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Правительство Москвы отрапортовало, что с февраля 2016 года все жители города, страдающие хроническим гепатитом С, смогут получить новое российское лекарство, уже прошедшее клинические испытания в Москве. Сможет ли это изменить «инфекционный фон» мегаполиса?

«Ласковый убийца» мутирует под грипп

По официальным данным, в Москве примерно две тысячи хронических больных, страдающих тяжелыми, прогрессирующими формами гепатита С. На их излечение из резервного фонда города выделено более миллиарда рублей. Следует понимать, что это — уже выявленные пациенты, вставшие на учет, а не известных и не зарегистрированных в базе, в том числе, не имеющих постоянной регистрации в столице, гораздо больше.

На первый взгляд, кажется, что миллиард рублей — огромная сумма, но, учитывая социальную значимость и скорость распространения этого заболевания, она не столь уж велика. Тем более, что именно вирус гепатита С умеет маскироваться под другие заболевания, а порой болезнь вообще протекает бессимптомно.

Истина, порой, выявляется уже при вскрытии, когда обнаруживают цирроз печени у безвременно умершего пациента, который вел здоровый образ жизни и, кроме некоторой слабости и головокружения, не испытывал никаких недомоганий. Однако, не зная о заболевании, человек мог передавать его окружающим. Именно по этой причине гепатит С и называют «ласковым убийцей». Лечение одного пациента с гепатитом С зарубежными средствами в течение года может обойтись в сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а заработать столько в течение года большинству наших граждан весьма сложно.

Узнают люди о своем заболевании, в основном, случайно: при обследовании перед хирургическими операциями, например. Больше «везет» тем, кто по роду деятельности обязан регулярно сдавать анализы по роду службы. Это — медики, воспитатели, учителя, работники общепита. Бывает, что гепатит С «прячется» за такими серьезными болезнями, как СПИД, туберкулез, иногда он прикидывается ОРВИ или гастритом. Нередки случаи, когда человек теряет работу, едва о его заболевании становится известно начальству. И тогда уже заработать на лечение становится совсем нереально. Между тем, в группе риска люди, в среднем, от 38 до 45 лет, как правило, не имеющие льгот и находящиеся на полном самообеспечении.

Таким образом, решение правительства Москвы дает надежду хотя бы тем, кто уже прошел обследование и понял, что с ним происходит. Как правило, тех, кто уже проходил лечение в стационаре, берет на заметку Роспотребнадзор, составляя экстренное извещение, выявляя всю цепочку его контактов. Однако в Москве держать заболевших на учете достаточно тяжело, потому что население мигрирует, в лучшем случае — из одного района в другой. Нередко люди переезжают за город или в другие города, поэтому контролировать процесс их лечения и регулярного обследования достаточно сложно.

Вирус гепатита С (НСV), как известно, выделили совсем недавно — в 1989 году, как заболевание, передающееся при переливании крови. До этого он назывался «вирус ни «А», ни «В». Долгое время до открытия на гепатит С доноров даже не проверяли. Обнаружив НСV, медики стали совершенно по-другому смотреть на причину аутоиммунных гепатитов и криптогенных циррозов печени (то есть, возникших по необъяснимым причинам).

Диспансеризация нам поможет

Выработать более-менее успешный сценарий лечения мешала высокая видоизменяемость вируса. Она достигается благодаря широкому спектру вариантов структуры нуклеиновой кислоты, что позволяет вирусу обманывать иммунную защиту организма.

В результате многочисленные пациенты (вирусом гепатита С инфицированы около 3% населения земли), поступали в клиники уже с тяжелой хроникой и изменениями в печени. В зависимости от генотипа вируса, по данным ВОЗ, хроническое течение болезни охватывает 30 до 90% пациентов.

Лишь малая часть людей, страдающих гепатитом С, ведут асоциальный образ жизни и имеют пристрастие к наркотикам. Да, среди наркоманов инфицированы очень многие, но не они составляют большинство заболевших этим заболеванием.

Нередко люди, отнюдь не отягощенные вредными привычками и излишней половой раскрепощенностью, заражались во время удаления зубов, пирсинга, переливания крови, от использования нестерильных щипчиков для ногтей у маникюрши в парикмахерской.

