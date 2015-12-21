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Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13—19 декабря стали: глава МИД Ватикана разъяснил слова папы Франциска о «третьей мировой войне по частям»; курды Киркука объявили Рождественский Сочельник государственным праздником; Вьетнам открывает католический университет; Московский патриарх Кирилл выступил против уклонения от диалога с Католической церковью; в глазах украинцев Варшава может оказаться лжецом и другое.

Со всего мира в Ватикан приходят поздравления на имя папы римского Франциска, который 17 декабря 2015 года отметил свой 79-й день рождения. Кардинал Сантос Абриль-и-Кастельо в комментарии для Radio Vaticana (Ватикана), поздравляя Святейшего отца с праздником, заметил, что некоторых «смущает» возраст Франциска в контексте реформ, которые тот проводит в Ватикане. Многие сомневаются, сможет ли он осуществить все свои проекты и реформировать Церковь. «Я думаю, что есть и те, кто, возможно, понял всю суть желания понтифика реформирования всего, что возможно, — заметил кардинал. — Как часто говорит сам Франциск, это не только его инициатива, но и многих кардиналов, которые во время подготовки к конклаву высказывались за реформы Римской курии. Таким образом, реформа не зависит только от папы, это желание всей Церкви. Речь идет о приспособлении к природе вещей».

Во Французском институте Святого Людовика в Риме состоялась конференция секретаря Святого престола по связям с государствами архиепископа Пола Галлахера, где он разъяснил, что означает фраза папы Франциска о «третьей мировой войне по частям». Как заметил монсеньор, «я думаю, что мы должны осознать происходящее и проанализировать ситуацию. Мы должны понять, что происходит и почему, и реагировать по-христиански и по-человечески, предложив решения для некоторых проблем безопасности, которые стоят сегодня перед правительствами. Но нужно также стараться решить некоторые вопросы, которые находятся в корне этого конфликта. Мы говорим о «третьей мировой войне по частям» прежде всего потому, что сегодняшние конфликты многосложны и взаимосвязаны. В этом заключается опасность, потому что происходящее сегодня может повлиять на Ближний Восток и наоборот. Святой престол старается продвигать нашу дипломатическую работу вместе с международным сообществом, нашими партнерами, продолжаем трудиться как пастыри Церкви, чтобы защитить наши общины, которые переживают трудные ситуации и подвергаются угрозам, развивать диалог мира во всем мире и искать дипломатическое и политическое решение для крупных конфликтов сегодняшнего дня».

Католическая пресса комментирует создание «исламской коалиции против терроризма» под эгидой Саудовской Аравии. L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) обращает внимание на то, что этот «военный союз» не включает в себя Иран. «Исламская коалиция» получила благословение университета Аль-Азхар, авторитетного богословского высшего учебного заведения суннитского ислама в Каире. Однако рождение нового альянса, полагает издание, может привести к опасным последствиям. Прежде всего, это усугубит раскол между шиитами и суннитами. Вместе с тем США и президент Обама на самом деле были заинтересованы в том, чтобы суннитские силы проводили операции под эгидой ООН, а также Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Не менее серьезно также, что коалиция под предводительством саудитов будет конкурировать с военным союзом во главе с президентом России Владимиром Путиным — последний уже не в ладах с Турцией — и участниками в лице президента Сирии Башара Асада, Ирана, Ирака и ополчения ливанской «Хизбаллы». Все три коалиции — американская, российская и саудитская — сходятся в необходимости борьбы с ДАИШ и имеют разногласия по вопросу о будущем Асада. Однако с созданием «исламской коалиции» потенциальный фронт противоречий расширяется на Африку и страны Магриба. Как это будет влиять на стратегический выбор России и войну в Сирии и Ираке, покажет время.

