Не ускользнул от них также и визит в Москву госсекретаря США Джона Керри, который активно стремился заручиться поддержкой России для совместного решения проблемы Сирии. Кроме того, СМИ Швейцарии уделили много внимания визиту в их страну президентов Армении и Азербайджана для обсуждения будущего Нагорного Карабаха.

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Репрессии в России

Россия играет по собственным правилам. Москва оставляет за собой право не подчиняться определенным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Критики режима заявляют о произволе. Для свободы в России снова настали очень печальные времена. В выходные мирная демонстрация в защиту основных прав граждан была разонгнана в Москве. Около 30 человек, среди которых один из авторов российской Конституции, были задержаны полицией. Ранее суд приговорил Ильдара Дадина к трем годам заключения за то, что он четыре раза участвовал в несанкционированных демонстрациях, главным образом в одиночных пикетах в защиту мира и свободы с одним клочком бумаги в руках, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

ЕСПЧ России не указ

Как пишет издание, правозащитники заявляют о скандальной несправедливости приговора, который служат исключительно для запугивания. Адвокат Дадина уже обратился в ЕСПЧ. Однако президент России Владимир Путин недавно подписал новый закон, по которому не все решения Страсбургского суда являются обязательными для России. Конституционный суд России разъяснил, что решения ЕСПЧ могут быть применены лишь в случае, если они не противоречат российской конституции.

Москва должна слушаться Страсбург

Критики новой нормативной практики опасаются, что это приведет к росту произвола и правовой неопределенности в области обязательств России по отношению к ЕСПЧ и другим международным судам. В 1996 году Россия присоединилась к Совету Европы и спустя два года ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, а значит, Москва согласилась соблюдать решения Страсбургского суда, как и остальные 47 государств-членов этой международной организации, полагает NZZ.

Оппозиция уповает на Запад

Вместе с тем, как пишет газета, Москва встречно обвиняет Страсбург во враждебности по отношению к России и политически мотивированных приговорах, а российские политики снова и снова требуют отказаться от членства в Совете Европы. Критики путинского режима видят в этом продолжение антизападной политики Кремля. Они опасаются негативных последствий для развития гражданского общества, представителей демократической оппозиции и некоммерческих организаций. Оппозиционеры не пользуются поддержкой внутри России, поэтому в условиях постоянно ужесточающихся репрессий их последней надеждой на справедливость остаются лишь решения Страсбургского суда.

Вашингтон ищет поддержки Москвы

В Вашингтоне стремятся активно сотрудничать с Москвой, невзирая на расхождение во взглядах по многим ключевым вопросам. Госсекретарь США Джон Керри призвал Россию к широкому сотрудничеству для преодоления конфликта в Сирии. Несмотря на разногласия, Россия остается очень «важным партнером» для США и Запада, заверил он своего российского коллегу Сергея Лаврова во время встречи в Москве, передает новостной портал News.ch.

Санкции разоряют немецких фермеров

Президент Ассоциации немецких фермеров (DBV) Йоахим Руквид настаивает на немедленном снятии европейских санкций в отношении России. Ассоциация представляет интересы более 380 тысяч немецких фермеров, то есть более 90% всех германских аграриев, и является очень влиятельной организацией в Федеративной республике, информирует журнал Schweiz Magazin (SM).

По словам журнала, в рамках пресс-конференции в Берлине Руквид заявил, что санкции уже привели к падению цен на сельскохозяйственную продукцию внутри ЕС и потере важнейших для немецких сельхозпроизводителей рынков сбыта в Восточной Европе, поэтому средняя прибыль германских фермеров в прошлом финансовом году упала примерно на треть. Сильнее всего от потери рынков, вызванной запретом на ввоз европейской сельскохозяйственной продукции в Росиию, пострадало животноводство.

Президент фермерской ассоциации решительно потребовал от властей восстановлению нормальных и конструктивных торговых отношений с Россией, пишет SM.

Армению и Азербайджан мирили в Альпах

Встреча президентов Азербайджана и Армении в швейцарском Берне не помогла найти точки сближения в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Зато часовые переговоры президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна дали им возможность прояснить и уточнить свои позиции, сообщает газета Oltner Tagblatt.

Речь в ходе переговоров шла в основном о будущем спорного Нагорно-Карабахского региона. Недавнее возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе привело к человеческим жертвам и осложнило перспективы выхода из конфликта продолжительностью в четверть века, уточняет газета Zürcher Unterländer.

Швейцария пригласила обоих президентов в Берн, чтобы поддержать их усилия по мирному урегулированию конфликта. Министр иностранных дел Швейцарии Дидье Беркхолтер подчеркнул готовность Швейцарии всесторонне содействовать мирному процессу. При этом сама Швейцария не являлась участником переговоров, а только создавала для них комфортные условия, добавляет Neue Luzerner Zeitung.