Велика вероятность инфицированием гепатитом С плода при беременности. Передается ли он с материнским молоком, пока что достоверной информации нет.

Если говорить о профилактике и своевременном выявлении инфекционных заболеваний, то несомненную пользу может принести обязательная ежегодная диспансеризация всех пациентов поликлиники по месту жительства и обязательное введение электронных карт пациентов. Тогда отчет о прохождении диспансеризации в поликлинике, которую посещает человек с полисом ОМС, быстро попадет в общую базу.

Разумеется, чтобы диспансеризация не была «чисто виртуальной», она должна вестись под контролем со стороны сотрудников Депздрава и нормальных страховых компаний. То есть тех страховых, которых волнует реальное, а не виртуальное состояние каждого ведомого пациента. Собственно, и лечить пациентов, пока они не в остром или хроническом состоянии намного дешевле и проще.

— К сожалению, пациенты не хотят проходить диспансеризацию, а это очень важно, — пояснила ИА REGNUM терапевт Анна Юрасова. — Я в прошлом году только на своем участке на диспансеризации выявила три рака, один туберкулёз, пять сахарных диабетов, не говоря о других менее опасных, но значимых заболеваниях, таких как язвенная болезнь желудка, артериальная гипертония, анемия, и так далее. Надо пациентов убедить, что это действительно нужно, я их даже по телефону приглашала и письмами, но не все пришли …

Практика обзвона пациентов, более года не показывавшихся в районной поликлинике, кстати, была довольно распространена в доперестроечное время. Однако с сокращением терапевтов и увеличением нагрузки на них, сделать это могут, да и хотят далеко не все. Хотя при желании сверху, эту функцию можно было бы ввести в систему ЕМИАС. Особенно, если законодательно все же введут обязательную диспансеризацию для всех граждан РФ.

Для успешного внедрения практики реальных диспансеризаций не последнюю роль может сыграть и регулярная перепись населения, и работа участковых инспекторов, которые должны знать не только проблемных жителей близлежащих домов, но и всех остальных, в том числе, и население съемных квартир. Правда, для этого, участковый должен быть материально и юридически заинтересован в количестве выявленных пациентов. На сей предмет неплохо бы выпустить отдельное постановление и выделить материальную помощь активным участковым.

Следовательно, нужна политическая воля со стороны руководства страны. Только тогда статистика выявленных пациентов с тяжелыми, в том числе, и инфекционными «социально значимыми» заболеваниями, будет близка к реальной.

Для чего нужно знать генотип вируса гепатита?

На данный момент известно большое количество вирусов — возбудителей гепатита: вирус гепатита A, B, C, D, E, F и G, вирусы гепатитов TTV и SEN, вирус краснухи, цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр, вирус СПИДа (ВИЧ) и другие. Некоторые вирусы, вызывающие вирусный гепатит, недостаточно изучены.

Известны также вирусы гепатитов животных:

* собак (аденовирус);

* мышей (коронавирус);

* уток (энтеровирус);

* обезьян (пегивирус).

Что касается вирусного гепатита С, то не взирая на все разнообразие «псевдотипов», ученые сумели выделить ряд его генотипов, которые требуют совершенно разного подхода к лечению, его схеме и продолжительности. Каждый из них устойчив к тому или другому препарату.

При этом по утверждению ученых, часть вирусов распространены по всему миру, а некоторые чаще встречаются в южных широтах. Так генотипы 1, 2 и 3 — практически везде, 4 — в Африке, 5 — в Южной Америке, 6 — в Юго-Восточной Азии. Известно также более сотни подтипов, обозначаемых латинскими буквами (1a, 1b, 2с, 2Ь, 2с, За и так далее). Первый генотип наиболее устойчив к комбинированному лечению и наиболее распространен во всем мире.

Ученые стараются специально создать препараты под тот или иной генотип. Например, Софосбувир, Даклатасвир и Харвони. Но иногда человек может быть носителем двух, а в исключительных случаях, даже трех генотипов вируса. Как поясняют инфекционисты, встречаются ситуации, когда вылечив один вид, в крови пациента обнаруживается другой.

