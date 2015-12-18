Правительство США заключило контракт на поставку в Афганистан 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Готовность Пентагона укрепить «небесный кулак» для удара прежде всего свидетельствует о значительном ухудшении ситуации с безопасностью в Афганистане. На днях представители этого ведомства в опубликованном ранее официальном отчёте, представленном на рассмотрение Конгресса США, сообщили о росте числа атак боевиков и увеличении потерь в рядах как вооружённой оппозиции, так и правоохранительных органов. В 96-страничном документе отмечается, что талибы сохранили активность в своих традиционных районах присутствия, в частности, в Гельманде на юге, а также в других частях страны, в частности, в Кундузе на севере Афганистана. В отчёте говорится о крайне нестабильной обстановке в граничащей с Пакистаном восточной провинции Нангархар, где наряду с талибами сохраняют присутствие разрозненные группировки «Аль-Каиды», боевиков ДАИШ, и «Исламского движения Узбекистана». Своими действиями они демонстрируют «мускулы» и через свою подпольную радиостанцию заявляют, что собираются сделать Джелалабад столицей своего эмирата Хорасан, а любые попытки разрешить вопросы власти в Афганистане без их участия не будут восприниматься всерьез.

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Если для некоторых стран иметь или стремиться получить на вооружение беспилотные системы дань моде, то для Афганистана контракт на поставку американских БПЛА имеет вполне рациональное объяснение. Он может свидетельствовать о том, что руководство НАТО всерьез опасается повышения боевой активности непримиримой оппозиции, использования ими переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и иных средств ПВО талибов. Поэтому в Пентагоне не хотят рисковать своими летчиками и намерены радикально изменить технологию контроля над воздушным пространством Афганистана за счет «неодушевленной авиации».

По мнению экспертов, в стратегии использования беспилотников есть одна большая проблема. Этот вид дистанционного убийства — это все-таки железо в широком понимании смысла. Там может быть нарушено управление беспилотником — он вышел из-под подчинения оператора, и может лететь, пока у него двигатель работает. Летит куда-то, подчиняясь ветру, потокам воздуха, погодным условиям и так далее. Поэтому использование беспилотников практически неизбежно ведёт к увеличению числа жертв среди мирного населения.

Действительно, жизнь это не компьютерная игра, и с моральной, да и военной точки зрения является сомнительным доверять принятие решения на поражение «цели» автоматизированному комплексу. Уже известно немало случаев ошибочного применения оружия против мирных жителей американскими беспилотниками. По данным британской Guardian, с самого начала программа беспилотных летательных аппаратов вызывала опасения. Согласно секретным документам, около 90% атак дронов приходятся не по тем объектам, на которые они изначально были нацелены. В таком случае неизвестные жертвы обозначаются в документах как «убитые в бою враги». Пару месяцев назад издание Intercept, то самое, которое работало с документами, переданными Сноуденом, начало публикацию серии засекреченной информации, связанной с использованием правительством США беспилотных летательных аппаратов для уничтожения «целей» в самых разных странах — от Афганистана до Йемена. Прежде всего, и на этом акцентирует внимание источник, администрация Барака Обамы старательно скрывает истинное количество погибших людей, не имеющих отношения к «целям» ударов беспилотников. К примеру, во время проведения Афганской кампании с помощью дронов были уничтожены не только члены «Аль-Каиды» и «Талибан», но и совершенно не причастные к группировкам лица.

Сколько бы ни убеждали американские власти и Пентагон, что применение дронов более эффективно, чем проведение наземных операций, статистика говорит об обратном: все удары наносятся с использованием крайне неточных разведданных, что приводит к большому числу жертв среди гражданского населения. К примеру, из более двух сотен человек, погибших в результате американских авиаударов в Афганистане с января 2012 года по февраль 2013-го в рамках проведения операции Haymaker, действительными «целями» были только 35, а все остальные — непредвиденные жертвы. И этому есть вполне понятные объяснения. Наблюдение за объектом ведется длительное время и на значительном расстоянии до тех пор, пока не будет получена команда о его ликвидации. Однако при этом военные полагаются на информацию из ненадёжных источников, в том числе полученную от местного населения.

Эффективность применения БПЛА вызывает большие сомнения в условиях царящего в Афганистане хаоса. В стране, где, действует межэтнический принцип разделения власти, где нет согласия и единого управления, где большая часть проблем силовиков связана с отсутствием их оперативной реакции на действия радикальных исламистов (зачастую атакуемые талибами блокпосты даже не могут вызвать подкрепления), где у талибов есть доступ к информационным базам данных военных, кто может дать гарантии того, что БПЛА не окажутся в руках тех же талибов или боевиков ДАЕШ? Мы помним, что в провинции Кундуз многотысячная группировка афганских сил безопасности, оснащенная новым и дорогостоящим вооружением, за несколько часов потеряла контроль над городом, основной причиной чего стало отсутствие взаимодействия между различными подразделениями. Известно, что численность группировки талибов не превышала 800 человек, однако им удалось захватить город на целых 15 дней и вывести оттуда все вооружение, которое было распространено среди талибов и разошлось по всем уголкам страны. По словам губернатора одноименной провинции Мухаммада Омара Сапи, талибы захватили столько оружия и боеприпасов, что это позволит им захватить четыре провинции.

Есть еще одна деталь, которая не должна ускользнуть от нашего внимания. Дело в том, что в составе афганских ВВС нет не только боевых самолётов, способных осуществлять поддержку действий войск с воздуха, но нет и танков и артиллерии, и американцы просто боятся передавать их афганской армии, опасаясь, что они могут быть повернуты против них же. Кто знает, возможно, они будут вынуждены выкупать у талибов захваченные БПЛА, как это было в годы советского военного присутствия в Афганистане. Тогда, напомним, США, по разным оценкам, подарили моджахедам от 500 до 2 тыс. переносных ракетно-зенитных комплексов «Стингер». После вывода советских войск из страны американское правительство начало выкупать подаренные ракеты по $183 тыс. за штуку, тогда как стоимость «Стингера» составляла $38 тыс.

Если согласиться с тем, что постепенное продвижение талибов в различных областях страны стало возможным из-за отсутствия согласия между различными государственными органами, ответственными за обеспечение безопасности, и если вспомнить, что в прошлом месяце президент Афганистана Ашраф Гани неоднократно подчёркивал, что для борьбы с террористами афганским ВС требуется международная помощь, в том числе авиатехникой, то можно сделать вывод — накаляющаяся обстановка в стране делает руководство страны менее устойчивым, склонным к разрешению всех проблем военным путем, что приведет к повторению ошибок прошлого — к еще большему обострению конфликтующих сторон, а не к сближению. Желание удержать все районы страны силой, в том числе с использованием американских беспилотников, и не идя при этом на компромисс с оппозицией, не может привести к положительным результатам в Афганистане вообще, в том числе и в первую очередь в районах, где обстановка накалилась до предела.

Четыре высокопоставленных отставных военных направили письмо президенту США Бараку Обаме, передает Guardian. В нем говорится, что удары американских беспилотных летательных аппаратов убивают мирных граждан в Сирии и помогают боевикам ДАИШ. По словам авторов обращения к президенту, США необходимо пересмотреть военную тактику, которая «подпитывает чувство ненависти», выливающееся в терроризм, а также служит «в качестве инструмента для набора новых сторонников» ДАИШ. Эти рекомендации в полной мере относятся и к Афганистану.