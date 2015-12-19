



turupupu.ru Стакан разбит

Австрийские СМИ и накануне католического Рождества сложно упрекнуть в отсутствии интереса к сюжетам, связанным с Россией и ее соседями. На прошедшей неделе журналисты Альпийской республики уделили внимание новому рейтингу «демократических стран», проблемам между Москвой и Веной в сфере экономики и туризма, а также расколу стаканов властной элиты на родине Тараса Шевченко.

Либеральный барометр

Война в Сирии, кризис с мигрантами, украинский конфликт, экономические трудности — уходящий год стал серьезным испытанием для многих стран. Австрийские ученые в лице Кристы Пёльцбауэр и Дэвида Кэмпбелла задались вопросом: кто в этих условиях способствует развитию мировой демократии? Газета Die Presse сообщает, что при создании рейтинга самых демократических стран наряду с традиционными параметрами — правами человека, свободой прессы, уровнем коррупции — учитывались и такие нетривиальные «неполитические» критерии, как равноправие полов, развитие науки и экономики. Россия, расположившаяся на 98-м месте, показала себя подверженной общему тренду — «стагнации демократических показателей». При этом потерянные баллы в позициях «свобода слова» и «гражданские права», по мнению исследователей, были отыграны за счет «развития экологии и здравоохранения». Каким именно образом австрийцы оценивали работу министерства Вероники Скворцовой, венское издание, впрочем, не сообщает.

Прокуратура против олигархов

История с теневыми сделками украинского олигарха Николая Мартыненко получила дальнейшее развитие на страницах газеты Kurier. К разоблачению преступной схемы теперь приступили австрийские банки. В отмывании денег подозревается «Steuermann Investitions» — подставная фирма Мартыненко, которого журналисты из Вены окрестили «попутчиком Яценюка и Порошенко». Соответствующее заявление в прокуратуру по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией подал австрийский Meinl Bank. Впрочем, австрийским правоохранителям в этом деле не приходится надеяться на помощь украинской юстиции, отмечает издание. Перед глазами удручающий пример швейцарской прокуратуры, на запрос которой в Киев от 31 марта сего года так и не последовало никакого ответа. На скандал обратили внимание и политики в Вене. Гаральд Вилимски, депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС), на заседании 14 декабря поднял вопрос об украинских махинациях в Вене, при этом к числу подозреваемых, помимо Мартыненко, он причислил главу администрации украинского президента Бориса Ложкина, а также Игоря Кононенко — ближайшего соратника Петра Порошенко.

Австрийские нефтяники — за бизнес с Уренгоем

Несмотря на низкие цены на сырье, австрийский нефтегазовый концерн OMV высказывается за сохранение инвестиций в Россию, сообщает Wirtschaftsblatt. «Мы не отказываемся от наших инвестиций, даже если сейчас нефть стоит меньше 40 долларов», — заявил глава компании Райнер Зееле 18 декабря в Берлине. При этом позиция руководства OMV продиктована отнюдь не надеждой на скорое изменение рыночной конъюнктуры. «Мы наблюдаем совершенно отчетливую тенденцию в отрасли, что перенасыщение рынка сохранится, — объясняет Зееле. — Соответственно, это приведет к сокращению инвестиций в отрасль». Однако компания не станет сворачивать свои зарубежные проекты, ведь «с точки зрения стоимости России очень привлекательна». Издание напоминает, что речь идет о доле австрийцев в разработке Ачинского месторождения в Новом Уренгое, а также в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2».

Двадцать лет спустя

Ровно двадцать лет назад в Зальцбург прибыла первая группа российских туристов, пишет газета Salzburger Nachrichten. С тех пор число гостей из России, посетивших горнолыжный курорт, многократно выросло и составило 265 тысяч. Впрочем, на фоне обоюдных санкций, а также падения рубля и обвала мировых цен на нефть, количество отдыхающих из России в нынешнем году снизилось почти на сорок процентов. «Однако все эти годы между нами крепла дружба и развивались партнерские отношения. В трудные времена их нужно беречь прежде всего», — с таким заявлением на днях выступил глава совета по туризму Зальцбургского края Лео Бауэрнбергер. С ним согласен и генеральный консул РФ в Зальцбурге Сергей Смирнов. По его словам, «в этом мире необходимо сориентироваться и попытаться найти золотую середину». По мнению российского дипломата в версии журналистов из Зальцбурга, выбор таков: либо вместе победить ИГИЛ и проявить взаимную солидарность, либо накладывать друг на друга санкции.

Из жизни «недоразвитых»

Мордобой и политический акционизм — обычное дело для Верховной Рады. Однако последние новости из украинских верхов лишь на первый взгляд представляются будничным эпизодом из политической жизни «страны с недоразвитым пониманием демократии», отмечает газета Der Standard. Скандал с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и одесского губернатора Михаила Саакашвили свидетельствует о нарастающем конфликте между президентом и премьер-министром. Венская газета также усматривает повод для беспокойства в том, что вооруженные отряды ультраправых в составе Национальной гвардии находятся под командованием человека, который попросту не умеет держать себя в руках. Сомнительным обстоятельством является и тот факт, что грузинский экс-президент — кандидат Петра Порошенко на роль реформатора — у себя на родине давно объявлен в розыск по обвинению в коррупции. В этой холодной войне обе стороны обвиняют друг друга в воровстве, и, по мнению венского издания, верить следует им обеим. Ведь неслучайно, резюмирует Der Standard, в мировом рейтинге стран по уровню коррупции Украина по соседству с Угандой занимает почетное 142-е место.