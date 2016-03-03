



Генри Таннер. Благодарные бедные. 1894

Рабство 150 лет назад и расовая сегрегация в США всего 50 лет назад — не история и не древность. Их болезнь пронизывает всю человеческую историю и географию. Их вирус жив до сих пор в многочисленных формах и повторениях. Посмотрите вокруг себя.

Современные либеральные деятели повторяют слова о неотъемлемом праве человека на свободу и на непрерывную борьбу за свою свободу, которая, наряду с самой свободой, является еще и первейшей потребностью. При этом игнорируется не только теоретическая и практическая невозможность полной свободы одного человека — или в рамках человеческого общества или вне их, в дикой природе, но и вся история человечества, наполненная разнообразными способами отнять свободу и лишить желания бороться за нее.

Развитие рабства в широком понимании этого слова — процесс, пронизывающий всю историю человечества, идущий по своим законам на протяжении многих веков, достигая различных результатов в разных обществах. В древних Египте и Месопотамии оно существовало в виде принудительных сезонных работ, в Риме — как основа земледельческого уклада, а значит и экономического процветания. В Средние века рабству, вековые достижения которого были сильно подпорчены свободолюбивыми германскими племенами, приходится мутировать — из наглого и очевидного владения людьми оно превратилось в экономическое принуждение. Новый расцвет рабства наступает в эпоху Возрождения старых добрых античных традиций и в Новое время. И в Старом, и в Новом Свете вновь человек полноправно владеет человеком. Американский плантатор и русский помещик, вряд ли много зная друг о друге, плечом к плечу встают в первую линию борьбы за рабство, они просто не могут без него…

Смотрите галерею «Процветающее рабство борцов за свободу»

В истории любого организма есть также история его болезней. Болезни рабства — попытки его уничтожения. Они сопровождают рабство на всем его пути. Где-то бунтом, где-то книгой или фельетоном, где-то просто приватным разговором, те счастливцы, кто понимает всё зло рабства, стремятся приобщить других к своему пониманию и свергнуть давно устоявшуюся и так многих устраивающую рабовладельческую организацию общества. В шестидесятых годах девятнадцатого века по обе стороны двух величайших мировых океанов, в России и Америке, рабству был нанесен страшный удар.

Горстки элитариев этих стран после многолетней борьбы, используя самые неожиданные методы и самые запрещенные приемы, агитацией, шантажом, бунтом, убийством, обманом — добились своей благородной цели. С разницей в каких-то четыре года царь и конгресс — каждый в своей стране — отменили рабство как таковое. Значение этих событий трудно переоценить, а усилиям русских и американских борцов с рабством можно только аплодировать, невзирая на те, подчас более чем спорные, методы, которыми они добивались цели, и те выгоды, которые они получили, добившись их.

Смотрите карты о рабстве в северной Америке

С тех пор прошло 150 лет. Хотим мы того или нет, мы живем в глобальном обществе, где чихнувший в Либерии тут же слышит из Женевы: «Будь здоров!». Теперь мы можем видеть то, что нельзя было наблюдать в середине девятнадцатого века. Мы видим, что, изгнав рабство из наших законов, мы забыли перестроить наши общества таким образом, чтобы рабство перестало быть нам нужно. Желая избавиться от рабства поскорей и не удосужившись до конца понять его природу, мы загнали его глубоко внутрь себя, да еще выплеснули на своих соседей по планете, вынуждая их обслуживать нас — выдающихся «не рабов».

Устранив форму рабства, мы мало затронули его содержание. Устранив симптомы рабства, этой хронической болезни человечества, мы сделали её менее заметной и оттого еще более опасной. Люди всё еще не вольны распоряжаться своими судьбами. Рабство всё еще здесь. В каждом из нас уживается раб и рабовладелец. Чтобы изменить это раз и навсегда, придется изменить всё, потому что всё, что мы знаем, заражено этим вирусом. И начинать нужно с себя.

Смотрите фотографии американских рабов XIX века