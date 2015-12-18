Хельсинкская комиссия США (CSCE) во главе с Кристофером Смитом представила в Конгресс законопроект «Азербайджан — Демократический Акт 2015». В частности, документ предусматривает введение запрета на выдачу виз некоторым официальным лицам Азербайджана в связи с «ситуацией с правами человека» в стране. «Мы признаем существование важнейших связей в области национальной безопасности и экономики между нашими странами, — заявил в этой связи глава CSCE конгрессмен Крис Смит. — Однако Соединенные Штаты не могут закрывать глаза относительно фактов нарушений прав человека в Азербайджане. Серьезно относящиеся к правам человека и фундаментальным свободам США не идут на компромисс в вопросах подавления основных свобод, оппозиции, СМИ и религиозных меньшинств. В связи с тем, что в Азербайджане под арестом находятся ряд известных лиц, в том числе оппозиционные политики, журналисты и правозащитники, беспрепятственный въезд в США официальных лиц из этой страны неприемлем». При этом Хельсинскую комиссию не остановило даже то, что накануне Баку решил освободить из заключения правозащитницу Лейлу Юнус, что было одобрительно встречено официальным Вашингтоном. И даже то, что, как сообщил спикер азербайджанского парламента Октай Асадов, «в конце декабря в Азербайджане ожидается амнистия».

Тающий кубик льда

Напомним, что Хельсинкская комиссия США занимается мониторингом соблюдения Хельсинкских соглашений. И на ее выступление Баку отреагировал, конечно, традиционно. Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с заявлением, в котором отмечается, что представленный председателем CSCE законопроект «целиком носит антиазербайджанский характер и подготовлен армянским лобби США, представителем которого является К. Смит». Но дело в том, что ранее с критикой относительно прав человека в Азербайджане выступал государственный департамента США и комиссар Совета Европы по правам человека. Так, в начале 2014 года появился ежегодный отчет госдепа по правам человека. В нем утверждалось следующее: «В 2013 году в Азербайджане увеличились ограничения свободы самовыражения, журналисты и правозащитники подвергались запугиванию, арестам и применению силы со стороны властей». Резкой критике была подвергнута избирательная кампания азербайджанского президента Ильхама Алиева, делались намеки на проблемы с легитимностью его власти.

Чуть позже американский посол в Баку Ричард Морнингстар заявлял, что Баку «не застрахован от собственного «майдана». При этом он расширял политические горизонты, считая, что «события на Украине могут иметь прямое отношение к перспективам карабахского урегулирования», таким образом завязывая в один узел проблемы демократии в Азербайджане и перспективы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В формировавшемся тогда в Закавказье геополитическом контексте США откровенно давали понять Азербайджану, что, будучи «авторитарным государством», он не может рассчитывать на их поддержку в отношении карабахского урегулирования, хотя раньше они смотрели на эти проблемы спустя рукава.

Это к тому, что приписывать американскую компанию по борьбе за права человека в Азербайджане только армянскому лобби — большая политическая натяжка. С этой точкой зрения в принципе согласен и депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, который называет законопроект Смита «тревожным звонком для страны», так как «после утверждения этого законопроекта Азербайджан окажется лицом к лицу с давлением западного мира». В этой связи он призвал Баку «активизировать все свои дипломатические каналы, чтобы убедить США в ошибочности этого законопроекта, подключить к решению проблемы и транснациональные компании, имеющие экономические интересы в Азербайджане, еврейское лобби, наших друзей в Конгрессе». Потому что в противном случае, по мнению Оруджа, «этим могут воспользоваться одиозные и пророссийские силы, которые будут убеждать, что с Западом никаких дел не стоит вести». Действительно в бакинских СМИ стали появляться некоторые утечки относительно того, что после осложнений в российско-турецких отношениях якобы в недрах азербайджанской власти прорабатывается так называемый «русский сценарий действий в сторону от Анкары», и этим фактором объясняется очередная «демократическая атака» США на Азербайджан.

К этой интриге подверстывается и недавно состоявшийся визит Алиева в Пекин, где по завершении его встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному поощрению создания экономического пояса «Шелковый путь». Выходит, что Вашингтон «приревновал» Баку к Пекину, и дает понять, что такой разворот Азербайджана с Запада на Восток воспринимается им как своего рода угроза влиянию американцев в регионе. Возможно, так оно и есть. Во всяком случае в предлагаемой комбинации просматривается определенная логика, если предполагать, что США пытаются через Азербайджан осуществить дестабилизацию в Каспийском регионе, и если рассматривать как неслучайное появление законопроекта Смита накануне объявленного саммита Алиева и Саргсяна, хотя представитель госдепартамента США выразил надежду на то, что «президенты Азербайджана и Армении снизят напряженность и продолжат обсуждения по элементам урегулирования, подтвердят приверженность достижению мирного урегулирования на основе переговоров в рамках Минской группы и согласятся активизировать диалог в 2016 году». Более того, Вашингтон «поддерживает предложения по снижению угрозы насилия вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы». Но, на наш взгляд, это только одна сторона медали.

Азербайджан, сохраняющий дистанцию от «арабской весны», но поддерживавший активно вовлеченную в этот процесс Турцию, приглашен в саудовскую коалицию суннитских исламских государств против терроризма, хотя в Азербайджане 70−80 процентов населения — шииты. «Почему Саудовская Аравия, уже являющаяся участницей западной коалиции и известная неоднозначностью в своей антитеррористической ориентации, направила нам приглашение в числе первых, раньше, чем, например, мусульманским странам Центральной Азии? — задает вопрос доктор философии, руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров. — Штаб новой коалиции в Эр-Рияде интересует война с терроризмом или географическое расположение Азербайджана между Россией и Ираном? Может, это тест на лояльность? Хорошо бы знать, против кого готовится воевать коалиция исламских стран? Не верится, что против ДАИШ» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Добавим: как все это будет проецироваться на возможности карабахского урегулирования, не посылают ли США своим законопроектом Азербайджану какой-то определенный предупреждающий сигнал.

Совпадения политических фактов — саммит Алиева и Саргсяна по карабахскому урегулированию, новая саудовская коалиция по борьбе с ДАИШ, поступивший в Конгресс США проект о применении санкций в отношении азербайджанских высокопоставленных чиновников, решение генсека Совета Европы отправить для расследования этого вопроса миссию в Азербайджан — имеют не случайный характер. Как предупреждает в этой связи глава делегации Азербайджана в ПАСЕ, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-США Самед Сеидов, «это признаки начала очередной антиазербайджанской волны», и добавим от себя, признаки новых потрясений в Закавказье. В этом контексте азербайджанским экспертам было бы неплохо вспомнить некоторые уроки из исторического прошлого своей страны, смоделировать сущность политических процессов в отношениях с Западом, Турцией и набирающим силу Ираном, а также с Россией в свете перспектив сохранения территориальной целостности, чтобы не оказаться в ловушке геополитических авантюр.