Если послы стран ЕС и некоторые немецкие политики, прежде всего немецкие «Зеленые», являются ярыми сторонниками санкций и сторонниками непримиримой борьбы с Россией «до победного конца», то прагматичные «Христианские демократы», например, прекрасно сознают, что санкции — дорога с двусторонним движением. Поэтому их лидеры стремятся активно налаживать диалог с Москвой. Европейские санкции уже больно ударили по 2/3 немецких предприятий, работающих на российском рынке, отмечают немецкие журналисты.

informing.ru Ангела Меркель

ЕС одной рукой продляет санкции, другой просит помощи

Европейский союз продлевает экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Такое решение приняли в Брюсселе полномочныепредставители 28 государств-членов ЕС из-за слишком малого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Решение об этом изначально должно было быть принято еще в начале декабря. Однако ряд европейских стран во главе с Италией выразили сомнение в том, насколько целесообразно, с одной стороны, продлевать санкции против России из-за украинского конфликта, а, с другой, обращаться к ней за помощью в урегулировании конфликта в Сирии, передает сайт телепрограммы Tagesschau первого федерального телеканала ARD.

Как отмечается в сообщении, решение продлить санкции до конца июля в настоящее время принято только послами стран ЕС. Правительства этих стран должны еще подтвердить у себя в столицах, что решение является окончательным. Но это считается формальностью.

«Зеленые» вбивают клин между Москвой и ЕС

Ссора из-за санкций: «Зеленые» бойкотируют создание совместной энергетической компании с Россией. Хотя ЕС продлил санкции против России, немецкие и российские парламентарии все еще стремятся обсуждать совместные энергетические проекты, такие как вторая очередь газопровода «Северный поток». «Зеленые» требуют отказаться от участия в проекте, а председатель Комитета по энергетике и экономике Бундестага Петер Рамзауэр этим попросту возмущен, сообщает журнал Spiegel.

Бизнес и депутаты готовы к диалогу

Как пишет издание, германо-российская рабочая группа по энергетике буквально расколола Комитет по энергетике и экономике Бундестага. Решение о создании этого неформального органа при Комитете было принято Рамзауэром (членом партии «Христианско-демократический союз») совместно с председателем Комитета по энергетике Государственной Думы России Иваном Грачевым. Первоначально помимо парламентариев в работе группы и в дискуссиях с обеих сторон должны были также участвовать и представители бизнеса.

«Зеленые» против сотрудничества

По словам журнала, это изначально было рискованное предприятие, учитывая, что из-за украинского конфликта ЕС ввел экономические санкции против России, которые, как ожидается, в январе будут продлены еще на полгода. На этом фоне совместная рабочая германо-российская группа может быть воспринята в качестве своего рода внешнеполитического лоббиста, ведущего двойную игру в европейской санкционной политике, предупредили в письме к Рамзауэру зампредседателя партии «Зеленых» Оливер Кришер и его соратник, спикер партии по экономическим вопросам Дитер Янечек. Таким образом, «Зеленые» выступают категорически против диалога с Россией.

«Совершенно очевидно, что предназначение всех такого рода инстанций — расчистить путь для энергетических сделок с Россией, вопреки санкциям», — цитирует Кришера Spiegel.

В ноябре Рамзауэр во главе делегации из политиков всех фракций Бундестага, ответственных за экономические вопросы, специально ездил в Москву для возобновления деловых контактов с Россией.

«Христианские демократы» наводят мосты

Посетить Москву в скором времени намерен также премьер-министр федеральной земли Бавария и по совместительству глава баварских «Христианских демократов» Хорст Зеехофер. Политик убежден в необходимости отмены санкций против России. Для преодоления сразу нескольких кризисов, по его мнению, необходимо сперва наладить отношения, передает газета Die Zeit.

Как сообщает издание, Зеехофер, предположительно, должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 4 февраля 2016 года.

«Нам есть о чем поговорить: о проблеме беженцев и борьбе с причинами их появления, ситуации в области безопасности во многих регионах мира и, конечно, об отношениях с Украиной и западных санкциях. Необходимо четко поставить вопрос, хотим ли мы, чтобы санкции длились вечно? Или настало время серьезно обсудить, возможно ли достичь цели сих помощью? Мы не намерены пересматривать произошедшее в Крыму. В истории много раз было так, что, невзирая на расхождения юридических точек зрения, все равно предпринимались попытки вернуться в атмосферу нормальных переговоров и разумных взаимоотношений, — приводит газета слова баварского премьера.

В наступающем году Зеехофер намерен дважды посетить Россию. Сперва, чтобы лично встретиться с Путиным в узком кругу для предметного обсуждения конкретной повестки. Затем в составе большой делегации, куда войдут многие видные германские представители культуры, науки и бизнеса.

Санкции ЕС — выстрел в ногу немецкой экономике

Две трети германских компаний в России уже пострадали от европейских санкций в отношении этой страны. Это следует из опроса 134 немецких компаний, проведенного Российско-Германской Внешнеторговой палатой в ноябре и декабре нынешнего года. Теперь европейские дипломаты в Брюсселе вновь решили бросить России перчатку, понимая, что отвечать на этот вызов придется уже правительствам и бизнесу конкретных стран, передает газета Handelsblatt.

Данные Российско-Германской Внешнеторговой палаты, по словам издания, показывают, что число немецких предприятий, страдающих от антироссийских санкций, растет. Хотя еще в августе 2014 года 62% опрошенных компаний полагали, что санкции никак на них не повлияют.

При этом немецкие предприниматели в России слабо верят, что европейские послы согласятся на отмену санкций. 41% опрошенных компаний считают, что санкции будут продлены с 31 января 2016 года. Только одна треть из них все еще надеется на их смягчение.