Предстоящая 19 декабря встреча президентов Армении и Азербайджана в Швейцарии состоится после тщательной политической артподготовки американской стороной маневренного поля. Особенно массивный удар в ожидании встречи получил Баку, Ереван всего лишь слегка пожурили. С учетом подобной активизации США в карабахском процессе надо полагать, что рамки текущего тура игры выходят за пределы вопроса собственно Карабаха.

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Значение этой встречи обусловлено не только местом ее проведения, где в 2009 году по американской инициативе была предпринята попытка принятия поворотного для региона решения — армяно-турецкого примирения (Цюрихские протоколы). А дело вот в чем.

На неделе посольство США в Ереване выступило со своеобразным заявлением по поводу прошедшего 6 декабря референдума по конституционным изменениям. Причем, сделав первое заявление, посольство, спустя несколько дней, посчитало необходимым выступить со вторым, более резким заявлением: «Посольство США продолжает следить за процессом пересчета голосов. Ранее мы выражали серьезную обеспокоенность по поводу нарушений, о которых представили достоверные сведения наблюдатели и различные политические партии Армении. Посольство США еще раз подчеркнуло необходимость того, чтобы следствие и судебное преследование ответственных за нарушения были прозрачными и публичными. С учетом того, что США ведут борьбу с коррупцией во всем мире, информация в публикациях о лицах, непосредственно препятствующих процессу волеизъявления, может быть использована посольством США при составлении списков участников программ и мероприятий посольства».

Этот странный текст вызвал эйфорию в определенных общественных и экспертных кругах, полагающих, что таким образом Вашингтон активизировал свою политику внутри Армении. При этом желание представить желаемое за действительное победило их аналитические способности. Но речь не об этом.

По сути, США поддержали процесс переформатировки системы управления Армении в плане ее превращения в парламентскую республику. Ни в первом, ни во втором заявлении США не ставили под вопрос итоги голосования, а лишь помахали некоей виртуальной дубинкой, угрожающей местным хулиганам по части их возможного участия в грантовых программах и фуршетах посольства в Ереване (некоторые даже усмотрели в этом заявлении угрозу отказа во въездной визе в США шпане, вмешавшейся в процесс голосования).

Но этот в некотором смысле даже забавный месседж Еревану никак не сравнить с тем, что Вашингтон предложил Баку. Апшерон прессуют сразу по двум направлениям: по внутренней тематике и по карабахскому процессу. В частности, Хельсинкская комиссия при Конгрессе США подготовила документ, именуемый «Акт о демократии в Азербайджане» и предусматривающий «немедленное сворачивание всех экономических отношений с азербайджанским правительством, включая сотрудничество в энергетическом секторе». Предполагается также разблокировать 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы (Freedom Support Act), ограничивающую оказание помощи правительству Азербайджана «по причине введения эмбарго и других агрессивных проявлений в отношении Армении и Нагорного Карабаха».

По части собственно Карабаха 80 конгрессменов внесли предложение об определении мер мониторинга соблюдения режима прекращения огня на передовых позициях вооруженных сил. Предложение народных избранников поддержал и государственный департамент. Это минимизирует вероятность того, что над предложением постаралось армянское лобби в Конгрессе (обычное активно тиражируемое в Баку заблуждение). Инициатива конгрессменов вызвала нервную реакцию Баку, поскольку именно там по известным причинам не заинтересованы в мониторинге ситуации на передовых позициях. То есть, антиазербайджанская направленность документа не вызывает сомнений даже в самом обществе республики.

К давлению на Азербайджан подключились и европейские партнеры США «по искоренению коррупции и построению демократии по всему миру». Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд решил инициировать официальное расследование соблюдения Конвенции о правах человека в Азербайджане.

Учитывая несравнимый вес нажима, под которым перед встречей президентов Армении и Азербайджана оказались две республики, можно заключить, что США в этой игре пытаются «помочь» с выбором именно Баку. А в этой непростой ситуации, к которой Азербайджан шел последние несколько лет и кульминацией которой стало российско-турецкое обострение, выбор Баку и без этого сложен. Складывающаяся в регионе после 24 ноября геополитическая ситуация резко ограничила роль Турции в Закавказье и сузила возможности выбора Баку. Ему придется встраиваться в ось Москва-Тегеран. Хотя эта ось — центр поддержки Армении, куда лезть может оказаться себе дороже. Альтернатива — остаться в последнем вагоне (причем, отцепленном) уходящего за горизонт турецкого поезда.

Имея на руках такой расклад, естественно, что Ильхам Алиев до последней минуты отказывался от встречи с Саргсяном, параллельно втягивая страну в какие-то малопонятные для несуннитов международные антитеррористические коалиции. А официальный Ереван относится к предстоящей встрече скептически, — ни Еревану, ни Карабаху эта встреча напрямую ничего не сулит (разве что реализацию системы мониторинга на передовых позициях).

Алиев и Саргсян понимают, что в этой игре представляемые ими республики не субъекты, а продолжают оставаться объектами большой игры. Более того, в банке текущей партии отнюдь не Карабах, а власти Азербайджана.