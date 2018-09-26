



Иван Шилов ИА REGNUM Minecraft Робинзон

Смотрите галерею изданий и иллюстраций «Робинзона Крузо»

Каждое поколение людей особенно по-своему. Подросток сетует на то, что родители его не понимают, и уверен, что когда он сам будет растить детей, то непременно поймет их увлечения и совсем не удивится им. Чаще всего это происходит потому, что совершенно невозможно представить, насколько изменится жизнь уже лет через десять. Годы идут, и свежеиспеченные родители с удивлением смотрят, чем занимаются и увлекаются их дети.

Многие современные родители сами еще лет семь-десять назад с нетерпением ждали выхода новых версий своих любимых компьютерных игр, поскольку эти новые версии сулили еще более прорисованную графику и отточенную «физику». С каждым годом игры становились все более «реальными», и люди иногда с умилением вспоминали игры «под дос» или под первые версии Windows.

И вот несколько лет назад родители с удивлением стали замечать, как их дети «залипли» на какой-то странной игре, в которой составленный из квадратов персонаж бегает по не очень тщательно прорисованному миру, состоящему из квадратных блоков, что-то строит, борется с глухо ворчащими монстрами, бродит по подземельям, в которых иногда раздаются душераздирающие звуки. В лексикон детей вошли слова «крафтить», «Стив», «спаун», «эндермен», «крипер» и тому подобные.

Популярность этой игры у детей и подростков иногда очень удивляет взрослых — ведь, казалось бы, как минимум внешне она совершенно «выпадает» из того пути, по которому идет игровая индустрия современности.

Еще большее удивление ждало родителей, когда дети, вместо того, чтобы играть самим, часами начали просиживать на YouTube и смотреть, как другие подростки или, что реже, взрослые, проходят эту игру. Еще одно слово, вошедшее в лексикон современных детей — «летсплэйщик». Летсплэйщики имеют армию подписчиков и десятки тысяч просмотров своих видео о похождениях Стива в пиксельном мире «Майнкрафта». Тысячи ребятишек создают свои каналы на видеохостингах, пытаются снимать свои прохождения, с нетерпением ждут новых подписчиков и смотрят «апдейты» своих приятелей…

И почти никто не задумывается о том, что первым популярным летсплэйщиком, на котором несколько столетий «залипали» наши предки, был Даниэль Дефо, а самая первая, «аналоговая версия» «Майнкрафта» называлась «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим».

Англичанина Даниэля Дэфо, который жил в примерно в те же годы, что и русский царь-реформатор Петр Первый, некоторые критики называют первым романистом. Надо признать, что повествование про обычного человека, оказавшегося один на один с дикой природой, а затем и с дикими людьми, произвело огромное впечатление на современников Дефо и многие последующие поколения. Тогда только начиналась эпоха, приведшая к серьезному технологическому рывку, и представление о возможностях человека были в некоторой степени романтизированы. Дефо показал, что человек, с одной стороны, слаб и беззащитен, а с другой — способен выжить в противостоящей ему природе. Но для этого ему понадобятся некоторые умения, а также несколько «чит-кодов» в виде оставшихся на разрушающемся корабле ресурсов: пороха, оружия, книг, семян и пр. Скорее всего, не будь у Крузо этих запасов, судьба его была бы куда печальнее.

Не менее печальной без «читов» была бы и судьба прототипа этого романа, которым считается неуживчивый матрос Александр Селькирк. В 1704 году его высадили на острове в Тихом океане, оставив ему минимальный набор, необходимый для выживания, в том числе огнестрельное оружие и немного пороха.

Селькирк прожил на острове чуть более четырех лет, и за это время в некоторой степени одичал, характер его стал вовсе невыносимым. В своем любимом пабе в английском городке Ларго он иногда рассказывал о своих приключениях на острове, и современники отмечали, что рассказы эти были очень интересными. Умер он в возрасте 45 лет от желтой лихорадки и был похоронен в открытом море где-то у берегов Африки.

Роман о похождениях Робинзона Крузо вышел через десять лет после возвращения Селькирка с острова, еще даже при жизни прототипа, за два года до его смерти. Впрочем, маловероятно, что Селькирк читал его. Во всяком случае, свидетельств тому нет.

Смотрите иллюстрации к одному из первых изданий

Дефо не стал делать главным героем своего произведения скандалиста-матроса, Робинзон Крузо значительно отличается от своего прототипа. Все-таки Селькирк был социально не близок автору и читающей публике, а ведь для успеха герой должен был вызывать сочувствие. Крузо — представитель среднего класса того времени. Он оказался на острове 30 сентября 1659 года, а покинул его 19 декабря 1686 года. За это время он научился выживать в условиях дикой природы, но при этом сумел остаться человеком. Более того, он пересмотрел некоторые свои взгляды и стал нравственнее, лучше.

Роман о Робинзоне принес Дефо поистине всемирную славу. При этом мало кто знает, что Дефо, кроме знаменитого романа, написал еще сотни произведений — художественных и публицистических, живо интересовался политикой и даже занимался ею. Утверждают, что он имел некоторое влияние на двор и правительство.

Смотрите иллюстрации из поздних изданий «Робинзона Крузо»

У романа про Робинзона Крузо есть продолжение, причем для жителей России оно могло бы быть весьма интересным, поскольку в «сиквеле» Крузо путешествует из Индии в Европу через Россию, а одну из зим он пережидает в Тобольске. Книга значительно отличается от первой части — в ней нет «режима выживания», герою практически не приходится «крафтить вещи», зато в ней содержатся описания Сибири и Китая.

Видимо, успех первой части романа обусловлен как раз живописанием трудностей и способов их преодоления. В школьном сочинении на тему этой книги, которое ленивые ученики могут скачать в интернете, если не хотят придумывать ничего своего, именно эпизоды про то, как Крузо строил дома, высаживал семена, приручал овец, вел счет дням, ремонтировал вещи, изготавливал обувь и т. д. и т.п. названы «самыми интересными». Ну, чем вам не «Майнкрафт» и ютубовские летсплэйщики?

До сих пор робинзонада как жанр очень популярна и не только у детей и подростков. Существует множество экранизаций самого романа, написано множество книг со схожим сюжетом. «Робинзонадой» являются первые сезоны культового сериала «Остаться в живых» и некоторые популярные риалити-шоу.

Схватка с природой… Кто кого — грубая животная сила или изворотливый человеческий ум? Вот один из вопросов, который щекочет нервы человечеству. Ведь напичканные «голливудом» и теленовостями люди живут в постоянном ожидании апокалипсиса.

Селькирк сумел выжить. Это вселяет надежду. Отсюда и интерес писателей и читателей к этой теме, отсюда и Робинзон Крузо, братья Роверы и Меридью, Роберт де ла Грив, Сайрус Смит, а теперь еще и Стив из «Майнкрафта».

Читайте также: Шерлок Холмс — нежданная удача и разочарование сэра Артура Конан Дойля