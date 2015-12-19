Испанская пресса честно пыталась всю прошедшую неделю жить своими интересами: в стране 20 декабря — всеобщие выборы. Внутренние дела, по определению, должны были отодвигать заграничные события на второй и третий планы. Но это — в теории. Иногда испанским СМИ действительно удавалось отвлечься от европейских и мировых проблем. Пока не происходило что-то реально значимое. А в последнее время «реально значимое» обычно связано с очередным резонансным появлением в информпространстве российского президента. Путин и Керри. Путин на пресс-конференции. Фото без Путина, но с текстом про него… И даже потрясающий по своей озабоченности анализ, который можно было бы назвать курьезным, если бы его не проводили именитые европейские неврологи, психологи и знатоки подготовки агентов 007 — почему российский лидер «марширует» только левой рукой, всегда прижимая правую к телу (к пистолету?). Но — по порядку.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Первое появление российского президента на этой неделе в испанских СМИ выглядело относительно спокойным, но, тем не менее, привлекающим внимание.

«Чтобы понять, с кем дружит Владимир Путин, достаточно пройтись по российским супермаркетам» — плод анализа электронного издания El Economista, вынесенный экспертами СМИ в заголовок.

«Российский президент имеет привычку наказывать своих врагов с помощью продуктового эмбарго. Продовольственная корзина России наиболее просто и доходчиво сегодня показывает, какие ингредиенты входят в состав салата, именуемого геополитикой РФ.

Сеньор Помидор вновь сменил гражданство после того, как Кремль запретил импорт турецких овощей и фруктов в ответ на сбитый турками русский бомбардировщик на сирийской границе.

Не надо тратить время на изучение распорядка дня главы России, не требуется корпеть над картой трубопроводов «Газпрома», просматривать список стран Запада, вводивших санкции, или ломать голову в поисках ответа на вопрос, когда же состоится очередная консультация по урегулированию сирийского и украинского конфликтов. Подсказки, на кого опирается Путин, это вам не даст. А вот визит во фруктово-овощную секцию супермаркета все покажет сразу».

«Первыми с российского рынка вылетели сыры, перцы, апельсины, мандарины, огурцы, лук, яблоки и персики, имеющие испанское, итальянское, французское, польское, голландское и прибалтийское происхождение. Освободившиеся места заняли турецкие, марокканские, азербайджанские, китайские, сербские и израильские овощи и фрукты. Потом напряженность в отношениях с Анкарой вышибла с полок все турецкое. Эксперты утверждают, что на очереди — товары из Черногории, собирающейся вступать в НАТО».

Едва газеты успели переварить российские продуктовые рокировки, и вновь наполниться текстами на внутриполитические темы, как Путин опять обновил своим присутствием испанские новостные ленты. Теперь уже — рука об руку с Джоном Керри, которого обойти вниманием, хотя бы даже исходя из принципов натовской солидарности и антироссийского санкционного братства, было никак нельзя.

«Керри едет в Москву для достижения подвижек по Сирии», — объявила El Mundo, и страна, затаив дыхание, принялась ждать, чем все это закончится.

«Главными темами поездки Керри были решение проблемы Сирии и борьба против терроризма. Глава Госдепартамента хочет инициировать процесс установления мира в этой части ближневосточного региона. Москва тоже говорит об этом. Но у сторон есть принципиальное расхождение по фигуре Башара Асада и его роли в переходный период. Россия много раз обвиняла США в делении террористов на хороших и плохих. Москва настаивает на том, чтобы сирийцы сами определяли, кто будет руководить их страной. Штаты предпочитают, чтобы российские самолеты перестали бомбить силы, противостоящие Асаду, среди которых имеются группировки, поддерживаемые Вашингтоном».

Через пару дней другое издание, АВС, также внимательно следившее за переговорами в Кремле, сообщило, что «США и Россия сделали очередной шаг к разрешению сирийского кризиса. Визит в Москву американского госсекретаря, настойчиво добивавшегося аудиенции, принес удовлетворение обеим сторонам, которые теперь должны будут представить свои идеи в ООН».

