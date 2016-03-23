Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 21 декабря окончательно утвердил повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. С 1 января 2016 года цена одной поездки в трамвае, троллейбусе или автобусе составит 30 рублей, а стоимость жетона на метро — 35 рублей. В 2015 году наземный транспорт Северной столицы возит пассажиров за 28 рублей, а метро — за 31 рубль.

metro.spb.ru Тоннель Петербургского метрополитена

Стоимость многоразовых проездных билетов тоже увеличится. Сейчас единая карточка на месяц на все виды транспорта стоит 2 380 рублей, комбинированная, на трамвай, автобус и троллейбус — 1 700 рублей. Школьники платят 425, студенты — 850 рублей. Проездные подорожают в среднем на 12%, комитет по тарифам позднее озвучит конкретные цифры для каждого вида. Скидки при использовании электронного кошелька «Подорожник» сохранятся, но будут скорректированы с учетом роста тарифов.

Повышение стоимости всегда неприятно, но… всё могло быть намного хуже. Как известно, комитет по тарифам осенью озвучивал три возможных сценария развития событий. Если бы Смольный согласился увеличить субсидии общественному транспорту, то цены на проезд можно было бы вообще не повышать. Второй вариант был компромиссным: стоимость разовой поездки в 2016 году вырастает на 7,6%, жетон стоит 33 рубля, а билет на трамвай, троллейбус и автобус — 30 рублей. Его активно проталкивали депутаты закса из либерального крыла, но это потребовало бы лишних 3,3 млрд рублей вливаний со стороны городской казны.

Согласно третьему варианту, который обсуждался с лета, тарифы поднялись бы сразу на 29%. Стоимость жетона метро взлетела бы с 31 до 40 рублей, поездка на наземном транспорте подорожала бы до 35 рублей. Столь высокие цены на проезд позволяли сократить субсидии перевозчикам — ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс» — и сэкономить деньги для других бюджетных расходов.

В итоге чиновники остановились на промежуточном варианте — между плохим и самым худшим. На этапе второго чтения в заксе в проект бюджета на 2016 год внесли поправки, согласно которым общая субсидия немного возросла, и это позволило горожанам избежать «шоковой терапии» — жетона по 40 рублей.

По словам главы финансового комитета Смольного Алексея Корабельникова, повышение по льготным проездным билетам произойдет лишь на индекс инфляции. «Люди, пользующиеся этими проездными, совершают 50% всех поездок. То есть существенное повышение стоимости коснется лишь гостей города и тех, кто редко пользуется общественным транспортом — не более 10−15% пассажиропотока. В Москве уже пошли по этому пути, и стоимость разовой поездки на метро составляет там 50 рублей», — объяснил он.

Однако довольны оказались далеко не все. Более 11 тыс. человек подписали петицию против повышения тарифов на проезд. «Мы, петербуржцы, понимаем, в стране кризис. Бюджет города направлен на латание социальных дыр, никакого шага в будущее, только бы удержаться. Мы готовы смириться с повышением всех тарифов, но объясните, господа чиновники, почему? Мы хотим знать, куда идут многомиллионные субсидии, выделяемые на наземный и подземный транспорт. Почему зарплаты руководителей ГУПов выше жалований губернатора и его заместителей. Мы хотим и требуем открытости и прозрачности городских финансов», — говорится в обращении активистов.

Они требуют от Смольного четкого обоснования повышения транспортных тарифов и публичных слушаний по данной проблеме. С ними согласен и депутат закса, член комиссии по транспортному комплексу Максим Резник.

«Нам пытались объяснять, на чем основывается тарификация. Но сейчас в городе порядок очень понятный: все решают три с половиной человека где-то у себя. Мы бьемся с коллегой Мариной Шишкиной за то, чтобы процедура утверждения была иная: сначала, до принятия бюджета, закс утверждает тариф законом, затем принимается бюджет, затем губернатор его подписывает. Возможно, это позволит проговаривать составляющие тарифов, закс стал бы площадкой для дискуссии. Чтобы не пришлось выцарапывать информацию о том, откуда взялась та или иная цена. Повышение тарифов, мне кажется, не соотносится с эффективностью общественного транспорта в Петербурге. Я не претендую на истину в последней инстанции, но мне, как и всем, хотелось бы понимать, куда идут деньги из наших с вами карманов», — заявил Резник корреспонденту ИА REGNUM.