Наличие какого-либо генотипа не подразумевает под собой степени тяжести заболевания. Порой человек излечивается сам — без всякой терапии (примерно 10% случаев), даже не подозревая, что является носителем и распространителем вируса.

Как правило, расшифровка генотипа позволяет понять путь, которым произошло заражение. Например, субтипы1а и 3b чаще передаются через инъекции, а вируссубтипа 1b связан, в основном, с переливанием крови. Если в лаборатории утверждают, что не удается выявить субтип вируса пациента, ему надо обратиться в более оснащенную лабораторию. Хотя, по утверждению инфекционистов, лечение вируса гепатита С субтипа 1а ничем не отличается от 1b.

На перспективы лечения гепатита С позитивно влияют, как правило, его раннее обнаружение, более молодой возраст пациента, состояние печени (чем она меньше повреждена, тем лучше), отсутствие лишнего веса и вредных привычек. С началом лечения заболевшему категорически рекомендуют бросить пить и курить, не говоря уже про другие вредные пристрастия. И, по необъяснимым пока причинам, женщины лучше реагируют на лекарственную терапию.

До недавнего времени гепатит С лечили с помощью комбинированной терапии пегинтерфероном и рибавирином. Однако при лечении возникало немало тяжелых побочных явлений, и ученые взялись за создание новых лекарств. На этот раз изобрели боцепревир и телапревир,которые действовали только на первый генотип вируса, и, к тому же, вырабатывали у него резистентность к медикаментам. Затем появилось новое средство — софосбувир, более эффективное в комплексной терапии для первого, второго, третьего и четвертого генотипов вируса.

Оно успешно прошло все клинические испытания, давало положительный результат за 12 недель лечения, позволяло обходиться без производных интерферона, но цена его оказалась запредельной. Курс лечения софосбувиром составлял 80 тысяч долларов США.

Разумеется, вскоре, появились его более дешевые дженерики:

Софосбувир (Индия) 400 мг 28 таблеток — в среднем стоит 350 долларов США;

Даклатасвир (Бангладеш) 60 мг 10 таблеток — 120 долларов США.

Софосбувир+Даклатасвир (Индия) — 28 таблеток, — 700 долларов США.(Цены даются в среднем по рынку — Прим.авт.)

В зависимости от генотипа вируса гепатита С продолжительность терапии этими средствами может колебаться от 24 до 48 недель. В Москве этими лекарствами обеспечивали бесплатно не более 200 человек в год. Некоторым пациентам удавалось добиваться квот на излечение, но они лишь частично покрывали расходы. Далее человеку приходилось или прерывать лечение, или продавать недвижимость.

Льготными группами, которые могли претендовать на получение бесплатных лекарств для лечения гепатита, до 2016 года являлись: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и блокадники.

Но уже с 1 февраля в России появится препарат, которого ждали еще с 2013 года. Это — прошедший клинические испытания российский аналог Софосбувира, название которого пока не разглашается. Препарат этот при такой же эффективности, намного дешевле оригинала, а по некоторым сведениям и зарубежных дженериков.

И, что особенно важно, все пациенты, имеющие в анамнезе хронический гепатит С (то есть, болеющие более полугода), имеют право на получение бесплатного лекарства и становятся, таким образом, региональными льготниками.

Как пояснили в Департаменте здравоохранения Москвы (http://gosnovosti.com/2015/12/москвичам-рассказали-как-получить-бе/), для бесплатного получения лекарств страдающим хроническим гепатитом С следует обращаться с направлением из поликлиники в консультативно-диагностический центр инфекционной клинической больницы № 1 (Волоколамское шоссе, дом 63). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие льготу.

Уточнить время работы специалистов можно по телефонам справочной: 8 (499) 190-01-01 , 8 (495) 490-14-38 ежедневно, с 09:00 до 18:00.

— Все льготники по рецептам центра обеспечиваются новыми лекарственными препаратами в специальных аптеках, — пояснили в пресс-службе. — На процедуру получения лекарственных препаратов следует запланировать одну — три недели.