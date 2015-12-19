Страны ЕС хоть и продолжают принимать решения единогласно, внутренние противоречия показывают, что дается это непросто. На последнем саммите ЕС мнения правительств стран-членов ЕС разделились из-за двух пунктов повестки дня: санкции против Москвы и проект газопровода между Россией и Германией. Италия пыталась предотвратить автоматическое обновление санкций, но на ее пути предстала непоколебимая Меркель. По мнению итальянского правительства, должно было быть открыто, по крайней мере, обсуждение, но решение о продлении санкции в отношении России было принято без обсуждения. Санкции, таким образом, продлены до 31 июля 2016 года, премьер-министр Италии Маттео Ренци напомнил своим коллегам, что реализация соглашений Минска на Украине связана также и с преодолением фазы санкций и контрсанкций.

politvesti.tk Российский бомбардировщик

Итальянские СМИ рассказывают о якобы дерзкой фразе, которую итальянский премьер-министр позволил сказать себе Ангеле Меркель: «Дорогая Ангела, вы не можете говорить, что только вы являетесь донором для ЕС». «Источники на саммите ЕС сообщили о горячем споре между премьер-министром Италии и канцлером Германии Ангелой Меркель по всем вопросам: экономического и валютного союза, в частности, вопроса по банковским депозитам; удвоения газопровода Северный поток, который приносит российский газ в Германию через Балтийское море; продление санкции против России; штрафы в отношении Италии в связи с тем, что она не так идентифицирует мигрантов», — пишетIl Giornale.

Il Corriere della Sicilia: «Газ и санкции против России. Эти два вопроса продолжают разделять правительства Рима и Берлина. В центре напряженности стоит согласие об удвоения мощности газопровода «Северный поток», о котором Газпром объявил в сентябре, газ пойдет из России в Германию по дну Балтийского моря (без пересечения Украины), и это после отказа ЕС в постройке «Южного потока», который бы принес русский газ по дну Черного моря на Балканы». «Очень странно, что мы подтверждаем санкции против России без обсуждения, а затем обсуждаем хитрый проект «Северный поток», в то время как год назад было сказано «нет» «Южному потоку», — возмущен глава правительства Италии Маттео Ренци. «Северный поток» — бизнес-проект, проект между частными лицами», — отреагировала Ангела Меркель. Но Ренци продолжает стоять на своем: «Италия считает, что соглашение является не только коммерческим, но имеет и политическое значение».

По источникам итальянского представительства информагентства Euronews, после истечения нового срока санкций, в июле 2016 г., страны ЕС могут отменить санкции против России. «Напряжение между европейскими странами объясняется тем, что некоторые хотели бы привлечь Москву к разрешению сирийского кризиса и борьбе с терроризмом, санкции, таким образом, являются препятствием для конструктивного сотрудничества с Россией. По данным Euronews, пока остановлены переговоры с Брюсселем об отмене виз для российских граждан. Однако, вскоре визы могут отменить для граждан Украины, Грузии и Косово. Такое заявление было сделано в пятницу в Брюсселе комиссаром Димитрисом Аврамопулосом. Ответственный за иммиграционную политику, внутренние дела и гражданство в ЕС также сообщил, что предложение будет официально направлено в парламент ЕС в начале 2016 года. По мнению комиссара, три вышеуказанные страны соответствует всем параметрам, заложенным европейскими нормами.

Автоматические продление санкций против Москвы осудили почти все лидеры политических партий Италии. Так, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, который находится с рабочим визитом в Москве (Сальвини встретился с Алексеем Пушковым — председателем Комитета ГД по международным делам), назвал лидеров ЕС «полными кретинами». «В период экономического кризиса нужно быть просто кретинами, чтобы возобновить санкции, мы сами себе отрезаем ноги», — заявил Сальвини. «Даже если санкции когда-то отменят, некоторые секторы рынка Италия потеряла навсегда, потому что русские нашли других поставщиков или начали производить самостоятельно».

После Сальвини также лидер партии «Братья Италии» (Fratelli d'Italia) Дорджиа Мелони подтвердила, что она не раз обращалась к итальянскому правительству с просьбой отменить санкции против России. «Мы были первыми, кто призвал отменить это сумасшедшее решение: мы проводили манифестации, представляли предложения, писали вопросы к правительству в парламенте, но не были услышаны». «Эта позиция ЕС бесполезна и бессмысленна, она уже стоила Италии один миллиард евро и сотни тысяч рабочих мест. Когда наше правительство начнет защищать интересы итальянцев?»

Informarexresistere.itсравнивает текущую ситуацию в Сирии с ситуацией в Сараево в 1914 году, издание предупреждает, что именно от поведения Эрдогана зависит случится ли третья мировая война. «Определить «напряженной» текущую геополитическую ситуацию между Россией и Турцией — не сказать ничего, нет никаких признаков послабления. Секретные службы России, несомненно, моделируют все возможные сценарии с участием турецкий армии НАТО на границе Турции и Сирии, а также возможность того, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы российскому «Сирия Экспресс». Эрдоган не будет настолько глуп, чтобы предложить России еще один casus belli. Но Москва и не рискует.

Россия разместила корабли и подводные лодки, способные в миг выпустить ядерные ракеты в случае, если Турция под покровом НАТО решит напасть на российскую позицию. Президент Путин был ясен: Россия будет использовать ядерное оружие, если это необходимо, если обычные вооруженные силы будут под угрозой.

Если Анкара выбирает самоубийственную миссию, чтобы сбить еще один Су-24 или Су-34, Россия просто закроет все воздушное пространство вдоль границы с возможностями ее С-400. Если Анкара под прикрытием НАТО использует турецкую армию против позиции России, Россия будет использовать ядерные ракеты, вовлекая НАТО в войну не только в Сирии, но потенциально в Европе. Вот почему необходимо сохранить открытым Босфор. Сегодняшнюю ситуацию в Сирии мы можем сравнить с ситуацией в Сараево в 1914 году».

По мнению издания, несмотря на все провокации со стороны НАТО, Россия всегда выходила из них победителем: «С середины 2014 года Пентагон провел все виды военных игр — 16 раз, при различных сценариях — которые противопоставляли НАТО против России. Все сценарии были в пользу НАТО, но и все расчеты привели к одному победителю: России.

И именно поэтому колеблющееся поведение Эрдогана действительно пугает многих реальных игроков, от Вашингтона до Брюсселя. Пентагон хорошо осведомлен о страшном дожде из железа и огня, который Россия может обрушить, если будет спровоцирована Эрдоганом».