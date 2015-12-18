



mygeosite.jimdo.com Тектоническая карта Африки

В сегодняшних условиях укрепление безопасного тыла, обеспечение надежного экономического партнерства с соседними странами, новые рынки сбыта и ресурсов, продуктивное региональное сотрудничество — то, о чем России стоило побеспокоиться еще вчера. И рассматривать в этой связи необходимо все варианты по всем азимутам.

Например, Африка. Российские инвестиции по всему континенту выросли с поразительной скоростью. В целом товарооборот увеличился более чем в десять раз за последние десять лет с экспортом выросшем с $ 950 млн до $ 4 млрд, иростом импорта из Африки с $ 350 млн до $ 1,6 млрд. «Для России, если она хочет вернуть свою роль мировой державы после долгих лет «младшего партнёрства», необходимо присутствовать во всех регионах — и, конечно же, в Африке,» — говорит Элизабет Сидиропулос, исполнительный директор Южноафриканского института международных дел в интервью изданию Ozy.

«Экономическое значение Африки в настоящее время растет и это невозможно не заметить. В ближайшие пять лет в Африке станут весьма заметны 10 наиболее быстро растущих экономик, а через 15 лет ее ВВП вырастет до уровня Восточной Европы. На континенте, как не трудно догадаться, сосредоточено самое большое количество неиспользованных запасов полезных ископаемых, нефти и газа в мире», — пишет Ozy.

Это обстоятельство не последней важности является особенно привлекательным для российских компаний. «Конечно, Россия сидит на 35%-ах мировых запасов полезных ископаемых, основная часть неосвоенных запасов находятся в отдаленных районах Сибири, что делает их освоение крайне недешевым. И, как ни странно, добыча минеральных ресурсов в таких странах, как Ангола, ЮАР, Гвинея и Нигерия — представляются гораздо более выгодными проектами. Запасы нефти и газа в России резко упали, а потребление в Европе энергии находится на подъеме, и Москва отчаянно ищет альтернативные источники энергии. Совсем недавно российская компания «Газпром» установила партнёрские отношения с государственной газовой компанией Алжира, что даст России контроль над почти 40% потребления газа в Европе.

В отличие от других стран, в новой борьбе за Африку Россия имеет дополнительное преимущество благодаря длительной истории отношений с государствами континента. Со времен холодной войны, когда прокси-войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами бушевали на африканской земле, и африканские освободительные движения боролись за свободу от колониальных держав, Москва построила разветвленную сеть политических и экономических связей с африканскими странами…

Ко времени распада Советского Союза в 1991 году было создано 20 культурных центров; запущено 37 соглашений с африканскими странами о техническом и экономическом содействии, с 42 странами по вопросам торговли; образование в советских ВУЗах получили более чем 25.000 африканцев; и более 200.000 было подготовлено советскими специалистами на континенте. «Советские выпускники» — бывший президент Мозамбика и нынешний президент Анголы, а также президент ЮАР. Когда Советский Союз распался, распались и связи с африканскими союзниками…

Несмотря на высокий темп роста, общий объем инвестиций России в Африке по-прежнему отстает от таких конкурентов, как Индия и Китай, которые опередили Россию, и располагают «секретным оружием» для инвестирования в условиях высокого риска, когда коррупция и политическая нестабильность выходят на первый план — это политика банков… Китайские правительственные чиновники и финансовые учреждения предоставили кредиты и другую помощь, которые африканские правительства, используют для развития и проводят масштабные инфраструктурные проекты». Несмотря на финансовые риски, китайские компании все же решились на инвестиции.

Возрождение отношений с Африкой уже возымело положительный политический эффект для Москвы. Когда члены Генеральной Ассамблеи ООН, треть из которых являются африканскими странами, в подавляющем большинстве проголосовали за осуждение российской интервенции в Украине, 2 из 10 стран, проголосовавших с Россией были африканскими, также большинство стран «черного континента» воздержались. Возможно, времена американского мирового господства заканчиваются, и Россия снова выходит на первый план международных отношений, и Африка — только начало», — пишет издание Ozy.

