Судя по всему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дает понять, что Кремль пока останется над схваткой и не вмешается в трения между руководством Крыма и федеральным правительством. Высказывание Пескова, что «гораздо лучше сосредоточиться… на последовательном разъяснении своей позиции в рабочем порядке», относится к обеим сторонам и не содержит в себе угрозы ни для одной из них. Заявление вице-премьера Дмитрия Козака («я не знаю, кто сказал о некомпетентности руководителей Крыма») также позволяет предположить, что в правительстве не готовы перевести разногласия с крымскими чиновниками в открытый конфликт.

Шилов Иван ИА REGNUM Крым и Кремль

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Причем Козак публично уступает Сергею Аксенову не в первый раз. Например, он согласился «взять паузу», когда глава Крыма попросил ограничиться только «тремя-четырьмя министерствами», куда будут делегированы московские чиновники. Видимо, у Аксенова действительно есть некий карт-бланш, позволяющий ему оспаривать, по крайней мере, некоторые инициативы федеральных ведомств.

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Является ли такое вольное поведение Аксенова чем-то исключительным для российских губернаторов? В последние годы такие случаи хотя и единичны, но все же имели место. Например, с критикой федеральных властей неоднократно выступал глава Воронежской области Алексей Гордеев. Причем между претензиями этого губернатора и его крымского коллеги к федеральным чиновникам есть определенные параллели. Гордеев, например, раскритиковал работу в регионах представительств федеральных ведомств («альтернативных центров принятия решений»). Аксенов также хотел бы поменьше опеки Центра, в том числе в вопросе исполнения федеральной целевой программы для региона, «своей головой нести ответственность».

Иногда считается, что такой стиль общения властей Крыма с федеральным правительством — перенесение в Россию неких украинских политических традиций. Но тут нужно кое-что уточнить. Все-таки главы областных государственных администраций (ОГА) на Украине были (да и остаются) назначаемыми Киевом чиновниками, для которых был опасен конфликт с центральными властями. При условии, что последние чувствуют себя сравнительно уверенно. При всех отличиях в порядке формирования крымских органов власти понятно, что они в 2000-е годы также были серьезно уязвимы для давления из Киева. В годы президентства Виктора Януковича был случай, когда глава украинского Кабмина Николай Азаров высказал «серьезную претензию», «если хотите, «желтую карточку» руководству Киевской области из-за проблем с электроснабжением региона во время снегопадов декабря 2012 года. А глава соответствующей ОГА Анатолий Присяжнюк публично заявил, что соответствующую критику «не принял», назвал ее «оценкой в целом», а не в свой адрес, и в принципе заявил о невозможности предвидеть столь серьезное стихийное бедствие заранее. Ряд украинских изданий тогда сочли это заявление Присяжнюка едва ли не бунтом против Кабмина. Но все же для президентства Януковича это было скорее исключением из правил. Более жесткие высказывания глав украинских областей в адрес своего правительства могли звучать в периоды, когда центральная власть в стране была ослаблена и расколота. Ссоры Саакашвили и Яценюка у всех на слуху сейчас, но можно вспомнить и более ранние примеры. Например, глава Ровенской ОГА Виктор Матчук и его коллега из Днепропетровской области Виктор Бондарь критиковали главу Кабмина Юлию Тимошенко, конфликтовавшую с президентом Виктором Ющенко. Кстати, отношения между правительством Украины и руководством Крыма в тот период на данном фоне выглядели даже относительно ровными. По крайней мере слухи о намерении Юлии Тимошенко в 2008 году добиться смещения главы крымского Совмина Виктора Плакиды тогда так и остались слухами. В конце 2000-х Крым больше затронули конфликты внутри Партии регионов.

Нравится ли Кремлю, что трения между крымскими властями и российским Белым домом выходят в публичную плоскость? Скорее всего, нет. Все же в последние 15 лет многое было сделано, чтобы внутриэлитные конфликты становились достоянием гласности, по возможности, реже. Но, возможно, в Кремле считают, что ответственность за разногласия лежит и на Белом доме, и на крымских чиновниках. Есть старый метод в подобных ситуациях — наказать обе противоборствующие стороны. Но в данном случае он не подходит. О том, почему Центр не будет жестко осаживать (по крайней мере, публично) или тем более заменять Сергея Аксенова, говорилось неоднократно. А ведь совсем недавно, в ходе своей большой пресс-конференции, Путин и о правительстве отзывался весьма положительно, давая понять, что не собирается приносить его в жертву, отмечал, что «кадровая чехарда не нужна, она мешает». Не исключено: жестко воздействовать на крымских руководителей Путин не будет еще и потому, что тогда понадобилось бы «симметричное» наказание для замешанных в эти трения членов правительства РФ. Но трогать российский Белый дом в планы президента сейчас не входит.

Скорее всего, жестких мер в отношении крымских властей из-за данного инцидента не последует. Но и значительных уступок официальному Симферополю (тем более полной передачи ему исполнения соответствующей ФЦП) не будет тоже.