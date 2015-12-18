Как сообщила в ходе недавней пресс-конференции министр иностранных дел Аргентины Сусанна Малькорра, Россия и Китай уже поставлены в известность, что ряд договоров, подписанных в период нахождения у власти Кристины Киршнер, будут изучены и, возможно, пересмотрены. Само по себе дополнительное изучение договоров по такой стратегически важной для Аргентины отрасли, как энергетика, вполне закономерно. Тем более, что Маурисио Макри говорил об этом и накануне, и сразу после выборов.

http://kremlin.ru/ Президент России Владимир Путин и экс-президент Арегнтины Кристина Киршнер на встрече в Москве 25 апреля 2015 года

Однако, говоря о психологии аргентинцев, надо учесть два важных фактора. Аргентинцы никогда не говорят резкого «нет», а отвечают — «посмотрим, подумаем» и тому подобное. Как, впрочем, и большинство латиноамериканцев. Кроме этого, прагматизм является важной характеристикой психологии и поведения аргентинских политиков. А потому заявления об изучении и возможном пересмотре важных договоренностей не означают аллергии именно на Россию и тем более на Китай. Речь идет о том, что аргентинская сторона хочет понять, насколько эти соглашения выгодны. Если они будут признаны таковыми, то сотрудничество с Россией продолжится. И вряд ли мнение США или ЕС сыграет здесь знаковую роль. Аргентина сотрудничала с Россией при разных, в том числе и проамериканских, президентах.

Но есть существенный нюанс. Сусанна Малькорра уверяла, что «изучение» энергетических соглашений никак не связано с обвинениями в коррупции, которые выдвигаются членам команды бывшего президента. Но не исключено, что именно этот фактор сыграл немалую роль в решении вернуться к содержанию соглашений. Договоры подписывались спешно, на исходе правления Кристины Киршнер. И напомним, что практически сразу после их подписания Маурисио Макри обратился с просьбой к послу России в Аргентине Виктору Коронелли не заключать новых договоров до формирования нового правительства.

Заявления российских официальных СМИ на прошлой неделе о том, что в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Маурисио Макри аргентинская сторона подтвердила преемственность в выполнении договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества, на самом деле, полуправда. Про энергетические договоры, как сообщили аргентинские СМИ, похоже, речи вообще не велось. А основной темой была поставка сельхозпродукции из Аргентины в Россию. Почему и для кого делались эти заявления — понятно. Для тех, кто «включился» в эти соглашения, предполагающие, кстати, инвестиционное участие. Типа, «не волнуйтесь, все по плану». Но с каким бы итогом ни завершилось «изучение» энергетических соглашений новым кабинетом министров Аргентины, вопрос: «А чего, собственно, российской стороне надо было так торопиться и получать гарантии от уходящей власти?» тоже имеет смысл задать.

Что касается наиболее обсуждаемой в СМИ и социальных сетях темы — «уйдет ли Россия от Аргентины к США», то хотелось бы отметить еще одну черту психологии аргентинца: самодостаточность. В Латинской Америке есть популярный анекдот: «Кто такой аргентинец? Это итальянец, говорящий по-испански и считающий себя англичанином». Аргентина, по-менталитету, самая европейская страна Латинской Америки. И считать ее пассивным субъектом усилий пусть и мощных держав не только не верно, но и опасно. При таком подходе мы вечно будем ошибаться в прогнозах.

Аргентина — игрок, а ее власти уже много лет активно используют противоречия между сильными государствами в интересах своей страны. Наша задача — продвигать в Аргентине свои интересы, в том числе, в сфере экономики. Тем более что стремление к сотрудничеству с Россией на прозрачной и взаимовыгодной основе новый президент Аргентины подтвердил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Да, Маурисио Макри не клянется в любви к Москве, как это делала Кристина Киршнер. Да, он плотно общается с руководством США. И перед телефонным разговором с Владимиром Путиным консультировался с Бараком Обамой. А некоторые аргентинские СМИ написали, что и во время телефонного разговора Маурисио Макри с Владимиром Путиным президент США Барак Обама был на телефонной связи и слышал содержание переговоров. Но Маурисио Макри вполне договороспособен, прагматичен, как любой человек, добившийся больших успехов в бизнесе. И ставить крест на российско-аргентинском сотрудничестве пока преждевременно.