Опасения сторонников республиканского строя, которые видят в «Национальном фронте» (НФ) Франции угрозу базовым ценностям страны, не оправдались. Благодаря объединению всех политических сил государства сами «фронтисты» предпочитают называть это «заговором», крайне правая партия не сумела выиграть местные выборы. Но поляризация общества — налицо. Соотношение сил между НФ и всеми остальными партиями и силами — примерно 4 к 6, что и продемонстрировали итоги выборов. По мнению сторонников НФ, это стало веским поводом для его противников приступить к ошельмованию и уничтожению партии. Противники говорят о недопустимых методах дискуссии. Об этом пишет издание Le Figaro.

tribuna.ru Марин Лё Пен

Для президента «Национального фронта», передает издание, несмотря на прошедшее поражение, соперничество с противниками продолжилось в середине этой недели. И соперником стал министр внутренних дел. Упрекая журналиста Жан-Жака Бурдена (Jean-Jacques Bourdin), который сравнил «Национальный фронт», возглавляемый Марин Ле Пен, с ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», террористическая организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM), сама Ле Пен поступила следующим образом. Она опубликовала в своем аккаунте в Twitter несколько фотографий кровавых казней в ИГИЛ. После этого премьер-министр Мануэль Вальс (Manuel Valls) обвинил Марин Ле Пен в «играх с огнем», и делом занялась полиция.

В Нантере прокурор объявил открытие предварительного расследования по поводу «распространения насильственных изображений», и дело это открыто против лично Ле Пен. Приглашенная на телевидение, в передачу телеканала «Европа-1», чтобы объясниться, глава НФ не продемонстрировала ни малейших угрызений совести и бросила вызов министру внутренних дел, сказав: «Что, Газёнёв (Cazeneuve) приедет и закует меня в наручники, осуждая за констатацию факта сравнения нашей партии с преступной организацией джихадистов?»

«Бурден начинает войну»

Тон дискуссии между главой НФ Марин Ле Пен и журналистом Жан-Жаком Бурденом повысился на этой неделе. В то время как недавние террористические атаки ИГИЛ во Франции, кажется, довольно много сделали для «Национального фронта» в смысле голосования, некоторые цифры показывают, что стратегия двух этих сил заключается в поддержке друг друга. По крайней мере многие в этом уверены…

Это слова Жан-Жака Бурдена, ведущего утренней передачи, который во время интервью у эксперта по исламу, Жиля Кепеля (Gilles Kepel) рассказал о «прямых связях между ИГИЛ и «Национальным фронтом». Идея ИГИЛ — это «принуждение французского общества к изоляционизму», сказал журналист, комментируя работу политолога, согласно которой рост числа сторонников НФ сопровождается ростом числа джихадистов.

Это вызвало реакцию Марин Ле Пен в Twitter — «параллели, сделанные Жан-Жаком Бурденом между ИГИЛ и НФ, являются недопустимыми, а автора их занесло… Он должен удалить свои нечестные комментарии».

Но это было еще не все: Ле Пен решила пойти еще дальше и опубликовала три фотографии казней, совершенных палачами ИГИЛ. Первая картинка показывает человека в процессе наезда на него танка, вторая — иорданского пилота, которого сожгли заживо, а последняя — наиболее шокирующая, — обезглавливание заложника.

В комментарии Le Figaro сама Ле Пен была категорична. «Хватит! Все эти нападения на нас в последнее время чересчур участились. Я говорю — пора остановиться! Нас сравнивали с Гитлером в течение многих лет, и нам это надоело. Мы не будем принимать это снова. Семь миллионов французов голосовали за «Национальный фронт». Они имеют право на минимум уважения», — настаивает глава НФ, которая, по признанию журналистов, взявших у нее комментарий, «была очень зла».

Через несколько минут после публикации президента «Национального фронта» официальный профайл партии быстро последовал примеру Марин Ле Пен. Фронт призвал своих избирателей «высказывать свое мнение», в том числе и на сайте радиостанции, где были допущены сравнения ИГИЛ с НФ. Сторонники правой партии поддерживают руководство, делая акцент на том, что «нужно взглянуть на то, что такое ИГИЛ и НФ, чтобы увидеть явную разницу и понять клевету, которая содержится в подобных сравнениях».

Позже премьер-министр Франции Мануэль Вальс тоже высказался в социальной сети. «Чудовищные изображения! Ле Пен начинает общественную дискуссию, совершая политический и моральный проступок, не уважая жертв…» — написал он. Та же позиция и со стороны депутата Парижа и представителя Социалистической партии Оливье Фора (Olivier Faure) — «мадам Ле Пен демонстрирует нам, как использует инструмент ужаса, чтобы построить свою партию».

Потом министр внутренних дел Бернар Газёнёв заявил, что «направил запрос в орган по контролю материалов незаконного содержания в интернете», в котором «попросил заняться этим делом». «Эти фото являются частью пропаганды ИГИЛ. Как таковые они являются мерзостью и оскорблением всех жертв терроризма… это оскорбление всех тех, кто попал под пресс варварства» — настаивал глава министерства внутренних дел Франции.

Журналист Le Figaro также отправил запрос в дирекцию социальной сети и получил ответ: «Мы благодарим вас за ваше сообщение. Тем не менее содержание снимков, которые вы упомянули недавно, стало темой многочисленных сообщений. Поэтому нет необходимости продолжать сигнализировать об этом случае».

«Ле Пен не сдается»

Отвечая на вопросы в эфире телеканала «Европа-1», Марин Ле Пен все еще была в ярости.

«То, что я рискнула показать реальность тем, кто эксплуатирует тему сравнений ИГИЛ с «Национальным фронтом» — разве плохо? Но, как обычно, предпочитают осуждать тех, кто защищает себя», — прокомментировала она ситуацию. Чтобы затем «продолжить свою браваду». Она сказала: «Я думаю, что они… министр внутренних дел и премьер-министр Франции… полностью потеряли разум. Он будет судить меня? За что? За клевету против ИГИЛ? Вы думаете, что я позволю попрать голос семи миллионов избирателей, которые голосовали за меня? Для чего они это делали? Чтобы быть оскорбленным таким образом… сравнениями с варварами, преступниками и убийцами?»

… Инциденту посвящает свое внимание практически вся пресса страны, от Liberation до Le Mondeи Parisien. Наблюдатели и комментаторы, вне зависимости от своих политических предпочтений, единодушны в том, что сейчас речь идет о переломном моменте для «Национального фронта». Речь идет о выживании политической силы, представляющей значительное число граждан Франции. События последних дней рассматриваются как попытки нанести «правым» окончательный удар.