Насколько известно депутату, комитет по тарифам Смольного ожидаемо не поддерживает такой законопроект, а тот факт, что в городском парламенте вообще было позволено эти тарифы обсуждать, Резник назвал «доброй волей» вице-губернатора Игоря Албина. «Не будет Албина — не будет и доброй воли», — резюмировал парламентарий.

Депутаты из фракции «Яблоко» на этапе бюджетных чтений призывали притормозить рост цен на проезд, так как, по их словам, он в несколько раз превышает темп роста инфляции, а за все время правления Георгия Полтавченко в Петербурге не появилось, например, ни одной новой выделенной полосы для общественного транспорта.

Губернатор предложил оппонентам в таком случае поискать другую статью бюджета, с которой можно снять деньги, чтобы направить их на субсидирование общественного транспорта, так как «повышать цену придется в любом случае».

К слову, в январе 2015 года стоимость проезда на общественном транспорте Петербурга выросла на 3 рубля. Однако, по данным Контрольно-счетной палаты, в это же самое время 25% бюджета, направленного на городской транспорт, так и не удалось эффективно израсходовать.

Именно этот факт больше всего раздражает гражданских активистов. Они говорят о том, что простои автобусов и троллейбусов в пробках увеличились из-за плохой организации дорожного движения, скорость трамваев существенно упала, а это сокращает доходы предприятий и снижает эффективность услуги для горожан.

Координатор движения «Красивый Петербург» Валентина Соловьева провела исследование, результаты которого показывают, что средняя скорость наземного транспорта в Северной столице составляет: 13,5 км/ч для автобусов, 12 км/ч для троллейбусов и 11 км/ч для трамваев. Трамвай, который во многих городах мира заменяет метро по скорости и популярности, в Петербурге движется в полтора раза медленнее нормы.

Специалисты НКО «Городские проекты в Санкт-Петербурге» полагают, что повышать стоимость разового билета (без использования «Подорожника») до 40 рублей можно, но только если полностью переработать систему оплаты проезда и проанализировать эластичность спроса по цене. Если же просто повысить стоимость разового билета, то пассажиры, совершающие нечастые поездки, не будут видеть разницы между общественным транспортом и маршрутками, и многочисленные ГУПы только потеряют доход.

Цены же на месячные проездные должны, наоборот, снизиться, чтобы горожанам было выгодно пересаживаться с автомобилей на общественный транспорт. Это разгрузит дороги, повысит скорость автобусов и трамваев, в целом улучшит городскую среду, приведет к росту прибыли транспортных предприятий.

«Динамика роста проездных длительного пользования, опережающая как темпы инфляции, так и динамику роста разовых проездных, напрямую и в первую очередь влияет на привлекательность общественного транспорта с точки зрения цены, — объясняет экономист Арсений Афиногенов. — Именно месячный проездной является альтернативой ежедневному перемещению человека на автомобиле, например, на работу и обратно. В Москве это поняли и ввели единый месячный проездной на 2 тыс. рублей».

Насколько эффективно при этом расходуются средства, получаемые транспортными госпредприятиями, пока остается загадкой, так как законопроект о прозрачности расходов ГУПов постоянно торпедируется в заксе Петербурга.

…Впрочем, «Петербургский метрополитен» уже отчитался, что выпустит к Новому году дополнительно 2 млн жетонов. Это делается для того, чтобы избежать повторения «жетоновой войны» конца 2014-го, которая фактически привела тогда к коллапсу подземки. Люди образовывали гигантские очереди, чтобы закупить как можно больше жетонов впрок из-за повышения тарифов с января, жетоны быстро кончились, и их стали давать сначала по два, а потом и по одному в руки.

Как рассказал первый заместитель начальника метрополитена Евгений Козин, сейчас имеется 7 млн 163 тыс. жетонов. Из них 2,1 млн находятся в кассах, а остальные — на складе. В прошлый раз Смольный повысил тариф с 1 января 2015 года на 3 рубля, в 2016 году проезд под землей подорожает на 4 рубля. Остается надеяться, что этот самый дополнительный рубль за год обесценился настолько, что петербуржцы уже не станут брать на абордаж кассы метро, чтобы его сэкономить.