«Исламская коалиция против терроризма» позволяет «сохранить лицо» Эр-Рияду, полагает AsiaNews (Рим, Италия). Изданию бросается в глаза то, что в этот союз, помимо Ирана, не вошли также Ирак, Сирия и Афганистан. Это вызывает сильное подозрение, что саудитский альянс на самом деле направлен против Тегерана и ставит своей целью контроль и подчинение себе исламского мира, чтобы подавить иранское влияние. Министр обороны Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, сказал, что коалиция будет координировать усилия по борьбе с террористами в Ираке, Сирии, Ливии, Египте и Афганистане. Но отсутствие в союзе самих Сирии, Ирака и Афганистана ставит вопрос о том, как «исламская коалиция» намерена вести военные действия против ДАИШ на этих территориях без разрешения государственной власти. Другой вопрос, что Эр-Рияд понимает под словом «терроризм». С начала «арабской весны» саудитский режим ограждает себя от любой социальной критики и жестоко преследует демократических активистов на своей территории. И не только. Можно вспомнить военное вмешательство в Бахрейн для подавления восстания шиитского большинства против суннитского руководства, а также участие Саудовской Аравии в войне против меньшинств Хути в Йемене.

Саудовская Аравия должна объяснить, что она понимает под «терроризмом», заявила в интервью Radio Vaticana исследователь истории исламских стран в Европейском университете Рима Валентина Коломбо. Если мы посмотрим определение «терроризма» в новом саудитском законе по борьбе с ним, то к «террористам» там причисляются и те, кто просто борется против режима — адвокаты, блогеры, правозащитники, говорит эксперт. Между тем в самой Саудовской Аравии и в других странах — участниках «исламской коалиции» есть те, кого подозревают в поддержке «суннитских экстремистов» в Сирии. Коломбо напоминает, что такой персонаж, как бен Ладен из «Аль-Каиды», родился на земле саудитов. И знаем, что даже если Эр-Рияд не финансировал ДАИШ из государственных средств, среди саудовских шейхов хватает тех, которые оказывали джихадистам поддержку. Эксперт также говорит, что для Саудовской Аравии сегодня наибольшей опасностью является Йемен, где Эр-Рияд проводит военные операции против шиитского ополчения Хути.

В знак «солидарности с христианами» 24 декабря объявлено государственным праздником в Киркуке, передает Agenzia Fides (Ватикан). В этом году Рождество Христово выпадает на пятницу, праздничный день для мусульман. Именно поэтому губернатор курдской провинции Киркук Неджметтин Карим распорядился четверг, 24 декабря, когда христиане начнут отмечать Сочельник, объявить выходным днем, в том числе для школ, говорится в заявлении, распространенном администрацией губернатора. А в Иордании в этом году наступает сорок лет с того дня, как христиане Хашимитского королевства договорились вместе праздновать Рождество. В 1975 году руководители Церквей объявили, что Рождество христиане будут отмечать 25 декабря по григорианскому календарю, а Пасху — по юлианскому календарю. Отметим, что Рождество Христово в Иордании является национальным праздником с 1999 года, момента вступления на престол короля Абдаллы II.

Вьетнам открывает католический университет, информирует Vatican Insider (Турин, Италия). Это изданию подтвердил глава Конференции католического епископата Вьетнама епископ Динь Дык Дао. Заработает учебное заведение в 2016 году. Как говорят вьетнамские католики, уходят в прошлое те времена, когда местная Церковь лишилась основанных иезуитами престижные вузов. Структура и устав Католического университета были утверждены правительством Вьетнама и Святым престолом. Официальное открытие состоится в январе, обучение начнется в апреле. Студенты будут получать звания бакалавров, магистров и докторов богословия в областях сакраментальной теологии, догматики, этики, литургических и библейских исследований. Среди преподавателей — вьетнамские епископы и богословы. Официальным языком преподавания будет вьетнамский при использовании также английского языка.

Московский патриарх Кирилл выступил против уклонения от диалога с Католической церковью, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). По словам главы Русской православной церкви, общение с католиками способно помочь уменьшить преследование христиан в мире. «Мы должны наладить сотрудничество, так как это позволит нам умножить наши силы», — сказал Кирилл. В ходе встречи с лидерами молодежных организаций и членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации патриарх отметил, что одним из направлений такого сотрудничества должна быть «общая позиция по ситуации на Ближнем Востоке». По его мнению, изгнание последователей Христа из региона приведет к скорейшей радикализации мусульман. Таким образом, сотрудничество с «величайшей христианской Церковью», то есть Католической церковью, может помочь защитить христиан и надеяться на возрождение христианства «в глобальном масштабе». В то же время Кирилл подчеркнул, что такое сотрудничество не может скрыть наличие богословских разногласий между двумя Церквами.

