



vedlozero.ru Волк больной и голодный

Новое польское правительство, сформированное в ноябре 2015 года усилиями победившей на парламентских выборах партии «Право и Справедливость» (PiS), ждет сигналов от Москвы. Об этом на минувших выходных заявил в программе Horyzont на телеканале TVN24 министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. По словам шефа польской дипломатии, с точки зрения Варшавы ключ к улучшению польско-российских отношений находится в Москве. «Несколько недель назад я попросил своего заместителя встретиться с послом России, чтобы предложить организовать консультации на уровне заместителей министров в российской столице», — заявил Ващиковский, добавив, что на саммите Североатлантического совета он также поддержал возобновление диалога в рамках Совета Россия-НАТО. Министр ожидал ответных импульсов, «не войны памятников, не высылки журналистов», однако, как он сообщил, Россия не хочет замечать «польских сигналов», а вместо этого выслала собственного корреспондента варшавского ежедневника Gazeta Wyborcza в Москве Вацлава Радзивиновича.

Начнем с последнего. В этой истории таится важная интрига. В пятницу, 18 декабря, Радзивинович был вызван в Департамент печати и информации МИД России, где ему объявили о лишении аккредитации и необходимости в течение 30 дней покинуть Россию. Во время всего срока, данного на сборы, ему запрещено отправлять в газету корреспонденцию из Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что высылка польского журналиста является ответной мерой на высылку из Польши его российского коллеги, внештатного корреспондента «РИА Новости» Леонида Свиридова. Это вызвало удивление у редакции Gazeta Wyborcza, которая ожидала такой реакции Москвы, но «мы думали, что в отместку за высылку Свиридова может быть выслан корреспондент государственного информационного агентства». Ведь российский журналист работал именно на государственное СМИ, а Радзивинович трудится в частном издании, пояснил российской газете «КоммерсантЪ» шеф-редактор Gazeta Wyborcza Роман Имельский. В официальном заявлении МИД Польши «в связи с высылкой из России польского корреспондента», подписанном пресс-секретарем ведомства Артуром Дмоховским, говорится, что высылка собкора Gazeta Wyborcza является «необоснованной». Министерство считает «решение российский властей носящим исключительно характер акта возмездия. Оно не обосновано журналистской работой редактора Радзивиновича. Его многолетняя деятельность корреспондента в Российской Федерации ни в малейшей степени не сравнивается с деятельностью, которую вел в Польше Леонид Свиридов. Напоминаем, что отзыв аккредитации и приказ покинуть Польшу Леонидом Свиридовым не имели связи с его журналистской деятельностью. Решение об отзыве его полномочий иностранного корреспондента было принято согласно польскому законодательству на основании заявления Агентства внутренней безопасности».

Если так, то мотивацию высылки Радзивиновича можно объяснить тремя версиями. Первая — МИД России предпринял несоразмерные действия, но это выглядит очень спорным и странным, поскольку в таком случае польская сторона получает право на дополнительные действия в отношении российского журналистского корпуса в Варшаве. Вторая — в отношении собкора руководствовались логикой, какую в заявлении МИД Польши описывает фраза о том, что «отзыв аккредитации и приказ покинуть Польшу Леонидом Свиридовым не имели связи с его журналистской деятельностью». Иначе говоря, у российских коллег появились вопросы, аналогичные тем, что в отношении корреспондента «РИА Новости» были у их польских товарищей. И, наконец, третья версия, которая требует расширенных пояснений. На протяжении всех лет существования III Республики Gazeta Wyborcza была не просто газетой, а ее главный редактор Адам Михник не просто известным журналистом. Особенно последние 8 лет правления оппонентов «Права и Справедливости» — партии «Гражданская платформа». Сторонники PiS считали Михника чем-то вроде «серого кардинала» польской политики, который давал или не давал пропуск на вход в варшавский салон и расставлял приоритеты. Поэтому как только власть поменялась, «Право и Справедливость» первым делом стала наносить удары по Gazeta Wyborcza, объявив от отказе публиковать в издании рекламу кабинета министров, министерств и государственных ведомств. А это вносило существенный вклад в доходы издательства Agora, которое и издает газету. Gazeta Wyborcza в свою очередь является непримиримым противником PiS и вместе с журналом Newsweek Polska и его главным редактором Томашем Лисом стоит в авангарде непрерывных медийных атак на главу партии Ярослава Качиньского, премьер-министра Беату Шидло и президента Польши Анджея Дуду. Поэтому нельзя исключать того, что в выборе кандидатуры на высылку из числа польского журналистского корпуса в Москве российские профильные ведомства либо «уловили» сигналы из Варшавы, либо решили сыграть в поддавки с новой властью в Польше. И если так — то что бы это значило?

