаж о том, как около 45.000 христиан, которые бежали из Сирии и Ирака в Турцию, вынуждены скрывать свою религиозную идентичность. Большинство из этих армян, сирийцев и халдеев, исповедующих христианство, сейчас живут в небольших анатолийских городках. Сирийский и армянский патриархаты в Стамбуле, общественные организации оказывают поддержку беженцам, но проблемы последних выходят далеко за рамки финансовых трудностей. Для армян ситуация имеет историческое измерение, так как они возвращаются на земли, которые их предки были вынуждены покинуть 100 лет назад. Однако на виду и в общественных местах эти беженцы вынуждены притворяться мусульманами, скрывая христианские символы. Если такие репортажи, как процитированный выше, начнут появляться каждый день и не только в турецких изданиях, но и в иностранных, если к ситуации будет привлечено внимание международных неправительственных организаций и правозащитников, если судьба религиозных меньшинств в Турции станет предметом рассмотрения и принятия заявлений на уровне парламентов влиятельных мировых держав — как долго продержится режим Эрдогана — Давутоглу, который и так сталкивается с начавшимися центробежными процессами в юго-восточных провинциях страны? Особенно в случае признания на уровне ООН проблемы геноцида христиан на Ближнем Востоке, что неизбежно еще раз поднимет на поверхность историю столетней давности с Геноцидом армян, греков и ассирийцев в Османской империи. Так что сегодня вслед за сирийским и иракским христианством на передний план геополитической борьбы начинает выдвигаться христианство Закавказья, прежде всего, армянское, при определенных обстоятельствах, возможно, и грузинское.