KATHPRESS (Вена, Австрия) обращает внимание на конфликт вокруг «колыбели православного монашества на восточнославянских землях». На фоне давления на приходы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), часть которых перешла на сторону Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), начинается возня вокруг основанной в 1051 году Киево-Печерской лавры. Трудно представить, как переживут потерю этого монастыря глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и его прихожане. В украинском интернете собирают подписи за передачу Киево-Печерской лавры Киевскому патриархату. Инициаторы набрали более 10 000 подписей, и слово теперь за мэрией Киева. УПЦ МП ответила собственным ходатайством. В нем говорится, что Церковь отделена от государства, политика не должна вмешиваться в сакральное, и поэтому Лавра должна и дальше быть во владении Московского патриархата. Любая попытка пересмотреть ее статус как монастыря «единственной канонической Православной церкви на Украине» является «провокацией» и разжигает религиозные конфликты. Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний отвергает обвинения в том, что его Церковь является «удлиненной рукой российской политики на Украине». По словам митрополита, УПЦ МП выступает за сохранение единой Украины. Даже если с точки зрения политики Донбасс и Крым не подчиняются Киеву, с церковной точки зрения они по-прежнему часть Украинской православной церкви Московского патриархата и не принадлежат Русской православной церкви, заявил Антоний.

Историк, глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский прокомментировал Nasz dziennik (Варшава, Польша) итоги первого визита президента Польши Анджея Дуды в Киев. Эксперт скептически высказался об инициативе Дуды пригласить украинское руководство на саммит НАТО в Варшаве, который пройдет в июле следующего года. По мнению Запаловского, политическая реальность заставит пересмотреть эти планы уже весной 2016 года. Многие западные политики говорят, что интеграция Киева с Североатлантическим альянсом в ближайшие годы не имеет никаких шансов. Попытки польской власти убедить украинское общество, что это не так, могут привести к тому, что в глазах украинцев Варшава окажется лжецом. При этом безопасность Украины имеет важное значение для Польши. Но проблема в том, что Киев не идет на снижение рисков конфликтов в своей стране, наоборот — создает эти угрозы. Эксперт обращает внимание на то, что, помимо отсутствия разрядки в Донбассе, в мае этого года украинцы начали блокаду Приднестровья. Тем временем Запад идет на восстановление общения с Россией. «Я потрясен, видя, как госсекретарь США Джон Керри договаривается в Москве с президентом Владимиром Путиным о разграничении влияния в различных регионах мира, — заявил Запаловский. — По Крыму тишина, в то время как Польша борется за этот регион, как за свой собственный. Как видно, Запад принял к сведению статус-кво аннексированного Крыма. Так что, может быть, санкции ЕС против России и будут продлены на следующие шесть месяцев, но, на мой взгляд, это произойдет в последний раз».

17 декабря 2015 года по инициативе архиепископа Святослава, главы Украинской греко-католической церкви прошла встреча с клиром Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Вместе со Святославом прибыл председатель Комиссии УГКЦ по содействию единству между христианами отец Игорь Шабан. Харьковско-Полтавскую епархию представляли архиепископ Игорь (Исиченко), протоиерей Юрий Бойко, протоиерей Виталий Зубак (Харьков), протоиерей Иван Лещик (Николаев), протоиерей Игорь Литвин (Полтава), протоиерей Дмитрий Романков (Сватово), отец Леонид Сливканич (Алешки), отец Владимир Червонников (Канев), отец Олег Усов (с. Глушковка на Харьковщине), отец Павел Кущ (с. Мурафа на Харьковщине), иеромонах Савватий Соломьянюк (Киев), отец Федор Сипейкин (Канев). Глава УГКЦ рассказал о процессе обсуждения предложений, поступивших от Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ о возможности евхаристического общения и административного единства. При этом он подчеркнул, что сама перспектива объединения необратима и не дискутируется, а также получила в УГКЦ единодушную поддержку. Участники встречи согласовали основные этапы работы над объединением и договорились о постоянных контактах.

В обзоре использованы материалы официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican Insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.