Саудовская Аравия объявила о создании «исламской коалиции» для борьбы с терроризмом. Как следует из совместного заявления, опубликованного государственным новостным агентством SPA, в новый военный альянс вошли 34 страны. Кроме таких государств как Египет, Катар, ОАЭ, в него вступили Малайзия, Пакистан, Турция и ряд африканских государств. Члены коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, объявили о создании совместного оперативного центра в Эр-Рияде, который призван координировать и поддерживать совместные военные операции. Участники альянса заявили о «решимости защищать исламские народы от того зла, которое несут террористические группы и организации, сеющие смерть и коррупцию на земле и терроризирующие невинных, и делать это независимо от того, какое название они носят».

worldcrunch.com

По словам министра обороны Саудовской Аравии, второго наследного принца Мухаммеда бен Сальман аль-Сауда, «созданная коалиция намерена сотрудничать со всеми антитеррористическими силами», а воевать будет не только с боевиками ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), но и с «любыми противостоящими ей террористическими группировками». Добавим и то, что, как сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, состоялась телефонная беседа между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в «связи с вопросом присоединения Азербайджана к «Исламской коалиции против терроризма». Как отметил Гаджиев, «в настоящее время этот вопрос рассматривается», и «как государство, пострадавшее от терроризма, Азербайджан категорически осуждает терроризм в любой его форме и проявлении». Портал Minval. az прямо пишет, что приглашение Баку вступить в саудовскую коалицию «создало новую ситуацию для нашей страны». Во-первых, Азербайджан таким образом позиционирует себя как «неотъемлемая часть исламского мира», что снимает вопросы о его дрейфа в сторону Европы. Во-вторых, это откровенная проекция зоны ближневосточного хаоса в целом на все Закавказье и на проблемы карабахского конфликта в частности, что способно серьезно изменить ситуацию в регионе.

В настоящее время в борьбе против ДАИШ сформировано две коалиции. Одна состоит из более чем 60 государств и возглавляет ее США. До начала военной операции России в Сирии этот союз, в который, кстати, входят и многие государства, примкнувшие сейчас к саудовской коалиции, действовал вяло, что ставило под сомнение декларации о борьбе ее с международным терроризмом и заставляло предположить, что эта «борьба» используется как дымовая завеса для достижения своих, не декларируемых пока целей, тогда как территория, подконтрольная ДАИШ в Сирии и в Ираке, увеличивалась. Ситуация стала меняться после того, когда в борьбу включилась официально не оформленная, но фактически действующая так называемая ближневосточная коалиция Россия-Иран-Сирия, что выводит на первый план проблемы координации действий этих двух альянсов, либо их полное слияние. Кстати, эта тема была одним из предметов переговоров госсекретаря США Джона Керри с руководством России во время своего последнего визита в Москву. При этом по осторожной оценке экспертов появились основания считать, что «позиции сторон действительно стали сближаться». По словам главы МИД России Сергея Лаврова, стороны, во-первых, обозначили «обоюдную решимость искоренить зло», исходящее от ДАИШ и других экстремистских организаций, и, во-вторых, продемонстрировали намерение интенсифицировать контакты по линии военных ведомств двух стран. Наконец, в-третьих, Россия и США продолжат заниматься согласованием единого списка террористических организаций и формированием договороспособной оппозиции. В то же время военные операции двух коалиций, обозначивших как не крути, общий фронт, пока будут осуществляться параллельно, но с использованием элементов координации.

Вот почему создание Саудовской Аравией еще одной коалиции с участием стран, входящих уже в американскую коалицию, наводит на размышления о стремлении имплементировать новый сценарий возможного развития событий в регионе. «Если внимательно ознакомиться со списком стран, входящих в коалицию, можно заметить, что в нем нет Ирака и Сирии, которые страдают от терроризма. Нет в этом перечне и Ирана, который входит в антитеррористическую коалицию с Россией, Ираком и Сирией, — пишет в этой связи руководитель Ближневосточной службы новостей Trend.az Руфиз Хафизоглу. — Это еще раз подтверждает тот факт, что «Исламская коалиция против терроризма» носит в большой степени политический характер, а то, что в нее в основном входят мусульманские страны, населенные суннитами, за исключением Ливана, также вызывает множество вопросов. Пока ничего не известно о дальнейших планах коалиции, но в случае, если она начнет военные действия в Ираке и Сирии, это еще больше усугубит ситуацию в регионе и может привести к тому, что конфликт рискует перерасти в противостояние между шиитами и суннитами».

Желай Баку бороться с ДАИШ, ему было бы логичнее примкнуть к американской коалиции, в которой состоит Турция, или к российской с участием Ирана. Но Азербайджан, похоже, предпочитает «саудовский зонтик», чтобы, как подмечает один из азербайджанских порталов, «войти в мусульманский альянс в качестве отдельного и нового геополитического фактора» и «получить более сильную поддержку в карабахском вопросе». Однако он может оказаться в альянсе, который стремится, как подчеркивает бакинский политолог Габиль Гусейнли, вести борьбу с Россией и Ираном, и поэтому «иранский и российский факторы играют для Азербайджана важную роль в вопросе вступления в коалицию». Так что теперь остается дожидаться только того, как Эр-Риад и, возможно, Анкара займутся координацией своих действий с участниками «исламской коалиции» и как будут развиваться события на бакинском направлении. Пока же Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару, заставляя ее расширить участие в операции именно против ДАИШ «в воздухе и на земле», и требует от нее «лучше контролировать свои границы с Сирией».

На другом фронте Хельсинкская комиссия при Конгрессе США подготовила Акт о демократии в Азербайджане. Главная его фабула — «немедленно прервать все экономические отношения с азербайджанским правительством, включая сотрудничество в энергетическом секторе». Предполагается также разблокировать 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы (FreedomSupportAct), ограничивающую оказание помощи правительству Азербайджана «по причине введения эмбарго и других агрессивных проявлений в отношении Армении и Нагорного Карабаха». Баку оказался перед выбором стратегического направления своей внешней (и внутренней) политики, но поле для маневров сужается до точки. Как констатирует в Vesti.az некий бакинский автор, похоже, скрывающийся за псевдонимом Тунал Азери, «ситуацию пока спасает только приверженность значительной части населения светскому образу жизни, а также желание сохранить стабильность в стране, особенно на фоне происходящего в Сирии и Ираке». Но поможет ли в этом Азербайджану Саудовская Аравия и следует ли считать, что он выбрал достаточно благоприятный момент для ведения переговоров по вступлению в саудовскую коалицию?