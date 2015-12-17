18 декабря лидеры ЕС вынесут вердикт о продлении финансово-экономических санкций в отношении России. Маттео Ренци настоял на обсуждении, вместо того чтобы автоматически продлевать ограничения. Итальянский экспорт в Россию сократился на 11,6% за 2014 год. Нерешенность ливийских и сирийских кризисов грозит новой волной миграции и терроризма европейскому Средиземноморью. Ренци наравне с Франсуа Олландом готов к совместному с Россией антитеррористическому альянсу. Пока на украинском направлении тон задает Берлин, а в Сирии — Белый дом, «апеннинским бизнесменам» придется потерпеть. За диалог выступают зависимые от российского газа и инвестиций Венгрия и Кипр. Учитывая процедуру голосования в Евросовете, требующую единогласия, каждый голос является решающим. Однако не стоит ожидать оппортунизма от Италии, до сих пор проявлявшей европейскую солидарность. Рим не первый раз «наступает себе на горло». В начале ливийской революции бывший премьер Сильвио Берлускони не хотел «беспокоить Каддафи». Но когда НАТО приняла решение бомбить Триполи, он предоставил базу на Сицилии для натовской авиации.

vosizneias.com Франк-Вальтер Штайнмайер и Башар Асад

Не только в национальных, но и наднациональных структурах есть прагматики. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан Клод Юнкер рад бы вернуться к business as usual, но сталкивается с противодействием восточноевропейского лобби во главе с поляком Дональдом Туском. Свою лепту вносят и лидеры стран Прибалтики и Вышеградской группы, нагнетающие напряжение по линии Россия—НАТО. В конце октября девять государств Центральной и Восточной Европы попросили Североатлантический альянс нарастить присутствие в регионе. Размещение батальонов в составе от 800 до 1 тыс. военных в Польше, Литве, Латвии и Эстонии внесено в повестку следующего Варшавского саммита в июле 2016 г. Руководители «молодой Европы» не останавливаются на безопасности. Вдохновленные, видимо, провалом «Турецкого потока», они готовят ту же участь «Северному потоку-2». Варшава, Будапешт, Братислава и Вильнюс просят ЕК тщательно проверить, не нарушает ли газопровод европейский закон о конкуренции.

«Положительный» ответ может лишить ЕС 55 млрд кубометров газа, а Shell, E. On, OMV Group и BASF — выгодной сделки. На фоне истощения Северного моря («вотчины» англо-голландской Shell) и потерь немецких ТНК в Ливии, российский рынок — шанс для европейских компаний. На самом ли деле проблема лежит в юридической плоскости? На это отвечают сами восточноевропейцы. Польский депутат в Европарламенте Яцек Сариуш-Вольский в интервью Financial Times отметил, что де «Россия использует Газпром как средство политического влияния … и шантажа ЕС». Опасающаяся компромиссов по Украине Польша взялась за строительство «интерконнекторов» в рамках регионального энергопроекта «Север-Юг».

Пока «младоевропейцы» борются с «Газпромом» в Восточной Европе, «старая Европа» погружается в пучину сирийского хаоса. 2 декабря британские «Торнадо», квартированные на базе Акротири (Кипр), присоединились к немецким и французским истребителям. Цель королевских ВВС — нефтяные месторождения Омар около г. Дайр-эз-Заур. Guardian пишет о том, что интенсификация бомбовых ударов «союзников» подтачивает ресурсы Ракки: если до апреля 2015 г. дневной сбыт нефти ИГИЛ составлял 100−125 тыс. баррелей, то теперь — 40−45 тыс. баррелей. Объективности ради скажем, что весомый вклад внесли ВКС России и сирийские курды. 25 апреля — 1 августа «Отряды народной самообороны» (PYD), боевое крыло курдского «Демократического союза» (YPG), соединили территории вдоль турецко-сирийской границы от г. Камышлы до Евфрата. Чтобы полностью перекрыть нелегальную контрабанду, остается закрыть два коридора: «джерабулусский» (под властью ИГИЛ) и «идлибский» (контролируют оппозиция и «Джебхат ан Нусра»).

Ветер перемен на мировом энергорынке прямо пропорционально сказывается на реакции антиасадовских сил. За последние полгода цена за баррель нефти упала с $60 до $40 и ниже. 8 декабря Турция вводит танковый батальон в Иракский Курдистан, провоцируя Багдад и Тегеран на эскалацию. 15 декабря арабская коалиция разыгрывает гамбит, объявляя перемирие в Йемене и переходя в наступление на сирийском театре. В этот же день министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман аль-Сауд обнародует создание новой коалиции из 31 мусульманской страны, включая Египет, Турцию и страны Персидского залива. Формально цель коалиции состоит в усилении давления на ИГИЛ. Так ли это на самом деле, покажет конфигурация сил в Сирии в ближайшие месяцы. Политика Анкары становится все более «непредсказуемой», отмечает российский постпред при СБ ООН Виталий Чуркин.

В отличие от саудовско-катарско-турецкой оси, страны Евросоюза не скрывают своих помыслов: ИГИЛ — безусловный враг, а Асад «нелегитимен». Впрочем вторая цель может подождать во имя первой. Стратегические интересы Франции, Британии, Германии и Италии в Сирии ближе к блоку Россия-Иран-Ирак-курды-Асад, чем двусмысленной «борьбе» КСА-Катара-Турции против ИГИЛ. Не случайно 10 декабря на встрече cо своим британским коллегой Питером Уоткинсом замглавы Минобороны РФ Анатолий Антонов выразил готовность возобновить сотрудничество. Уоткинс также заявил, что королевские ВВС будут соблюдать правила российско-американского меморандума о безопасности полетов в небе над Сирией. Германия отправляет ноту протеста в Эр-Рияд. «Мы должны … ясно осознать, что прошло то время, когда мы отворачивались. Ваххабитские мечети финансируются во всем мире Саудовской Аравией. В Германии многие опасные исламисты происходят из этих общин», — говорит министр экономики Зигмар Габриель. По данным немецкой разведслужбы, за последние два года число салафитов выросло от 5,5 до почти 8 тыс. Внешняя разведка ФРГ предупреждает «о дестабилизирующей роли» КСА, передает Euobserver. Внешнеполитическая служба ЕС (EEAS) всерьез воспринимает угрозу терроризма. За последние четыре месяца ею были направлены эксперты по безопасности и разведке в свои дипмиссии в странах-экспортерах радикалов.

Учитывая возобновление перестрелок на Украине, ЕС продлит санкции на следующий год. Однако по мере осознания стратегической общности в Сирии жесткий курс будет подвергаться эрозии в 2016 г.