С Северной Кореей у России «особые» отношения. «Недавно Россия сделала $ 3 млн пожертвование — оно будет «засчитано» в первом квартале 2016 года, и поэтому не войдет в итоги 2015-ого года. Таким образом Швейцария стала крупнейшим донором Кореи в 2015 году с $ 6,7 млн, а помощь России составила $ 6 млн.

Россия стала крупнейшим донором Всемирной продовольственной программы (ВПП) — проекта, запущенного для поддержки Северной Кореи силами ООН — в результате которой удалось собрать $9 млн. Средства направят на обеспечение продуктами детей и беременных женщин.

Также запланирована отгрузка российской пшеницы для доставки в Северную Корею в декабре. Однако эти меры ВПП ООН считает недостаточными. Несмотря на дефицит, взносы России в проект, кажутся, значительными. Но все равно этого не достаточно. «$9 млн поддержки, которые предоставила Россия, почти равняются объему, который северокорейские люди могут съесть за один день», — говорит представитель ВПП в интервью изданию NKNews.

Для сравнения Китай пожертвовал ВПП всего лишь $ 1 миллион в 2015 году. Продовольствие — всего лишь одна из областей, в которой Россия в последнее время сотрудничала с Северной Кореей. Недавно две страны подписали соглашение, которое должно обеспечить обновление электрической энергетической инфраструктуры, а также электростанций КНДР. Однако непонятным остается одно — как Северная Корея будет платить за модернизацию», — пишет NKNews.

Также планируется подписание военного соглашения между двумя странами. «Соглашение между Россией и Северной Кореей необходимо для того, чтобы «не допустить опасной военной деятельности и обеспечить оперативное и мирное разрешение любого инцидента между вооруженными силами сторон, которые могли бы возникнуть в результате военной деятельности». Кроме того, проект соглашения подчеркивает, что «в интересах взаимной безопасности, любая из сторон должна действовать с предельной осторожностью и благоразумием при проведении мероприятия рядом с территорией или вооруженными силами другой стороны», — пишет издание The Diplomat.

Премьер России Медведев заявил, что в отношениях между Китаем и Россией «нет такой области, которая не была бы охвачена интенсивным диалогом и сотрудничеством».

«У Москвы и Пекина также есть широкое поле для деятельности по налаживанию тесных связей в рамках ШОС с рядом более мелких Центрально-Азиатских стран. Члены ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) только что закончили свою ежегодную встречу, на которой обсуждалась торговля, инвестиции, финансы, транспорт и культурные обмены, и конечно проблемы терроризма. Участники конференции отметили прогресс в переговорах по вступлению в организацию Индии и Пакистана, а также иранской заявки на членство, которая датируется 2008-м годом.

Китайско-российские торговые сделки пережили спад в 30%, а инвестиционные — в 20% по сравнению с прошлым годом. Россияне списывают такой упадок на снижение цен на энергоносители, отмечая между тем увеличение экспорта в Китай за счет сельскохозяйственных продуктов, а также металлов, химической и текстильной промышленности…

Губернатор Хабаровского края недавно заявил, что «китайский бизнес обеспечил местный авиазавод таким количеством заказов, которое позволит работать сверхурочно всему заводу в течение следующих десяти лет».

Энергоресурсы, конечно, остаются главным экспортным товаром России. Миллионом баррелей нефти в день, поступающим в Китай, Россия вытеснила Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика энергии в страну.

58 крупных инвестиционных проектов были согласованны в июне прошлого года в Санкт-Петербурге в ходе заседания китайско-русской государственной инвестиционной комиссии. Россия также надеется привлечь Китай к реализации проектов развития в Евразийском экономическом союзе, куда входит Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В центре этого соглашения находятся транспортные и другие инфраструктурные проекты, согласованные российскими и китайскими сторонами во время саммита БРИКС-ШОС в Уфе.

Отношения с Японией были приостановлены из-за санкции Токио в отношении России… Южная Корея благодаря полному сходству с японскими технологиями может этот рынок заменить. Тем более, что в российских глазах она выглядит лучшим партнером — Сеул отказался следовать санкционной политике Запада. Можете себе представить, как смеется президент Китая Си по дороге в банк, в то время как по данным Австрийского института немецкий «человек года» несет убытки в 30 миллиардов евро и теряет полмиллиона рабочих мест из-за наложения санкций на Россию», — пишет издание CNBC.