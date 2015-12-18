



Только что Комитет по петициям Европарламента прислал эстонской общественной организации «Русский Земский Совет» отписку на ее просьбу спасти русское гимназическое образование в Эстонии.

И такие отписки за последние четверть века происходят в этой стране Евросоюза постоянно.

Запад — как Васька: слушает, да ест

В письме приводятся известные положения о правах нацменьшинств, недопущении их дискриминации. В письме сказано, что «Еврокомиссияобращает внимание на то, что Эстониянесет ответственность за соблюдение прав национальных меньшинств согласно подписанной Рамочной Конвенции». Но никакой ответственности, как и в прошлом, Таллин не несет. Уже смех разбирает: будто защитники русской школы сами себя дискриминируют.

Чуть ранее из Страсбурга поступила послание Совета Европы, в котором обнародован очередной Рапорт о применении Эстонией Рамочной Конвенции защиты национальных меньшинств. Снова ей досталось на орехи. Выражена озабоченность проблемой безгражданства, высоким уровнем безработицы среди русскоязычного населения, новой языковой политикой в школах и гимназиях. Вот выдержки. «Нужно обеспечить, чтобы Закон о языке претворяли в жизнь гибко, учитывая лингвистические права нацменьшинств. Следует воздерживаться от назначения штрафов за нарушение Закона о языке и заменить этот ориентированный на наказания подход позитивными стимулами». Еще: «Настоятельно рекомендуем сделать расистский или этнический мотив преступления отягчающим обстоятельством при назначении наказания». Но снова молчание властей.

Этим летом правозащитный центр «Китеж» составил альтернативный доклад для действующего при ООН Комитета по ликвидации расовой дискриминации. Директор центра Мстислав Русаков объясняет, что причиной обращения в ООН стало неисполнение Эстонией рекомендаций, озвученных международной организацией в августе предыдущего года. Комитет рекомендовал Эстонии принять ряд поправок к Пенитенциарному кодексу, которые бы ужесточали ответственность за заявления расистского толка и разжигание ненависти и квалифицировали бы их в качестве уголовно-наказуемого преступления. Также предлагалось считать мотив расовой ненависти обстоятельством, отягчающим вину. Но ответы на запросы «Китежа» в Минюст ЭР показали: так ничего и не сделано.

Полностью игнорируется в Эстонии и солидный доклад от 1 апреля 2011 года Третье мнение Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств». В нем «говорится о растущем разочаровании тем, что подавляющее большинство прежних рекомендаций Комитета так и не выполняются. Высказана «серьёзная озабоченность» несоблюдением почти всех статей Рамочной Конвенции о защите прав нацменьшинств. В докладе сказано: «Комитет призывает эстонские власти рассмотреть вопрос о ликвидации Языковой инспекции и гарантировать, чтобы «лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли пользоваться родным языком свободно и без вмешательства».

Вопреки даже репутационным потерям

Как считает эстонский правозащитник Алексей Семенов, «репутационные потери Эстонии уже налицо». Но эстонским властям все это, что с гуся вода. Они знают, что Запад их, как своих цепных псов, всегда прикроет.

Еще в 90-е годы прошлого века президент Эстонии Леннарт Мери в беседе с лордом Николасом Бетеллом заявил: «Советское владычество в Эстонии ничем не походило на британское правление в Индии в добрые старые времена, воспетые Киплингом. Русские представляли себя «нацией господ», они вели себя, как СС, а не как обычные солдаты вермахта. Они не считали нормальным разговаривать с нами… Сейчас российские лидеры обвиняют нас в нарушении прав человека русскоязычной общины. Но иногда я сожалею, что мы так хорошо с ними обращаемся… Мы сумеем абсорбировать русских, но таким образом, чтобы наше государство не утратило жизнеспособности».

Вспоминается и изречение эстонского поэта-националиста Хандо Руннеля сразу после восстановления независимости Эстонии в 1991 году — «Сначала права эстонцев, потом — права человека». В разгар националистического угара в середине 90-х годов прошлого века на улицах Таллина расклеивали плакаты «Эстония для эстонцев!», а общественный деятель Тийт Маде успокаивал охваченное русофобией общество — мол, не надо гнать русских из Эстонии, они нужны, как обслуга. В опосредованной форме так и произошло.