«Перегрузка» в польско-российских отношениях однажды уже состоялась пять лет назад. Поводом для нее послужила трагическая авиакатастрофа президентского лайнера под Смоленском в апреле 2010 года. В этом же месяце началась прокладка газопровода «Северный поток», против которого ранее протестовало польское правительство во главе с Ярославом Качиньским, но более спокойно проект воспринял пришедший на смену ему кабинет Дональда Туска. А в марте 2009 года в бытность президентом России Дмитрия Медведева в Женеве состоялась первая официальная встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Началась она с того, что Клинтон вышла встречать российского министра с небольшой коробкой в руках и с загадочной улыбкой. Госсекретарь сказала: «Я хочу подарить вам этот маленький подарок от президента Обамы, вице-президента Байдена и от меня, который символизирует наше желание перезагрузки отношений с Россией. И сейчас мы нажмем ее вместе. Мы надеемся, что правильно написали это сложное русское слово». Однако Лавров уточнил, что американцы «немного ошиблись, здесь написано «перегрузка», а надо бы «перезагрузка». Но Клинтон не ошибалась. Романтический период, когда, как казалось, отношения России с Западом, включая Польшу, стали налаживаться, скоропостижно скончался зимой 2013−2014 года после того, как начавшиеся беспорядки в Киеве перешли в стадию конфликта на Донбассе и последовавшей за этим гражданской войны. III Республика вслед за Берлином и Вашингтоном вернулась в привычное для нее состояние обострения контактов с Москвой, и ключ к ухудшению диалога находился тогда в польской столице. Тон задавали немцы, а правящая «Гражданская платформа» шла в фарватере Германии. Конкуренты из «Права и Справедливости» выстраивались под американцев, но в любом случае и эта линия, как полагали мудрецы из PiS, предполагала на восточном направлении жесткую конфронтацию с Россией. Хотя некоторые российские эксперты предупреждали еще год назад сторонников Качиньского, что в случае разворота США на 180% Варшава может оказаться в хвосте политических процессов.

Так оно и вышло. Чем больше приближался день выборов в польский Сейм, тем больше поступало сигналов о восстановлении партнерства между Москвой и Вашингтоном, а экономика уступала место проблемам безопасности. Как заметил в интервью польскому порталу Kresy. pl сам министр Ващиковский, «к сожалению, мы не видим большой (экономической — ИА REGMUM) активности США в нашей части Европы. Мы много лет призывали американцев усилить свое присутствие. Неоднократно говорили им, что мы готовы видеть американский флаг, развевающийся не только над посольством и консульствами, но и над многими другими инвестициями. Но, как видите, американцы не особо заинтересованы в нашей части Европы, за исключением военных вопросов. Мы за пределами ТОП-30 торговых партнеров США». Злато уступило место булату, и поляки это особенно почувствовали, когда стали задувать жаркие ветра с Ближнего Востока. Канцлер Германии Ангела Меркель, «забыв» об авторитарном характере режима Эрдогана, отправилась в ноябре этого года накануне парламентских выборов в Турции в Анкару поддержать президента, обещавшего «помочь» Европе справиться с потопом беженцев, который он сам же и спровоцировал. В свою очередь Вашингтон, несмотря на то, что Анкара была его форпостом в регионе и состоит в НАТО, нисколько не гарантирует Турции ее «территориальную выживаемость». Новая геополитика требует новых решений. Что бы там ни говорилось об «угрозах» Польше от России, но в повестке дня польских экспертов и журналистов актуальна другая тема — беженцы. И не случайно польский телеканал TVN24 вместе с интервью с Витольдом Ващиковским крутит сюжет об инициативной заявке жителей польского Подкарпатья, требующих построить срочно на границе с Украиной забор, чтобы оградить себя, во-первых, от возможного транзита мигрантов с Ближнего Востока, во-вторых, их «собратьев» с самой Украины.

Нынешней власти в Польше, которая работает в агрессивной информационной среде, которую критикуют как в самой стране, так и за ее пределами — в Германии, США, Франции и Великобритании, которой предстоит дать ответ на сотрясающие воеводства и города массовые антиправительственные демонстрации Комитета охраны демократии (KOD), понадобятся союзники. Или, как минимум, ей нужно не создавать новые фронты напряжения и разломов. Если у Варшавы появилось желание наладить отношения с России, если ключ к этому, по ее мнению, находится в Москве — то следует со всей серьезностью подойти к этому вопросу и продемонстрировать искренние намерения в духе «перезагрузки», а не «перегрузки» стилистики 2010 года. В конце концов, русский медведь холодную и голодную зиму может спокойно переждать в берлоге, в то время как польскому волку придется немало порыскать по заснеженным Карпатам в поисках каждодневного пропитания.