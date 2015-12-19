«Арабскую весну» будут изучать наши дети, внуки и правнуки. Это будет самым сложным и неблагодарным направлением науки о международных отношениях, поскольку последствия переворотов невозможно поместить в теорию или концепцию. А погружение в детали заводит в тупик даже искушенного наблюдателя. Причина здесь одна — серия государственных переворотов является событием глобального порядка, которое трудно поддается расшифровке до наступления финального этапа операции. Сегодня мы оказались на ее пороге: Конгресс США отменил эмбарго на экспорт нефти, который действовал с 1975 года; спустя несколько часов свою подпись под документом поставил президент Барак Обама, открыв новую эпоху в мировой нефти. «Благодаря исключениям в законе США уже экспортируют 500 — 600 тыс. баррелей сырой нефти в день, и мы достаточно уверены, что они найдут способ увеличить поставки после отмены эмбарго», — цитирует газета «Ведомости» аналитика Petromatrix Оливье Жакоба. Это сокрушительный удар по Саудовской Аравии, поскольку с каждым проданным баррелем американской нефти будет сокращаться именно ее доля рынка. Китайцы уже почувствовали неладное — они избегают долгосрочных контрактов по фиксированным ценам.

citizenwarrior.com

Нефтяная война давно перешла в стадию горячего гибридного конфликта, где одним из основных театров является Йемен, который с марта 2015 года подвергается агрессии со стороны Саудовской Аравии и ее союзников. Еще в 2011 году казалось, что переворот в Сане, отстранивший от власти президента Али Абдаллу Салеха, отодвинет надолго шиитов от власти, а новая просаудовская и прокатарская власть будет почивать на лаврах. Однако хуситы сумели наверстать упущенное, оттеснив клиентуру Эр-Рияда на юг страны. Теперь в Адене хозяйничает «Аль-Каида», главари которой привыкли жить на саудовские деньги. Хотя и им приходится несладко — на южные йеменские порты претендуют также террористы «Исламского государства». Вот как описывает борьбу группировок немецкая Die Welt: «На прошлой неделе джихадисты убили в центре города губернатора Адена: его автомобиль был взорван. Как никогда прежде сильны и позиции конкурента по террору — «Аль-Каиды». В провинциальном городе Мукалла и южной провинции Абьян боевики «Аль-Каиды» провозгласили халифат. Под их прочным контролем находятся некоторые районы портового города Аден, а растерянные полководцы Персидского залива «доставляют» туда сейчас даже латиноамериканских наемников из Колумбии и Чили». Интересный расклад, не так ли?

Чтобы удержаться на плаву Эр-Рияд принялся поспешно сколачивать коалицию по борьбе с «Исламским государством», куда уже вошли 34 государства (Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Йемен, Турция, Ливан, Палестина, Тунис, Ливия, Египет, Марокко, Чад, Сенегал, Джибути, Судан, Сьерра-Леоне, Сомали, Габон, Нигер, Нигерия, Мавритания, Мали, Кот-д'Ивуар, Пакистан, Бангладеш, Бенин, Того, Гвинея, Мальдивы и Малайзия). Даже Индонезия готова присоединиться к балу, особенно в преддверии возвращения страны в ОПЕК. Для полного «комплекта» и «тяжеловесности» саудовцам не хватает Восточного Тимора и Фарерских островов. Несмотря на комичность данного проекта, само его существование говорит о том, что Саудовская Аравия больше не доверяет свою безопасность США. Поэтому она фактически выпадает из числа американских союзников.

За считанные месяцы конфликт в арабской республике принял мировое значение. Не случайно именно ООН взяла на себе посредническую миссию в урегулировании, тщетно пытаясь примирить хуситов с правительством Абд Раббу Мансура Хади на переговорах в Швейцарии. Великобритания поддерживает Саудовскую Аравию, продавая ей оружие. Правозащитники из Amnesty International считают подобную политику возмутительной, обвиняя Лондон в разжигании гражданской войны в Йемене и нарушении международного права. «Любое разрешение Объединенного Королевства на передачу оружия Саудовской Аравии в условиях его последующего использования для блокады Йемена является нарушением как европейского, так и международного права», приводит заявление Amnesty газета Guardian. Юристов движения волнует неясность того, кому в конечном итоге достанется оружие — намек касается «Аль-Каиды».

Со стратегической точки зрения война на Ближнем Востоке заботит Китай, лишает его сухопутные караваны беспрепятственного доступа в Европу. Но Поднебесная не отчаивается. 26 ноября New York Times и Wall Street Journal с тревогой сообщили о намерении Пекина построить военно-морскую базу на Востоке Африки — в Джибути, государстве, которое до июня 1977 года входило во французскую колониальную империю, дипломатично именуясь «заморской территорией» (France d'outre-mer). В крохотной республике (23,2 тыс. км²) уже тесно: здесь расположены базы США, Франции и Великобритании. Теперь этот список пополнится КНР. «Этот объект послужит гарантией того, что китайские военные продолжат выполнять свои международные обязательства по миротворчеству, сопровождать корабли в Аденском заливе и в территориальных водах Сомали, а также поставлять гуманитарную помощь», — цитирует Wall Street Journal официального представителя Минобороны КНР, полковника Ву Цяня. Не случайно министр иностранных дел Ван И называет Африку «основой основ» китайской дипломатии.

Речь идет о геоэкономике: Джибути — это западный берег Аденского залива, ворота в Красное море и Суэцкий канал, прямой выход к Баб-эль-Мандебскому проливу и Индийскому океану, на который приходится львиная доля евразийской морской торговли. Так что военная база в бывшей французской колонии имеет не меньшее значение, чем контроль над Йеменом, где на 24,4 млн человек приходится более 60 млн единиц стрелкового оружия.

США пытаются блокировать китайскую экономическую силу, которая уже вышла далеко за рамки Южно-Китайского моря. Без провокаций не обходится — 18 декабря бомбардировщик американских ВВС Б-52 пролетел всего на расстоянии двух морских миль (3,7 км) от искусственного острова, построенного Китаем, который в ответ выразил протест посольству США в Пекине. Вашингтон особенно беспокоит тот факт, что национальная нефтехимическая корпорация Sinopec объявила о начале строительства хранилища топлива на острове Юнсин архипелага Сиша (Парасельские острова). Если Южно-Китайское море — начало Шелкового пути, то Йемен и Аденский залив — ключевые элементы логистики, которые постоянно преподносят сюрпризы иностранным завоевателям. Пекин заинтересован в стабильных поставках саудовской нефти. По данным агентства Reuters, в 2016 году Saudi Aramco будет поставлять Поднебесной 1,1 млн баррелей в сутки. И это при том, что доля Эр-Рияда в китайском импорте (с 2012 года) сократилась с 20% до 15%.На азиатских рынках саудовские позиции теснит Россия. В октябре добыча нефти в РФ достигла 10.359 млн баррелей в сутки, в то время, как в Саудовской Аравии этот показатель составляет 10.125 млн баррелей, уточняет «Росстат».

Счастливая Аравия давно превратилась в жертву американо-китайского антагонизма. Кто одержит верх? На такие вопросы история часто отвечает уклончиво. Выигрывает тот, кто стоит над схваткой.