Королевство успело обрадовано вздохнуть и попыталось вновь переключиться с внешних на внутренние вопросы. Это удалось. На один день. В большей степени благодаря звонкому скандалу: приехавший в Галисию на встречу с избирателями премьер-министр Мариано Рахой во время прогулки по улицам Понтеведры неожиданно получил пощечину от невесть каким образом пробравшегося «к телу» главы правительства семнадцатилетнего хулигана. Сутки страна питалась информацией, что юноша оказался дальней родней Рахоя, пересчитывала количество видных персон, отправивших премьеру слова поддержки через газеты и социальные сети, а также живо обсуждала, какие именно новые очки главе правительства нужны взамен разбитых во время нападения.

В пятницу прессе вновь пришлось переключиться на Россию, Путина и сказанное им в ходе трехчасовой пресс-конференции.

Российский президент — всегда один из первых номеров листа международных ньюсмейкеров. А уж если отпустит какой-нибудь перл…

Мимо ремарки о желании Турции «полизать какое-то место у США» не прошло ни одно издание. А El Mundo даже вынесла ее в заголовок одного из репортажей с пресс-конференции. Интересных для испанцев тем в ходе трехчасовой встречи Путина с журналистами оказалось столько, что отчет о ней пришлось представлять в виде серии статей.

«Путин признал, что на Украине были и есть русские военные, выполняющие специфические задачи, но не подтвердил, что там присутствуют регулярные войска РФ, в очередной раз продемонстрировал, что не сдаст Асада, не собирается прощать туркам их сотрудничество с ИГ. А главное — в словах Путина не было и намека на то, что он уступит давлению, которое на него оказывают санкциями, он уверен в том, что окончательный успех будет на его стороне», — подвела итог испанская газета El Confidencial.

И под занавес недели информацию к размышлению испанской публике преподнесла каталонская La Vanguardia, опубликовавшая совершенно серьезное исследование четырех европейских неврологов, итальянца, голландца и двух португальцев. Правда, без набивших оскомину постоянным упоминанием во Всемирной сети «британских ученых» здесь тоже не обошлось: оказалось, что впервые результаты этих исследований увидели свет именно в британском журнале British Medical Journal и только потом уже стали доступны испанским журналистам.

Так вот, ученые эти проанализировали большое количество видеоматериалов из жизни российского президента, по большей части его пешие передвижения (подход к строю военных, к микрофону и т.д.) и пришли к выводу, что правая рука у Владимира Путина склонна к отмашке куда меньше, чем левая. Иными словами, она все время почти прижата к телу. Неврологи выразили осторожное мнение (возможно, под давлением регулярно распространявшихся в последние годы слухов о проблемах со здоровьем у президента России), что это может оказаться симптомами болезни Паркинсона, которая угрожает хозяину Кремля.

Однако сами себя же исследователи уже в следующем абзаце и переубедили: «скорее всего, это — профессиональные навыки офицера КГБ, полученные и затверженные многолетними тренировками. Путин — типичный «пистолеро».

(Под «пистолеро» испанцы понимают дуэлянтов из голливудских вестернов. Успех в поединке этих стрелков сопутствует тому, кто первым успеет достать свой «кольт» из кобуры — прим. ИА REGNUM).

«Эта версия более вероятна, хотя бы потому, что такой дисбаланс в движении рук наблюдается не только у Путина, но и многих других лиц, приближенных к нему: премьера Медведева, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, генерал-полковника Анатолия Сидорова, в недавнем прошлом командующего Западным военным округом. Такой манере передвижения обучают в спецназовском подразделении «Альфа». В Интернете легко можно найти соответствующую инструкцию по обучению. Быть готовым выхватить пистолет в любую секунду — это фирменный почерк КГБ».

Чтобы причислить Медведева и Сердюкова к спецназовцам надо обладать, конечно, недюжинной фантазией. Которая у неврологов, как видим, имеется в немалом объеме.