В 2008 году финский учёный Йохан Бекман заявил, что главная проблема Эстонии — «это апартеид, преступная дискриминация русских. Легализованная дискриминация русского населения — это де-факто та же этническая чистка. Физическое уничтожение людей сейчас организовать сложнее, потому их сначала уничтожают морально». Эстонская писательница Реэт Куду, выступая 24 января 2011 года на встрече с читателями в Антверпене, в присутствии почетного консула Эстонии, назвала Эстонию нацистским государством, заявив, что эта страна за одни сутки лишила проживающих в ней русских всех прав, паспортов и работы.

Ну, как не вспомнить гитлеровский план «Ост», предусматривавший колонизацию «восточных земель» и порабощения славян. Разница лишь в том, что такие планы в Эстонии стали реализовывать в собственной же стране в отношении «чужаков» (muulased). При этом массово обзывая местных русских и русскоязычных (треть населения страны) «оккупантами», «перекати-поле», «тиблами» (в переводе — русское быдло).

И чтобы не возникали неприятные ассоциации стали все чаще раздаваться заявления, подобные тому, что сказал директор проправительственного Центра по правам человека Таллинской школы права при столичном Техническом университете профессор Эуген Цыбуленко: «На институциональном уровне в Эстонии в настоящий момент нет дискриминации… Видимо, разговоров о дискриминации в Эстонии больше, чем реальных фактов». В свое время он уехал из Киева за океан, где прошел обучение, но почему-то вернулся не на родину, а в Эстонию. Видимо для того, чтобы обслуживать местную этнократию — в разгар майданного государственного переворота на Украине, он в Сети открыто призывал украинских офицеров бомбить президентскую резиденцию Януковича.

Русофобия — государственная политика

Но, нынче возмущение критикой в свой адрес расисты и русофобы Эстонии перестали играть в молчанку, они демонстрируют не только свое несогласие с упреками в свой адрес — они устраивают в СМИ чуть ли не истерику. Для директора государственной Языковой инспекции (в народе — «Языковая инквизиция») Ильмара Томуска непонятны предложения, приведенные в последнем Рапорте Совета Европы касательно соблюдения Эстонией Рамочной Конвенции защиты национальных меньшинств. В нем были подвергнуты критике участившиеся расистские высказывания эстонских политиков. Среди них, бывший министра финансов, ныне возглавляющий министерство образования и науки Юрген Лиги, который по-хамски отреагировал в Фейсбуке на тот же документ. Мол, «лучшая пища для расизма и ксенофобии — это составление докладов ради составления докладов с упреками в адрес случайно выбранных людей… Этот доклад составлен в стиле разжигания ненависти. Может и сам доклад надо криминализировать, как способствующий расизму?«

Назвавший доклад «верхом двуличия» ультра-националист и парламентарий Мартин Хельме заявил эстонским СМИ: «Это верх двуличия, потому что рекомендуется дискриминировать политиков, мировоззрение которых не нравится авторам доклада… Националистическое или консервативное мировоззрение существовало всегда, а теперь его обзывают расизмом». Беда политиков Эстонии и в том, что они, как ни странно, малокультурны в области права, когда речь идет о «русском вопросе». Так под расовой дискриминацией Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации подразумевает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное не только на признаках расы, цвета кожи, но и родового, национального или этнического происхождения.

Также хочется еще раз напомнить эстонской этнократии, что такое дискриминация. Это — общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление прав государства, юридических или физических лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими или физическими лицами). Термин употребляется в Конституции и многих законах. Дискриминация во всех формах запрещается внутренним правом демократических государств, а также международным правом.

Как видно, это не касается Эстонии, которая получила от Запада индульгенцию на дискриминацию в обмен на русофобию, ставшую государственной политикой этой прибалтийской страны.

Правозащита Эстонии печется о России

Официальная Эстония и эстонское общество не только всё отрицает. Делается все возможное, чтобы не допускать дискуссий на эту тему. Вот и на только что состоявшуюся в Таллине ежегодную конференцию по правам человека, организуемую проправительственным Институтом по правам человека, уже в который раз не пригласили местных русских правозащитников, даже тех, кто имеет международное признание.

Это — руководитель Центра информации о правах человека Алексей Семенов, которого хорошо знают в Европе, это и возглавляющий правозащитный центр «Китеж» Мстислав Русаков, наконец, русский омбудсмен Сергей Середенко. Не нашлось места и пресс-секретарю депутата Европарламента Яны Тоом — Маргарите Корнышевой, которую вместо себя евродепутат попросила участвовать в мероприятии. Кстати, год назад ее незаконно (есть соответствующее решение Комиссии по трудовым спорам) уволили с русскоязычного портала rus. Delfi за слишком острое освещение «русского вопроса».

