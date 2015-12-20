Сократившийся в связи со скачком валют и ростом процентных ставок, спрос на автомобили с начала 2015 вызвал не только затоваривание складов, но и существенно сказался как на работе дилеров (в 2015 впервые число дилеров в России уменьшилось), так и на деятельности заводов — производители сокращают производство, а некоторые и вовсе покидают рынок. Основной трудностью для отрасли (по данным статистики Ассоциации Европейского бизнеса, за 11 месяцев 2015 года авторынок России упал на 35%) является отсутствие потребности покупателя в товаре, и самый эффективный способ решить данную проблему — простимулировать спрос.

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Автокредитование, на которое приходится большая часть продаваемых машин в России, как раз имеет прямое воздействие на рынок. Например, падение ежемесячных продаж в конце 2008 — начале 2009 года было в определенной степени связано с приостановкой выдачи кредитов на покупку автомобилей, которая эффективно осуществлялась в 2006—2008 годах. Так, по данным «Автостата» если в 2008 году примерно 50% автомобилей продавалось в кредит, то во время кризиса (в 2009 г.) доля «кредитных» автомобилей упала до 20%, что вызвало серьезное сокращение продаж на рынке в целом. Тогда в кризисный 2009 год осуществилась поддержка со стороны государства — была запущена программа льготного кредитования.

Такую же ситуацию приходится наблюдать и сегодня. Автокредит, занявший значительную часть рынка в 2014 году и также в большей степени формировавший спрос, с повышением процентных ставок в 2015 году ушел в минус, что соответствующим образом сказалось и на рынке (падение продаж: январь — 24%, февраль — 38%, март — 43%). Запущенная с апреля, господдержка повысила число автокредитов после их серьезного падения в начале года примерно с 50 до 133 тысяч.

Программа льготного кредитования в 2009 году просуществовала до 2011 года включительно, до тех пор, пока экономика не заняла наиболее стабильную позицию и пока не восстановился рынок. Что происходит сейчас: программа льготного автокредитования этого года завершает свое действие 31 декабря, однако падение на рынке не прекратилось и рынок до сих пор находится в шатком положении. Окончательного решения, что программа будет продлена и в 2016 году, пока что нет.

«Без программы господдержки в будущем году рынку дальнейшего сокращения избежать практически невозможно», — считает Иван Макаров, пресс-секретарь ВТБ24 по СЗФО. По его словам, эффективность программы существенно проявилась в середине 2015 года. Со стартом госпрограммы возник рост выдачи кредитов: в III квартале наблюдается рост выдач по отношению к I кварталу в размере 42%. После окончания госпрограммы ожидается новая волна снижения спроса на автокредиты в связи с непривычно высокими для потенциальных заемщиков процентными ставками. Однако пресс-секретарь заявляет о том, что кроме господдержки есть и другие меры, которые позволят избежать кардинального обвала рынка: прямое субсидирование от автопроизводителя для снижения процентных ставок по кредиту, а также промо-акции и спецпредложения от производителей автомобилей.

Конкретные прогнозы по рынку автокредитования можно будет дать лишь тогда, когда будет окончательная информация о запуске программы льготного кредитования и ее условиях в будущем году. Как считает Виталий Павловский, исполнительный директор компании «Рольф», если госпрограмма сохранится на текущих условиях, то можно ожидать, что и кредитная доля будет стабильной. Если действие программы льготного кредитования будет расширено на более дорогие автомобили, например, если под ее действие попадут автомобили до 1,5 млн рублей, то можно предположить, что продажи в кредит вырастут, что будет эффективным стимулом восстановления авторынка. Являясь наиболее приемлемым для россиян способом приобретения автомобиля, автокредит напрямую влияет на рынок и, как следствие, в определенной степени формирует спроса на машины и сказывается на объемах производства.

В 2015 году обстановка с автокредитованием переживает кризисный период, как и рынок в целом. Если в 2014 году в Росси в кредит продавалась каждая вторая машина, то число авто, купленных с использованием заемных средств, в начале 2015 году сократилось более чем на 70%. В прошлом декабре в связи с ростом ключевой ставки ЦБ до 17% годовых многие банки резко повысили ставки по автокредитам, а некоторые и вовсе приостановили выдачу займов на покупку машины. Из-за этого первые месяцы 2015 года с ростом процентных ставок автокредитование переживало серьезный кризис.

«Падение рубля заставило пересмотреть многих свое отношение к длинным и растянутым инвестициям в покупку машин. Люди, особенно в начале года, были готовы выкладывать полные суммы за автомобили, лишь бы не попадать на огромные ставки и большие ежемесячные выплаты», — комментирует генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Также большую роль в сокращении числа автокредитов сыграло увеличение стоимости автомобилей при уменьшении реальных доходов населения, а также стало общее сокращение спроса. В связи с этим уменьшился и общий объем продаваемых автомобилей. По данным статистики Ассоциации Европейского бизнеса, за 11 месяцев 2015 года авторынок России упал на 35%.

На сегодняшний день ситуация с автокредитованием постепенно нормализуется. Налаживание началось ближе к середине года, когда в летние месяцы результаты по кредитованию почти достигли докризисных. Восстановление доли автомобильных кредитов на рынке объясняется вступлением в силу как раз-таки программы государственной поддержки. К декабрю продажи по программе льготного автокредитования превысили 200 тысяч автомобилей — сообщают в пресс-службе Минпромторга. Так, в банки поступило более 851 тысячи заявок, из которых одобрено более половины. Данная госпрограмма запущена Министерством промышленности и торговли России 1 апреля 2015 года и действует до 31 декабря. В настоящий момент в программе принимают участие 97 российских кредитных организаций. Средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки за последнюю неделю ноября составила 10,76%, размер скидки 7,33 процентных пункта. Ставка же обычного кредита в банках в среднем составляет 20% годовых и более. Доля программы льготного автокредитования в кредитных продажах новых автомобилей у крупнейшего автомобильного дилера в России — компании «Рольф» на сегодняшний день составляет более трети.

Под программу льготного автокредитования попадают только легковые и легкие коммерческие автомобили 2015 года выпуска, стоимость которых не превышает 1 млн рублей, а его полная масса — 3,5 тонны. При внесении предоплаты в размере не менее 20% от стоимости машины ставка по кредиту будет снижена на субсидируемую государством сумму в размере 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора (на сегодняшний день — 11% годовых).

«В большой степени падение объемов автокредитования заметно в сегменте новых автомобилей, где цены выросли на 20−40%. Что касается подержанных, то в этом сегменте потребительский спрос упал в меньшей степени. Необходимо понимать, что аппетит к риску у банков в этом сегменте существенно ниже, и банки и до 2015 года относились к выдаче кредитов на подержанные авто с большей осторожностью», — считает Иван Власенко, заместитель директора Санкт-Петербургского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

По его словам, сейчас занимающиеся ритейлом банки, активно развивают свою риск-политику и риск-культуру, поэтому в следующем году оценка потенциального заемщика будет проходить еще более тщательно, что может повлиять, в том числе и на объемы автокредитования. Также Власенко отметил, что борьба за добросовестного заемщика среди банков только обострится.

Получится ли авторынку в России пройти кризисный период с помощью государства покажет 2016 год. В случае грамотных действий, как по специальным программам поддержки автопрома, так и в общей экономической политике, спрос на автомобили в будущем году может восстановиться. В случае же обрушения авторынка нас ждет не только остановка автопроизводств в России, но и банкротство целой цепочки поставщиков комплектующих для автомобильного производства в России.