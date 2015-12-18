



Управление по защите потребителей и конкуренции (UOKiK) Польши приступило к рассмотрению запроса о создании совместного предприятия Nord Stream AG (Швейцария). Уведомление о сделке поддерживают ОАО «Газпром» (Россия), E. ON Global Commodities SE (Германия), ENGIE SA (Франция), OMV Nord Stream II Holding AG (Швейцария), Shell Exploration and Production (Нидерланды), Wintershall Nederland B.V. (Нидерланды). Деятельность совместного предприятия будет включать в себя, в частности, проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию двух параллельных трубопроводов пропускной способностью 27,5 млрд м3/год каждая. Газопровод «Северный поток 2» пройдет от российского берега Балтийского моря до отправной точки в районе Грайфсвальд в Германии. По словам заявителей, создание новой структуры не приведет к существенному ослаблению конкуренции. Однако UOKiK считает, что вопрос «требует глубокого анализа — может ли в результате быть значительно ограничена конкуренция на рынке газа, который в том числе охватывает территорию Польши». Разбирательство займет четыре месяца.

Существующие ныне в Европе возражения против строительства «Северного потока 2» можно разделить на две части: экономические и политические. Первыми оперируют Италия, Венгрия и Словакия. Рим и Будапешт возмущены тем, что Берлин лоббирует вторую ветку газопровода, в то время как им сорвали проект «Южного потока». Братислава потеряет деньги после ликвидации транзита газа по украинской трубе, что вполне возможно после начала эксплуатации «Северного потока 2». Что касается Варшавы, то она вначале пыталась использовать аргументацию как экономическую, так и политическую. Польские эксперты предсказывали закрытие газопровода «Ямал-Европа», по которому в страну в настоящее время поступает российский газ. Однако эта версия в итоге даже им показалась неубедительной. Тем более после того, как заработал «долгострой» — терминал по приему сжиженного природного газа в Свиноуйсьце. Первое судно из Катара, доставившее более 200 тыс. куб. м, прибыло в Польшу 11 декабря. Министр морского хозяйства Марек Грубарчик рассказал, что с прибытием судна в газовый терминал начнется процесс приведения в действие систем газопорта: «Никому не нужно доказывать, насколько этот терминал важен. Это элемент диверсификации источников поставок газа. Теперь мы сможем занять более твердую позицию при переговорах с «Газпромом».

Польское правительство неоднократно подчеркивало, что газопорт является стратегически важным объектом для энергетической безопасности страны. Более того, как заявила премьер-министр Беата Шидло, кабинет министров намерен рассмотреть концепцию строительства второго терминала СПГ, который должен быть расположен в районе Гданьска. И раз так, и с учетом слов Грубарчика, экономические возражения поляков против «Северного потока 2» теряют всякий смысл, а на первый план выходят намерения Варшавы пересмотреть контракт по поставкам газа из России в рамках «Ямал-Европа». Как напоминает польский портал Defence24. pl, поставки сжиженного природного газа составят в лучшем случае около 1,5 млрд куб. м в год до 2034 года. Собственная добыча в Польше дает еще 6 млрд куб. м в год. Контракт с «Газпромом» налагает обязательства ежегодной покупки 10,2 млрд куб. м до 2022 года. Учитывая, что годовое потреблении газа составляет в Польше около 16 млрд куб. м, сегодня у Варшавы нет необходимости инициировать через государственную компанию PGNiG новые контракты на поставку СПГ, подчеркивает издание. Соответственно, торговля газом для польских компаний пока что неактуальна (например, с Литвой, о чем ранее шла речь), и в этом случае новый газопровод «Северный поток 2» никак не ухудшает конкурентные возможности для них.

Остаются возражения политические. Начиная еще с бывшего министра иностранных Польши Радослава Сикорского, сравнившего в свое время «Северный поток» с «пактом Молотова-Риббентропа», Варшава постоянно политизирует сотрудничество между Россией и Европейским союзом. В польских газетах Брюссель призывают задуматься, дальновидно ли «в то время, когда Кремль на востоке Украины поддерживает так называемых сепаратистов, может ли ЕС с его открытостью поддерживать кремлевские энергетические проекты» и не является ли это формой «политической коррупции в ЕС». Но если Варшава хочет оценить экономические процессы еще и по критериям политическим, это должно быть отражено на нормативном уровне в законодательных и регулирующих документах. А пока максимум, на что идут противники строительства «Северного потока 2», является лоббирование проекта заявления, подготовленного к принятию на саммите Евросоюза в Брюсселе (проходит 17−18 декабря), с тезисами, что будущие инвестиции должны согласовываться с целями энергетического союза, гарантировать разнородность поставок газа, их источников и маршрутов транспортировки. Причем, по информации Польского радио, государства, заключившие контракт с «Газпромом», протестуют даже против такой формулировки.

Польша мотивирует свою оппозицию к «Северному потоку 2» тем, что она так «заботится» об Украине. Но Москва и без того участвует в сохранении политической стабильности на Украине и ее территориальной целостности через Минский процесс. Обязательств позволять Киеву вечно зарабатывать на транзите российского газа Россия на себя не брала. Помимо того, Варшаве следует помнить, что палка имеет два конца, что недавно продемонстрировал административный суд в Гамбурге, отклонивший жалобу морских портов Щецина и Свиноуйсьца на Nord Stream. Иск касался проходящей по дну Балтийского моря трубы газопровода, расположение которой блокирует развитие портов, из-за чего в них могут проходить корабли с максимальной осадкой 13,5 м, а полякам хотелось бы принимать судна с осадкой 15 м. Как отмечает эксперт Германо-российского форума в Берлине Александр Рар, «Северный поток 2» был бы самым прагматичным решением по обеспечению энергетической безопасности ЕС. В течении следующих 15−20 лет, сказал Рар, собственное производство в Европе упадет, а уход от угля, самого загрязняющего атмосферу ископаемого топлива, будет стимулировать спрос на газ. Комментируя возражения Варшавы против газопровода, Рар заявил: «Поляки и страны Балкан нашли способы получать сжиженный природный газ, пройдет время и увидим, насколько реальна эта диверсификация поставок, они еще дойдут до той точки, когда начнут считать деньги». А деньги в Польше любят.