Зато приглашение получили дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, живущая в США правнучка Хрущева — Нина Хрущева, а также оппозиционные журналисты из России (например, Сергей Ерженков с «Дождя»), а также правильные гости из Украины. Объяснение простое — в моду у проправительственных правозащитных организаций вошло обсуждение проблем с правами человека не в Эстонии, а в России?! Один из вдохновителей мероприятия, известный националист и парламентарий Март Нутт открыто заявил в телепередаче «Актуальная камера»: «Вопрос касательно прав человека в Эстонии не актуален — у нас с правами человека хорошо. Но у наших соседей проблем много и я думаю, Эстония — подходящее место для дебатов на эти темы».

Удивляться — нечего. Член правления Эстонского общественно-правового телерадиовещания (ERR) националист Айнар Рууссаар уже не стесняясь, открыто заявляет, что в подготовке журналистов нового, для русской и русскоязычной молодежи телеканала ETV+ участвовал известный в России антипутинец, музыкальный критик Артемий Троицкий. То есть информационно-психологической обработкой местного русского и русскоязычного населения занимаются враги России. Ждут в Таллине и Евгения Киселева из Киева, других российских русофобов.

Кого Эстония хочет интернировать?

Тем досаднее, что принявший участие в этой антироссийской конференции новый Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в ЭР Александр Петров сказал журналисту ERR: «Я — за плюрализм мнений. Истина рождается в споре мнений. И побеждает тот, у кого больше правых аргументов. Обстановка здесь нормальная. Но повторяю, что хотелось бы больше ощущать ответственности…» Ну, о какой дискуссии тут можно говорить, когда игра демонстративно идет в одни ворота? Вопрос: почему российские дипломаты подставляют своего посла, не предупреждая нового посла о характере мероприятия, проводимого в антироссийском духе уже пятый год?

Увы, традиционно вялая политика России в отношении этнической дискриминации и русофобии в целом по Прибалтике также способствовало массовому ущемлению прав живущих тут около двух миллионов русских — российских соотечественников. В силу этого все чаще они проявляют безразличие к прародине, а молодежь начинает охотно выступать против России. Показательно, что генерал и еще недавно командующий Силами обороны Эстонии (бывший советский полковник, командир танкового полка), а ныне парламентарий Антс Лаанеотс предостерегает Таллин от угроз повышенной военной активности России в районе Балтийского моря. Он видит в этом условия для… русификации Эстонии.

И потому заявил в передаче ЭТВ+ «На острие», как пишет портал rus.postimees.ee уже в ультимативной форме: «Присутствие НАТО в Эстонии — необходимая защита от попыток России восстановить контроль над постсоветским пространством, а русские в Эстонии должны определиться, на чьей они стороне… надо определиться, за кого и где они будут бороться, если возникнет критическая обстановка». Тут уместно вспомнить про решение построить под Таллином Центра высылки и интернирования. Для кого? Для неблагонадежных русских и русскоязычных. Как это сделали во время Второй мировой войны после атаки японцев на Перл Харбор американцы, посадив несколько сот тысяч живших в США японцев в концентрационные лагеря.

А президент ЭР Тоомас Хендрик Ильвес, и так известный, как русофоб, вообще зарапортовался. Как сообщает агентство BNS, он заявил швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что «Эстонское общество раскалывают не национальные вопросы, а мнения о гомосексуализме и иммиграции». Приехали! Опять ложь. Поразительно, но как раз в этих вопросах эстонцы и русские как раз единодушны, совместно участвуют в акциях против однополых браков и приема Эстонией арабских беженцев. Издание приводит, в общем-то, все-таки самонадеянный вывод Ильвеса: «У живущих в Эстонии русских нет никаких перспектив на будущее в России. Посмотрите хотя бы на разницу в зарплате и качестве жизни — вы и вправду верите, что кто-нибудь из них захотел бы перебраться по ту сторону границы, где у них нет никаких перспектив на будущее?«

То есть у дискриминируемых русских одна перспектива: остаться людьми второго сорта в «процветающей Эстонии»!

Таллин, 17 декабря 2015 года